Des chercheurs de l'université de Bath et de l'université de Lancaster ont mené une étude dans laquelle ils ont analysé des données provenant de centaines de smartphones. Les données d'environ 780 personnes ont été analysées dans le cadre de cette recherche et ont révélé qu'environ un tiers d'entre elles pouvaient être identifiées simplement grâce à leurs habitudes d'utilisation des smartphones, ce qui montre à quel point la vie privée d'une personne peut être compromise à l'ère moderne.Près de treize années de données sur l'utilisation des smartphones ont été introduites dans divers modèles qui ont ensuite appris les habitudes d'utilisation. Une fois les informations relatives aux modèles établies, des prédictions ont pu être faites et ces prédictions se sont avérées exactes une fois sur trois, tous les éléments ayant été considérés et pris en compte. Si l'on réduit les ensembles de données à dix candidats possibles, le propriétaire réel fait partie de cette liste dans 75 % des cas, de sorte que la précision augmente de façon exponentielle en élargissant la taille de l'échantillon d'une quantité assez minuscule.Réduire la taille d'un échantillon de mille à seulement dix est un progrès considérable, et le fait que cela puisse être fait simplement en analysant les habitudes d'utilisation des smartphones montre à quel point ces informations peuvent être révélatrices si elles sont étudiées de manière appropriée. Les gens ont tendance à utiliser leur smartphone d'une manière qui reste plus ou moins cohérente, comme ouvrir Facebook après le travail tous les jours ou commencer leur journée avec Twitter ou un autre type de source d'information qu'ils préfèrent.La prévisibilité de l'utilisation des smartphones est un aspect majeur de ce qui rend l'identification des personnes aussi facile qu'elle l'est actuellement. Cela crée beaucoup de possibilités du point de vue de l'application de la loi, mais si ce pouvoir tombe entre de mauvaises mains, cela pourrait entraîner des violations de la vie privée vraiment généralisées, car il ne faudrait pas beaucoup d'efforts pour commencer à identifier les gens une fois que les données d'utilisation des smartphones sont obtenues à partir d'un échantillon suffisamment large.Une autre chose à noter est que la cohérence dans l'utilisation du smartphone d'une personne ne va pas être une indication de la façon dont une autre personne pourrait utiliser son smartphone. Tout le monde n'utilisera pas Facebook ou l'application calculatrice le même nombre de fois.Des éléments tels que des informations sur l'emploi et les préférences personnelles peuvent être découverts presque instantanément, et cette voie peut très rapidement conduire à la découverte d'informations encore plus privées. Il est important d'assurer votre sécurité en ligne et d'être conscient de la façon dont vous utilisez votre smartphone et des schémas que cela peut créer, car vous ne savez jamais quand ces données peuvent être utilisées contre vous.Sources : Université de Bath Trouvez-vous cette étude pertinente ?A votre avis, quelles sont les meilleures façons de protéger son identité et sa vie privée en ligne ?