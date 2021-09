À l'heure actuelle, la plupart des smartphones ont la chance de durer une demi-décennie. Les iPhones d'Apple peuvent généralement s'attendre à environ cinq ans de mises à jour en fonction du modèle, certains allant même au-delà. Les téléphones Android, quant à eux, bénéficient généralement de deux ans de mises à jour irrégulières, mais des noms tels que Google et Samsung insistent pour que les mises à jour soient régulières pendant au moins trois ans. Si l'Allemagne devait suivre sa voie, les mises à jour logicielles dureraient beaucoup, beaucoup plus longtemps selon la loi.L'UE souhaite que les cinq années de mise à jour s'appliquent aux smartphones et aux tablettes, mais alors que les pièces détachées pour smartphones pourraient être proposées pendant cinq ans, les fabricants pourraient proposer des pièces détachées pour tablettes pendant six ans. Le ministère fédéral de l'économie allemand, quand à lui souhaite que ces périodes soient portées à sept ans.Outre la durée de vie supplémentaire, l'Allemagne souhaite que les fabricants proposent les pièces de rechange à « un prix raisonnable ». Cela implique d'exiger des vendeurs qu'ils publient les prix des pièces de rechange et qu'ils n'augmentent pas leur coût au fil du temps. En ce qui concerne le temps nécessaire pour que ces pièces arrivent à destination, la Commission prévoit une limite maximale de 5 jours ouvrables, même si, là encore, l'Allemagne souhaite des livraisons plus rapides. L'Allemagne soutient également les projets de la Commission visant à introduire un label énergétique et un indice de réparabilité, afin de montrer aux consommateurs la facilité avec laquelle les appareils peuvent être réparés.Alors que l'Allemagne souhaite que la Commission soit plus stricte, les fournisseurs veulent le contraire. DigitalEurope, dont Apple est membre aux côtés de Google et Samsung, préconise plutôt trois ans de mises à jour de sécurité et deux ans de mises à jour fonctionnelles. Il n'est pas surprenant que les deux propositions se heurtent à l'opposition des fabricants. Le groupe de défense DigitalEurope souhaite que les mises à jour de sécurité ne soient exigées que pour trois ans et que les pièces détachées soient limitées aux écrans et aux batteries plutôt qu'aux appareils photo, aux haut-parleurs et à d'autres composants censés être plus fiables.En d'autres termes, DigitalEurope plaide effectivement en faveur du statu quo. Alors qu'Apple fournit généralement cinq ans de mises à jour régulières des fonctionnalités et de la sécurité, de nombreux fournisseurs Android s'arrêtent à trois ou moins. Samsung ne s'est engagé à fournir des correctifs de sécurité que pendant quatre ans en 2021. Une partie de cette situation a été dictée par la politique de mise à jour de Qualcomm, mais il est clair que les marques elles-mêmes sont parfois réticentes au changement.Ce soutien prolongé pourrait devenir crucial. La proposition de l'UE, qui pourrait entrer en vigueur en 2023, vise à protéger l'environnement en permettant de conserver les téléphones plus longtemps. Ils resteraient protégés et fonctionnels pendant environ deux fois plus longtemps que les 2,5 à 3,5 ans actuels. Cette mesure pourrait également être essentielle pour renforcer la sécurité mobile dans son ensemble.Alors que les appareils plus anciens perdent la prise en charge des nouvelles mises à jour de sécurité, les utilisateurs continuent de les utiliser, ce qui les rend vulnérables aux nouvelles formes de logiciels malveillants et autres attaques. Des périodes de mise à jour plus longues pourraient permettre à ces téléphones d'être sécurisés plus longtemps, offrant aux attaquants moins de cibles potentielles. Selon effectivement, les données sur les parts d'utilisation d'août 2021 de StatCounter, une grande partie des utilisateurs de téléphones mobiles possèdent des appareils qui ont cessé de recevoir les mises à jour de sécurité ou qui sont sur le point de les perdre.Le Parlement européen a voté en faveur du concept de droit à la réparation en novembre 2020, une résolution qui préconise un rapport demandant à la Commission européenne de se pencher sur les questions d'étiquetage obligatoire et de durée de vie des appareils associés. Entre-temps, en avril 2021, les ministres espagnols ont approuvé une norme nationale de protection des consommateurs, qui oblige les entreprises à vendre des produits avec une garantie de trois ans, ainsi qu'à augmenter la disponibilité des pièces de rechange de cinq à dix ans.Sources : heise online Quel est votre avis sur le sujet ?