Prolonger la durée de vie des smartphones devrait permettre de réduire l'émission de carbone dans l'UE, Rapportent des activistes 0PARTAGES 6 0 Devenu un objet dont on peut difficilement se passer, le smartphone voit ses ventes croître de manière fulgurante depuis plus d'une décennie. D'ici quelques années, le nombre de smartphones pourrait même dépasser celui des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Chaque année, l’Agence nationale des fréquences radio (ANFR) analyse de nombreux mobiles pour s'assurer qu’ils respectent les normes d’émission électromagnétiques européennes, mesurées pendant les communications mobiles et Wi-Fi.





Un groupe de défense de l'environnement a annoncé ce mercredi que l'extension de la durée de vie des smartphones d'un an seulement réduirait considérablement les émissions de carbone dans l'Union européenne. Les activistes ont déclaré que la réglementation de l'UE devrait se concentrer sur les coûts liés au climat de la production de smartphones et autres appareils électroniques, au lieu de l'efficacité de leur consommation d'énergie, comme c'est en grande partie le cas en ce moment.



L'impact du smartphone sur le climat



Nos smartphones, de leur fabrication à leur destruction, en passant par leur utilisation, ont de réelles conséquences sur la planète. Une étude conduite par des chercheurs de l'université canadienne McMaster aurait révélé que d'ici 20 ans, la part des technologies de l'information et de la communication pourrait atteindre jusqu'à 14 % de la totalité des émissions de gaz à effet de serre. Si les ventes de smartphones dans le monde ont de quoi combler les producteurs, notre planète, elle, s’attriste. Car contrairement à leur impact sur la santé qui divise encore les scientifiques, l'impact des smartphones sur l'environnement ne fait plus l’objet d’un quelconque doute.



« L'impact sur le climat des smartphones jetables est beaucoup trop élevé. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à les remplacer toutes les quelques années. Nous avons besoin de produits qui durent plus longtemps et qui puissent être réparés s’ils se brisent », a déclaré Jean-Pierre Schweitzer du Bureau européen de l'environnement (BEE).



Si les téléphones intelligents, les ordinateurs portables, les machines à laver et les aspirateurs n'étaient utilisés que pendant un an, la réduction des émissions de carbone qui en résulterait serait similaire à celle provoquée par le retrait de toutes les voitures du Danemark, un état de près de 6 millions de personnes, a indiqué le rapport. L'étude a révélé que parmi les composants électroniques évalués dans le rapport, les smartphones avaient de loin le plus gros impact sur le climat.



Le cycle de vie complet des smartphones : un fardeau pour l'environnement



Chaque année, plus de 200 millions de smartphones vendus en Europe ont une durée de vie moyenne de trois ans. Les phases de production, d’utilisation et de destruction représentent la plus grande quantité d'émissions.



Tout commence par la phase de production, étape qui cause le plus de dommages. Il faut savoir que l'appareil comporte plusieurs centaines de pièces plastiques et métalliques de différentes natures, qui émanent de ressources non renouvelables. Ces ressources sont le plus souvent extraites de mines qui ravagent le paysage et polluent l'eau et le sol. Elles sont par la suite purifiées, affinées et transportées. Autant d'opérations énergivores qui produisent des déchets et dégagent du dioxyde de carbone. Ce qui a pour résultat d'accroître l'effet de serre et des gaz, nuisibles à la couche d'ozone.



Pendant l'utilisation du smartphone, c'est la consommation d'énergie qui a la plus importante incidence. Car pour recharger la batterie, une connexion du chargeur à un réseau électrique est nécessaire. L'électricité est en grande partie obtenue à partir, encore une fois, de ressources non renouvelables.



L'étape de destruction fait également des ravages. D'une part, à cause de la difficile dégradation des plastiques qui composent l'équipement, d'autre part des métaux qui évacuent dans l'eau, l'air ou le sol des éléments précieux tels que le cuivre, l'argent et l'or ou très polluants, comme le plomb, le mercure, le nickel. Les ravages sont d'autant plus importants lorsque l'appareil est jeté aux ordures ou perdu dans la nature. Il laisse tôt ou tard ces mêmes éléments se répandre progressivement. Le cycle de vie complet des smartphones vendus en Europe est responsable de 14 millions de tonnes d'émissions de carbone, soit plus que celles produites en un an en Lettonie, qui compte 2 millions d'habitants.



