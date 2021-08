Aujourd’hui lorsqu'on aborde le marché des systèmes d’exploitation (abrégé SE) mobile, deux systèmes sont sur les lèvres des consommateurs : Android et iOS. Android qui occupe largement l’espace mobile détient environ 72 % de part de marché contre environ 26 % pour iOS, selon les statistiques de Statia. Pour les 1 % de part de marché restant, les entreprises comme Samsung, Huawei, Nokia et d’autres fournisseurs de systèmes d’exploitation mobiles inconnus devront se battre pour grappiller quelques miettes laissées par les deux mastodontes. Si vous faites partie de cette minorité qui souhaite avoir plus de contrôle et d’ouverture que le système d’exploitation open source Android peut offrir, Purism explique que la meilleure alternative est son téléphone mobile Librem 5 qui s’appuie sur PureOS.PureOS est un système d’exploitation GNU/Linux basé sur Debian. Au-delà du fait qu’il soit open source, et non open source à lecture seule comme le précise Purism, PureOS intègre des avantages comme la sécurité, la protection de la vie privée et la liberté des utilisateurs. En parlant de liberté, Purism a tellement repoussé les limites de ses standards en matière de système libre qu’il est parvenu à faire intégrer PureOS parmi la liste très restreinte de la dizaine de distributions GNU/Linux « libres » approuvée par la Free Software Foundation (FSF) . Pour faire partie de ce cercle restreint, il faut suivre un certain nombre de lignes directrices édictées par la FSF comme l’usage d’une licence libre appropriée, l’interdiction d’orienter les utilisateurs vers l'obtention d'informations non libres, ne pas intégrer de navigateurs qui implémentent EME, l’autohébergement, etc.Si vous choisissez d’utiliser Librem 5 qui est soutenu par PureOS, Purism garantit de vous offrir un système d’exploitation créé dans votre intérêt et non pour l’intérêt financier des entreprises. L’entreprise se targue même de conduire le seul projet basé sur une communauté de bonne foi plutôt qu’un modèle de gouvernance Big corp. En plus d’être facilement vérifiable, vous pouvez également supprimer PureOS et installer un autre système d’exploitation GNU/Linux compatible sur votre téléphone Librem 5. En somme, si vous estimez que le fait de basculer sur un système autre que celui installé par défaut sur ordinateur ne devrait pas être un luxe, alors vous adopterez facilement Librem 5 et PureOS qui va avec.Purism ajoute que si vous utilisez PureOS avec Librem 5, vous aurez droit à des mises à jour soutenues de sécurité, des améliorations de la confidentialité, des corrections de bogues et de nouvelles fonctionnalités et surtout des mises à jour qui ne compromettront pas les performances de votre mobile. Un clin à Apple qui a été pris en flagrant délit de réduction des performances des vieux iPhone pour soi-disant préserver la batterie et les performances des iPhone. Contrairement aux mises à jour fournies par certaines entreprises et qui viennent réduire la.durée de vie des appareils ou détruire l’expérience utilisateurs, Purism promet qu’avec PureOS, l’expérience utilisateur sera comme du bon vin. À mesure que les mises à jour de fonctionnalités et d’applications seront ajoutées, cela viendra bonifier l’expérience utilisateur plutôt que de la détruire, avance le fabricant de téléphones.Pour pouvoir respecter de tels engagements, Purism explique que PureOS « s'appuie sur les épaules de géants. C’est le résultat de décennies d'ingénierie intelligente et de raffinement par une foule soucieuse de la qualité : la communauté free desktop, qui se soucie avant tout de l'excellence technique plutôt que de la pensée à court terme, c’est-à-dire de sortir rapidement une application et maximiser les profits ». « PureOS peut être une vitrine du meilleur travail que la communauté free desktop a à offrir pour la plate-forme téléphonique Librem », souligne Purism.À en juger par les promesses faites avec PureOS, l’on pourrait se dire que ce système d’exploitation a tout pour attirer les utilisateurs et rencontrer le succès là où Firefox OS , le système d’exploitation open source mobile de Mozilla, ainsi que d’autres systèmes open source ont échoué. Mais en dépit des fonctionnalités alléchantes de PureOS, celui-ci ne pourrait pas gagner du terrain auprès des utilisateurs si les applications les plus populaires ne sont pas portées et de nouvelles applications développées sur le système. C'est ce qui a fait défaut à Firefox OS et même à des systèmes propriétaires comme BlackBerry OS.Conscient de ce problème, Purism invite les développeurs indépendants de la communauté mondiale à créer leurs propres applications, à porter leurs applications existantes et à améliorer l’expérience globale de la boutique d’applications. Si PureOS arrive à surmonter cette difficulté qui a eu raison même des plus grands projets, Purism devra également régler un problème persistant et qui pourrait être un frein à l’expansion de PureOS : la disponibilité de Librem 5. En effet, nombreux sont les utilisateurs qui déclarent avoir commandé le Librem 5 depuis plusieurs années, mais sont toujours en attente de la livraison.Source : PureOS Avez-vous déjà testé PureOS pour smartphone ? Qu’en pensez-vous ?Selon vous, les éloges faits par Purism au sujet de PureOS sont-ils convaincants ?Quel avenir pouvez-vous prédire pour Librem 5 et PureOS ? Seront-ils un succès ou un flop ?