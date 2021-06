Note : les pourcentages peuvent ne pas atteindre 100% en raison des arrondis.



Source : Prévisions de Canalys (expéditions de vente), analyse des smartphones, juin 2021. Note : les pourcentages peuvent ne pas atteindre 100% en raison des arrondis.Source : Prévisions de Canalys (expéditions de vente), analyse des smartphones, juin 2021.

À mesure que le déploiement des vaccins se poursuit dans le monde et que la pandémie s'atténue, l'approvisionnement en composants apparaîtra comme le nouveau goulot d'étranglement pour l'industrie des smartphones., a déclaré Ben Stanton, directeur de recherche chez Canalys.Les problèmes d'approvisionnement en composants limiteront toutefois le potentiel de croissance des expéditions de smartphones cette année., a déclaré Stanton.Ces derniers mois, les fournisseurs ont redirigé une partie des allocations vers d'autres régions en raison de l'épidémie de COVID-19 en Inde, mais cela ne pourra pas durer alors que le monde revient à la normale. Les fournisseurs se tourneront d'abord vers une priorisation régionale, en concentrant le flux d'unités sur les marchés développés lucratifs tels que la Chine, les États-Unis et l'Europe occidentale, au détriment de l'Amérique latine et de l'Afrique. Mais même dans ces régions mieux desservies, ils seront toujours limités, et se tourneront alors vers la priorisation des canaux, en poussant une plus grande allocation d'unités dans les canaux à activation rapide, tels que les transporteurs, et moins dans la distribution et le marché ouvert. Cela aura des effets secondaires intéressants et pourrait permettre aux marques concurrentes de gagner des parts dans les canaux clés du marché libre si les opérateurs historiques ne sont pas en mesure d'y répondre., a déclaré Nicole Peng, vice-présidente de Canalys chargée de la mobilité.Mais comme il existe des contraintes majeures autour des puces LTE, cela entraînera des défis dans le bas de gamme, où les clients sont particulièrement sensibles aux prix. Les vendeurs de smartphones doivent envisager d'améliorer leur efficacité opérationnelle tout en abaissant les attentes en matière de marge dans leurs portefeuilles bas de gamme pendant la durée des contraintes, sous peine d'hémorragie de parts de marché au profit de leurs concurrents.La pandémie a provoqué des changements permanents, qui façonneront la nouvelle normalité de la société, et le marché des smartphones., a ajouté M. Stanton.Source : CanalysQue pensez-vous de ces prévisions ?