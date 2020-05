C’est le résultat d’une récente entrée en partenariat entre l’entreprise néerlandaise Fairphone et la /e/ Foundation. Le Fairphone 3 est désormais disponible en prévente sur le site web de l’organisation à but non lucratif pour 480 euros.« Aujourd'hui, nous annonçons que grâce à un partenariat avec @Fairphone, nous avons pu porter /e/OS sur le Fairphone 3. Nous pouvons maintenant vendre le /e/-Fairphone 3 ! », écrit Gael Duval – fondateur de la /e/ Foundation.Ceux qui n’ont pas de problème à s’appuyer sur le système d'exploitation Android 9 (Pie) peuvent faire l’acquisition du smartphone connu pour sa haute réparabilité au prix de 450 euros. Les caractéristiques les plus mises en avant de l’appareil sont : un écran de 5,65 pouces, avec une résolution de 2160 × 1080, profondeur de couleur 24 bits, format 18:9, Gorilla Glass 5 ; un processeur Qualcomm Snapdragon 632 SoC : il s’agit d’un processeur à huit cœurs, avec une fréquence de 1,8 GHz. Il utilise un processeur graphique Adreno 506 de 650 MHz ; 4 Go de RAM ; 64 Go de stockage interne avec une extension microSD disponible ; une caméra arrière de 12MP et de 8MP avant. La caméra arrière a un double flash LED et prend une vidéo 4K à 30 images par seconde ; utilise la norme Wi-Fi 802.11ac avec BlueTooth 5 + LE, NFC et prend en charge plusieurs normes GNSS (GPS) ; possède une double carte nano-SIM, prenant en charge les réseaux 2G, 3G et 4G LTE (GSM uniquement et pas de CDMA). Les abonnés de Verizon sont donc laissés pour compte ; des capteurs USB Type-C : scanner d'empreintes digitales, lumière ambiante, accéléromètre, gyroscope, proximité, baromètre et boussole ; une prise casque 3,5 mm incluse ; une batterie de 3060 mAh.Grâce à ce nouveau partenariat, il est donc désormais possible de se le procurer avec /e/ OS qui est un fork de Lineage OS préinstallé, aspect sur lequel l’entreprise axe sa proposition de valeur « respect de la vie privée. »« /e/ OS est un fork de Lineage OS. Nous avons modifié différents aspects du système : la procédure d’installation, l’organisation des paramètres, les paramètres par défaut. Nous avons mis de côté toutes les applications et tous les services qui envoient des données personnelles à Google. Ainsi, le moteur de recherche par défaut n’est plus Google. Nous avons intégré microG par défaut , avons remplacé certaines des applications proposées par défaut et modifié d’autres. Nous avons procédé à l’ajout d’un service de synchronisation des fichiers multimédia (images, vidéos, audios, fichiers, etc.) et des paramètres sur un support de stockage cloud et ce dernier ne fonctionne que lorsqu’il est activé. /e/ OS est également doté d’un lanceur différent de celui de Lineage OS et développé par nos soins. Ainsi, le visuel est différent de celui obtenu avec Lineage OS » explique l’entreprise./e/ OS est livré avec un jeu préinstallé d’applications open source parmi lesquelles on retrouve : un navigateur web basé sur Chromium, LibreOffice Viewer, le client maps Magis Earth, un client mail basé sur K-9, le lecteur PDF MuPDF, OpenKeychain, Signal, Telegram, un client météo. De plus, l’OS permet à l’utilisateur d’anticiper sur des aspects vie privée liés aux applications à utiliser. « En un clin d'œil, /e/ analyse le code de l’application pour vous. Il en résulte que vous pouvez voir quels sont les trackers au sein de l'application. Il documente également le nombre de permissions dont l'application a besoin pour fonctionner. Avec une notation facile à lire, vous pouvez voir quelles applications sont sûres et lesquelles doivent être évitées », ajoute-t-elle.En cela, le Fairphone vient allonger une liste dans laquelle on retrouve un Samsung Galaxy S7 32 Go reconditionné pour 279 euros, un Samsung Galaxy S7 Edge 32 Go pour 299 euros, un Samsung Galaxy S9 64 Go pour 499 euros et un Samsung Galaxy S9 + pour 549 euros. Les smartphones sont de Grade A (meilleure qualité reconditionnée), déverrouillés pour tous les opérateurs de téléphonie mobile et livrés avec une garantie d’un an.Si la possibilité de faire usage d’un smartphone Android « déGooglisé » peut enchanter plus d’un, il faut questionner un peu plus l’intérêt de l’offre de la /e/ Foundation. En effet, les appareils proposés le sont à des prix plus ou moins similaires à ceux des magasins, mais pour une durée de garantie inférieure (on est dans un rapport du simple au double dans certains cas). Après, il semble qu’on puisse casser considérablement le coût de l’acquisition d’un smartphone compatible Android en procédant par soi-même à l’installation de LineageOS. En tout cas, que ce soit pour /e/ ou pour LineageOS, la philosophie reste la même : la transparence, la liberté et l'honnêteté. Ce sont des logiciels open source sans logique pécuniaire. L’utilisateur n’est pas enfermé dans un écosystème fermé à la Apple, Microsoft ou Google. Pour preuve, il est tout à fait possible d'installer des applications Android avec composants propriétaires Google sur son smartphone. Pour cela, on s’appuie sur des stores alternatifs comme Yalp Store, Aurora Store ou bien encore F-Droid. L’on a alors accès au catalogue complet de Google. Néanmoins, pour certaines applications, il est nécessaire d'avoir un identifiant Google pour se connecter. Il est aussi possible de le renseigner, mais alors plus grand-chose ne distingue un smartphone /e/ d'un Android classique et l’on peut dire adieu à son rêve de liberté.Source : Fairphone Comment accueillez-vous la nouvelle selon laquelle le Fairphone 3 est désormais disponible avec /e/ OS préinstallé ?Quel intérêt y a-t-il à faire usage de /e/ OS plutôt que de Lineage OS ?Quel commentaire faites-vous du rapport qualité/prix des smartphones proposés ?