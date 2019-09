Le Fairphone 3 tient ses promesses en matière de réparabilité Et se voit attribuer une note de réparabilité de 10/10 par iFixit 6PARTAGES 15 0 L’évolution très rapide des smartphones et la miniaturisation sans cesse des composants ont rendu leur réparation plus difficile ou contraignante. Certaines entreprises proposent des smartphones très collés et difficiles à réparer, mais d’autres commencent aussi à miser sur la réparabilité des smartphones. Ainsi, l’entreprise néerlandaise Fairphone a présenté dernièrement le Fairphone 3 qui a obtenu la meilleure note du site iFixit, qui estime que le téléphone est très modulaire et totalement réparable.



Un smartphone réparable est-il durable ou de meilleure qualité ? La réponse va certainement varier d’un constructeur ou d’un consommateur à un autre. L’entreprise néerlandaise Fairphone, qui mise énormément sur la réparabilité des smartphones, a présenté il y a environ deux semaines son dernier produit, le Fairphone 3. S’appuyant sur le succès qu’a connu le précédent Fairphone 2 en matière de modularité et de réparabilité, le site iFixit s’est également empressé de démonter Fairphone 3.



Le site iFixit commercialise des kits de réparation pour les appareils électroniques et teste la réparabilité des smartphones en vue de leur attribuer un « score de réparabilité ». Le site produit ainsi un guide permettant à tout un chacun d’opérer soi-même dans les entrailles de son appareil pour retirer et remplacer un composant défectueux. À la sortie du Fairphone 2 en 2015, iFixit l’a démonté et a constaté que le téléphone était conçu de manière éthique, jouissant d’un design modulaire et était en grande partie démontable sans outils.





Ces observations faites par le site, ainsi que d’autres lui ont permis d’attribuer 10 sur 10 comme « score de réparabilité » au téléphone. Cette fois-ci, le site de guide de réparation a obtenu le prototype de prélancement et l'a examiné de fond en comble pour vérifier si Fairphone respectait toujours ses promesses. Un peu plus amélioré que le modèle précédent, le capot arrière du Fairphone 3 est solidement clipsé au châssis par une douzaine d’attaches, la batterie est installée comme n’importe quelle batterie du temps où elles étaient toutes amovibles.



Les autres modules sont désormais solidement fixés par une vingtaine de vis (le tournevis approprié est fourni). Ainsi, le smartphone forme désormais un bloc solide qui ne révèle pas au premier coup d’œil sa conception modulaire. Le Fairphone 3 a lui aussi obtenu le même « score de réparabilité » que son prédécesseur, soit 10 sur 10. De même, il a une certaine ressemblance avec d’autres smartphones d’entrée ou de milieu de gamme qui sont présents sur le marché. Les caractéristiques les plus mises en avant du Fairphone 3 sont :



fonctionne sous le système d'exploitation Android 9 (Pie) ;

un écran de 5,65 pouces, avec une résolution de 2160 × 1080, profondeur de couleur 24 bits, format 18:9, Gorilla Glass 5 ;

un processeur Qualcomm Snapdragon 632 SoC : il s’agit d’un processeur à huit cœurs, avec une fréquence de 1,8 GHz. Il utilise un processeur graphique Adreno 506 de 650 MHz ;

4 Go de RAM ;

64 Go de stockage interne, avec une extension microSD disponible ;

une caméra arrière de 12MP et de 8MP avant. La caméra arrière a un double flash LED et prend une vidéo 4K à 30 images par seconde ;

utilise la norme Wi-Fi 802.11ac avec BlueTooth 5 + LE, NFC et prend en charge plusieurs normes GNSS (GPS) ;

possède une double carte nano-SIM, prenant en charge les réseaux 2G, 3G et 4G LTE (GSM uniquement et pas de CDMA). Les abonnés de Verizon sont donc laissés pour compte ;

des capteurs USB Type-C : scanner d'empreintes digitales, lumière ambiante, accéléromètre, gyroscope, proximité, baromètre et boussole ;

une prise casque 3,5 mm incluse ;

une batterie de 3060 mAh, soit 11.8Wh.

En somme, le nouveau boîtier du Fairphone 3 est facile à ouvrir et met en valeur la transparence du smartphone et il jouit d’une conception encore plus modulaire que le Fairphone 2. Le démontage du téléphone est encore plus facile à opérer et des composants clés tels que la batterie et l'écran ont été mis en avant dans la conception. Ils sont accessibles sans outils ou avec un simple tournevis cruciforme. En outre, la plupart des composants à l'intérieur des modules sont remplaçables individuellement, même si certains sont soudés.



Selon l’analyse du site iFixit, le remplacement de modules complets est très facile. Les guides de remplacement et les pièces de rechange sont disponibles sur le site Web du fabricant. iFixit a également indiqué qu’il existe des repères visuels à l’intérieur du smartphone qui aident à désassembler et remplacer ses composants et modules. De même, le réassemblage du Fairphone 3 ne devrait pas vraiment poser de problème. « Le réassemblage de ce téléphone ne posera pas vraiment problème, et nous sommes convaincus que cela fonctionnera encore », déclare iFixit lors du démontage Fairphone 3 qui se veut équitable, durable, aisément réparable et vendu à 450 euros.



Que pensez-vous de la réparabilité du Fairphone 3 ?



