Google met en garde la Maison Blanche contre le bannissement de Huawei : un fork d'Android est un risque de sécurité pour les USA Arnaque, coup médiatique, sortie prématurée… Ce ne sont là que quelques-uns des qualificatifs que de nombreux développeurs chinois mécontents attribuent à la prétendue arme secrète de Huawei, le compilateur Ark , révèle le site Web Abacus. L’entreprise a publié le code source du framework pour le compilateur Ark le 31 août. Mais, il semble que de nombreux développeurs n’ont visiblement pas apprécié ce qui leur a été proposé. Les données fournies par le site Web Abacus montrent que les développeurs chinois estiment que le programme fourni par Huawei est une solution incomplète qui ne serait même pas à moitié fini.Abacus a cité un développeur qui répondait à la question « le code open source du compilateur Ark a-t-il répondu à vos attentes ? » dans un Q & A. D’après lui, la publicité autour de ce produit vous fait miroiter un Michelin 3 étoiles dans le domaine de la gastronomie, alors qu’en réalité ce qu’on vous sert ressemble plus un paquet de nouilles instantanées Tingyi qui n’est même pas accompagné d’eau chaude.Un autre utilisateur dénommé Xing Yin, boursier postdoctoral à l’Icahn School of Medicine de Mount Sinaï, cité par Abacus n’a pas non plus caché sa frustration. Selon lui, « non seulement le compilateur Ark ne peut pas compiler tous les échantillons de référence standard, mais il n’est même pas capable de compiler son propre échantillon de démo ». Précisons toutefois que concernant les dires de Yin au moins un autre utilisateur aurait, selon Abacus, réussi à compiler ladite démo, alors que d’autres ont suggéré que la réalisation de cette opération nécessitait impérativement l’utilisation d’un outil tiers. Parmi ces derniers, certains affirment que le compilateur Ark « peut compiler en langage assembleur, mais qu’il ne peut pas aller plus loin que ça. Il ne peut pas être compilé dans un fichier exécutable ».Pour rappel, un compilateur est un programme qui transforme un code source en un code objet. Il est utilisé par un système d’exploitation pour analyser le code source d’un programme et traduit le langage de programmation humain en langage machine pour que votre ordinateur ou smartphone puisse effectuer des tâches spécifiques au niveau matériel. Les applications Android ont tendance à être plus lentes que leurs équivalents sur iOS.Le compilateur Ark est un composant clé du nouveau système d’exploitation de Huawei, HarmonyOS ou HongMeng , qui doit permettre au géant chinois de s’affranchir de sa dépendance vis-à-vis de l’OS mobile du géant américain Google dans un contexte de crise entre les États-Unis et la Chine. Cet outil a été conçu pour permettre aux développeurs de porter rapidement leurs applications Android sur le HarmonyOS, idéalement en aidant à combler rapidement l’écart de disponibilité des applications. Il serait également capable d’améliorer l’efficacité des applications Android (Huawei évoque des gains de 60 %), les rendant aussi fluides que sur iOS.Fort de ce constat amer, Max Zhou, ancien responsable chez Mobike et cofondateur de la société MetaApp, a tenté de relativiser en déclarant : « Peut-être qu’ils le font pour aider dans les relations publiques et la guerre commerciale, ajoutant un effet de levier contre les États-Unis ».Huawei n'a pas commenté ces éléments. La société avait déjà prévenu que le compilateur Ark serait déployé par étape et que le code source pour la chaîne d’outils complète ne sera probablement pas disponible avant 2020.Qu’en pensez-vous ?