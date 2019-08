En sus, il faut un écosystème de développeurs et d’applications conséquent. En sus, il faut un écosystème de développeurs et d’applications conséquent.

Devoir porter une app sur 2 OS différents (Android et iOS) qui en plus a un comportement différents d'un smartphone à l'autre, d'une version d'OS à l'autre, etc, c'est déjà une vraie galère alors devoir gérer 3, 4, 5 OS différents pour les smartphones, le doute s'installe!C'est d'ailleurs pour cette raison que Microsoft avec son Windows Mobile a disparu! Au final, les développeurs ne voulaient pas traîner un OS de plus.Il est fort peu probable que le marché soit d'accord de financer une demi-douzaine d'OS différents pour smartphone...800'000??? C'est le chiffre indiqué par Huawei, mais je doute fort que cela soit le chiffre réelLes premiers développeurs vont devoir être financés par Huawei et ce n'est que si l'OS s'impose que des développeurs tiers vont s'intéresser au nouveau bébé. Qui peut imaginer un seul instant que Huawei se paie 800'000 développeurs? Est-ce que le parti communiste chinois et le bon président Xi ont mis toute l'armée rouge à la disposition de Huawei pour en faire des développeurs?Au final, le futur va simplement montrer que Huawei a développé un OS destiné uniquement à la Chine (c'est justement ce que veut le gouvernement chinois: un logiciel dont il a le contrôle complet qui interdit tout sauf la possibilité de fliquer l'usager) et à l'international cela sera toujours Android après que le bon Trump ait quitté la Maison blanche! (c'est dans 1 ou 5 ans... Les chinois savent être patients).