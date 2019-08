Huawei, premier équipementier de télécommunication au monde et deuxième fabricant mondial de smartphones selon l’agence Bloomberg, est sous le coup des sanctions américaines . Cette situation l’empêche de notamment de travailler avec Alphabet, la maison mère de Google, dont le système d’exploitation Android équipe la plupart des smartphones, y compris ceux du groupe chinois. Face à ces sanctions des USA qui pèsent depuis la mi-mai, le groupe chinois a entamé sa contre-attaque en demandant, à mi-parcours du mois de juin, l’enregistrement auprès de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de son propre système d’exploitation « HongMeng ». D’après les derniers développements, le groupe chinois poursuit avec ses démarches d’émancipation.Huawei est occupé à tester des smartphones sous son système d’exploitation fait maison. En sus, il y a que ces derniers pourraient débarquer sur le marché avant la fin de l’année. « Les nouveaux téléphones Huawei sous HongMeng OS feront leur apparition sur le marché au quatrième trimestre », lit-on. Le Chinois vise les bas et milieu de gamme au prix de 288 $, ce, pour « attirer développeurs d’applications et utilisateurs. » Mais, le haut de gamme aussi serait dans le viseur de Huawei. En effet, les tests du système d’exploitation portent aussi sur des appareils de la série Huawei Mate 30. D’ailleurs, l’entreprise a, via un autre de ses canaux officiels, donné des précisions en ce qui concerne la période de disponibilité des appareils de cette série dotés de sons système d’exploitation ; ce sera pour le mois de septembre. En attendant d’y être, le groupe chinois prévoit de procéder à une présentation de son alternative à Android lors de sa conférence dédiée au développeurs du 9 au 11 août.HongMeng OS est à l'origine un système d’exploitation destiné aux objets connectés (IoT) et à une panoplie d’autres usages industriels. C’est ce qui explique que l’entreprise s’apprête à l’intégrer aux nouveaux téléviseurs connectés de la filiale Honor. Ce détail soulève des interrogations quant à savoir si l’OS pourra tenir la route dans la filière des smartphones. En effet, dans une publication de l’agence de presse chinoise Xinhua parue à mi-parcours du mois précédent, Catherine Chen de Huawei laisse filtrer que « le système d’exploitation HongMeng n’est pas conçu pour les smartphones » et que l’entreprise chinoise « entend continuer à faire usage d’Android. » Le PDG du groupe chinois a pourtant laissé paraître le contraire lors d’une récente sortie en ajoutant que HongMeng OS devrait être 60 % plus rapide qu’Android. Ça, c’est sans revenir sur d’autres détails techniques comme le temps de latence de l’OS sur lequel les dirigeants de l’entreprise ne s’accordent pas.La seule certitude pour le moment est qu’il y a bien une conférence de développeurs Huawei programmée pour la fin de la semaine en cours. On aura les regards tournés sur ces développements pour commencer à voir ce qu'il en est réellement de HongMeng OS et des smartphones qui doivent en être équipés.Sources : média d’État chinois Qu’en pensez-vous ?Huawei fait-il dans le bluff avec HongMeng OS ?