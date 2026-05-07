Lancé mardi 5 mai, Radiant Mobile est un réseau de téléphonie mobile à vocation chrétienne qui ne possède aucune antenne-relais mais opère en tant quopérateur de réseau mobile virtuel (MVNO). Lentreprise loue de la bande passante à T-Mobile pour offrir à ses utilisateurs une connexion « axée sur la foi ». L'entreprise a précisé qu'elle bloquait les contenus préjudiciables au niveau de l'opérateur, et pas seulement via une application, ce qui signifie que la protection reste active même si quelqu'un tente de la contourner. T-Mobile n'a pas souhaité préciser si ces blocages enfreignaient l'une de ses politiques, mais a ajouté n'avoir aucun lien direct avec Radiant Mobile.
Un nouveau réseau de téléphonie mobile aux États-Unis a attiré lattention des réseaux sociaux en affirmant bloquer la pornographie et les contenus LGBT. Lancé mardi 5 mai, Radiant Mobile est un réseau de téléphonie mobile à vocation chrétienne qui ne possède aucune antenne-relais mais opère en tant quopérateur de réseau mobile virtuel (MVNO). Lentreprise loue de la bande passante à T-Mobile pour offrir à ses utilisateurs une connexion « axée sur la foi ». Pour gérer ses filtres, lentreprise sest associée à la société israélienne de cybersécurité Allot, qui utilise plus de 100 catégories de contenu pour bloquer automatiquement les contenus pour adultes.
« Radiant Mobile est soutenu par un partenariat avec Compax Ventures, opérant sur le réseau T-Mobile, et combine un service mobile axé sur la foi avec une connectivité 5G de classe mondiale », a déclaré lentreprise dans un communiqué. L'entreprise a précisé qu'elle bloquait les contenus préjudiciables au niveau de l'opérateur, et pas seulement via une application, ce qui signifie que la protection reste active même si quelqu'un tente de la contourner.
« Nous allons créer, et nous pensons avoir tout à fait le droit de le faire, un environnement centré sur Jésus, exempt de pornographie, exempt de LGBT, exempt de trans », a déclaré Paul Fisher, fondateur de Radiant Mobile. Fisher a déclaré avoir recruté des influenceurs chrétiens pour promouvoir les forfaits mobiles, en plus de contacter des églises à travers tout le pays. Il espère quune partie des 29,99 dollars par mois que coûte labonnement à son entreprise sera finalement reversée aux églises qui sabonnent.
Fisher, qui a précédemment été agent de top-modèles telles que Naomi Campbell, a déclaré quil avait lambition de commercialiser Radiant Mobile au-delà des États-Unis, dans dautres pays à forte population chrétienne, comme la Corée du Sud et le Mexique. « Suis-je fier davoir passé 35 ans à créer des top-modèles ou des influenceurs vedettes ? Pas du tout », a déclaré Fisher lorsquon la interrogé sur son travail précédent.
T-Mobile n'a pas souhaité préciser si ces blocages enfreignaient l'une de ses politiques, mais a ajouté n'avoir aucun lien direct avec Radiant Mobile. L'opérateur travaillera en collaboration avec CompaxDigital, le gestionnaire MVNO de T-Mobile.
Cette annonce rappelle un rapport de la Gay & Lesbian Alliance Against Defamation ou GLAAD, une association américaine de veille médiatique uvrant à dénoncer les discriminations et les attaques à l'encontre des personnes LGBT au sein des médias. En 2022, le groupe de défense des droits a publié de nouvelles données qui révèlent que cinq grandes plateformes de médias sociaux ne fournissent pas de politiques adéquates pour protéger la sécurité, la vie privée et l'expression des utilisateurs LGBTQ.
Les groupes de défense des droits civils, en effet, affirment qu'il existe un lien direct entre le harcèlement et la discrimination en ligne auxquels sont confrontés les membres des groupes sous-représentés et la violence dans le monde réel et l'érosion des droits civils. Selon le rapport de GLAAD, au lieu de protéger leurs utilisateurs, les entreprises technologiques protègent les informations sur la manière dont elles répondent à ces attaques.
Source : Paul Fisher, fondateur de Radiant Mobile
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