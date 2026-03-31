La mise à jour RCS 4.0 devrait vous permettre de passer des appels vidéo entre Android et iPhone, RCS 4.0 améliorerait votre expérience de messagerie avec des discussions de groupe

Les Rich Communication Services (RCS) constituent une norme de protocole de communication pour la messagerie instantanée, principalement destinée aux téléphones mobiles, développée et définie par la GSM Association (GSMA). Il remplace les SMS et MMS sur les réseaux cellulaires en offrant des fonctionnalités plus modernes, notamment la prise en charge dimages et de vidéos haute résolution, des indicateurs de saisie, le partage de fichiers et une fonctionnalité de discussion de groupe améliorée. Le développement du RCS a débuté en 2007, mais les premières versions manquaient de fonctionnalités et dinteropérabilité ; une nouvelle spécification nommée Universal Profile a été développée et est déployée de manière continue depuis 2017.
Le RCS a été conçu comme une norme ouverte du secteur afin d'offrir des fonctionnalités améliorées par rapport à la messagerie texte classique, en s'appuyant sur le protocole Internet (IP). Son développement a également été soutenu par les opérateurs de réseaux mobiles afin de rester compétitifs en matière d'expérience client face aux applications et services de messagerie instantanée OTT (Over-the-Top). Les fonctionnalités supplémentaires du RCS comprennent les informations de présence, le partage de localisation et de contenu multimédia, les appels vidéo, ainsi que le fonctionnement via les données mobiles ou le Wi-Fi, le tout intégré nativement dans les téléphones mobiles sans nécessiter le téléchargement d'applications tierces.
Google Messages a été le premier client à proposer un chiffrement de bout en bout (E2EE) via RCS. Le chiffrement de bout en bout utilisant le protocole MLS (Messaging Layer Security) a été intégré à la norme RCS en mars 2025. Apple a ajouté la prise en charge du RCS dans Messages avec iOS 18 en septembre 2024 ; le RCS est également accessible depuis les ordinateurs de bureau via le client web de Google Messages ou via Microsoft Phone Link.
Récemment, la GSMA a finalisé le profil universel RCS 4.0, dont la fonctionnalité phare est l'appel vidéo natif directement intégré à votre application de messagerie. Plus besoin de basculer vers WhatsApp, FaceTime ou Google Meet en plein milieu d'une conversation. Cette fonctionnalité, appelée « Messaging-Initiated Video Calls » (MIVC), permet aux utilisateurs de transformer n'importe quelle conversation RCS en tête-à-tête ou en groupe en appel vidéo sans quitter le fil de discussion.
Les membres du groupe qui ont manqué la sonnerie initiale peuvent rejoindre un appel en cours plus tard, et les journaux d'appels se synchronisent dans la chronologie de la conversation. Une fois mise en uvre, ce serait la première expérience d'appel vidéo prise en charge en natif qui fonctionnerait sur différents appareils et réseaux, ce qui signifie des appels vidéo entre Android et iPhone via l'application de messagerie par défaut.
Au-delà de la vidéo, le RCS 4.0 introduit la mise en forme de texte enrichi (gras, italique et barré), des fonctionnalités que les applications tierces proposent depuis des années. La rétrocompatibilité est intégrée : si lappareil du destinataire ne prend pas en charge la mise en forme, il verra safficher du texte brut à la place de messages illisibles. Le partage de médias bénéficie également dune mise à niveau. Les appareils identifient désormais les formats pris en charge par le téléphone de l'interlocuteur et choisissent automatiquement le meilleur encodage.
Résultat : des photos, des fichiers audio et des vidéos de meilleure qualité, sans les artefacts de compression qui affectent les MMS. Du côté des entreprises, les Rich Cards peuvent désormais intégrer des vidéos en streaming au lieu d'imposer un téléchargement complet. Les marques bénéficient également d'un meilleur contrôle sur la manière dont les...
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