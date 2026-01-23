Skip est désormais gratuit et open source, afin de permettre aux développeurs de créer des applications mobiles haut de gamme pour iOS et Android à partir d'une seule base de code Swift et SwiftUI

L'éditeur de Skip a annoncé que l'outil est désormais gratuit et open source, afin de permettre aux développeurs de créer des applications mobiles haut de gamme pour iOS et Android à partir d'une seule base de code Swift et SwiftUI. Jusqu'à aujourd'hui, Skip nécessitait un abonnement payant et une clé de licence pour créer des applications. Lors de l'annonce, l'équipe de Skip déclare : « Pour conserver la confiance de la communauté des développeurs et parvenir à une adoption massive, Skip a besoin d'une base entièrement libre et ouverte. Même si l'équipe principale disparaissait, la communauté pourrait continuer à soutenir la technologie et les applications qui en dépendent.»
Le marché des applications mobiles est divisé entre iOS et Android. Négliger l'une ou l'autre de ces plateformes revient à laisser de côté un grand pourcentage d'utilisateurs potentiels. C'est là qu'intervient Skip. Skip permet le développement d'applications Swift sur Android. Il s'agit d'un outil qui permet aux développeurs de créer des applications véritablement natives pour iOS et Android à partir d'une seule base de code Swift et SwiftUI. Lorsque vous écrivez votre code source Swift et SwiftUI, le plugin Skip Xcode compile en continu le code équivalent pour Android. Skip permet de développer des bibliothèques ou des applications complètes pour deux plateformes, avec des performances natives et des interfaces utilisateur natives sur les deux plateformes.
Swift est un langage de programmation compilé, polyvalent, multi-paradigme et de haut niveau, créé par Chris Lattner en 2010 pour Apple Inc. et maintenu par la communauté open source. Swift compile en code machine et utilise un compilateur basé sur LLVM. Swift a été lancé pour la première fois en juin 2014 et la chaîne d'outils Swift est fournie avec Xcode depuis la version 6 de Xcode, sortie en septembre 2014.
Comment Skip peut concevoir des applications natives iOS et Android en même temps ? Au cur de Skip se trouve son transpileur intelligent du langage Swift vers Kotlin. Le transpileur utilise la bibliothèque SwiftSyntax d'Apple - la même bibliothèque que celle utilisée pour les macros Swift - pour analyser le code source Swift. Il convertit ensuite le code en Kotlin agréable et lisible par l'homme, en conservant les commentaires. Grâce aux similitudes entre les langages, le résultat n'est souvent pas différent du Kotlin. Une exception notable est la transposition de SwiftUI dans Compose. SwiftUI implique une bonne part de magie du compilateur Swift, et il n'y a aucun moyen de la cacher dans la transpilation Kotlin.
En plus du transpileur, Skip fournit un convertisseur de projet Swift Package Manager (SwiftPM) vers Android Gradle. Skip regroupe ces outils dans un plugin de construction Xcode, que l'équipe de Skip surnomme SkipStone. Traduire le code source et les paquets SwiftPM n'est toutefois pas suffisant. Les applications reposent sur des éléments de base tels que la bibliothèque standard Swift, Foundation et SwiftUI. Les bibliothèques open source Skip fournissent des ré-implémentations spécifiques à Android de parties de Swift, Foundation, Observation, SwiftUI et d'autres frameworks d'iOS, depuis les éléments fondamentaux de la couche de modèle jusqu'aux composants d'interface utilisateur complexes. Skip traduit et exécute les tests unitaires XCTest en tant que tests JUnit pour une parité automatique des tests unitaires sur Android ! que l'équipe de Skip surnomme cette suite de packages SkipStack.
SkipStone est propriétaire et nécessite une clé de licence, tandis que SkipStack est gratuit et open source. Mais récemment, l'éditeur de Skip a annoncé que l'outil est désormais gratuit et open source. Lors de l'annonce, l'équipe de Skip déclare : « Pour conserver la confiance de la communauté des développeurs et parvenir à une adoption massive, Skip a besoin d'une base entièrement libre et ouverte. Même si l'équipe principale disparaissait, la communauté pourrait continuer à soutenir la technologie et les applications qui en dépendent.»
Voici l'annonce de l'équipe de Skip :
Skip est désormais gratuit et open source
Depuis le lancement de Skip en 2023, nous poursuivons une seule mission : permettre aux développeurs de créer des applications mobiles haut de gamme pour iOS et Android à partir d'une base de code Swift et SwiftUI unique, sans aucun des compromis qui ont toujours entravé les outils de développement multiplateformes.
Au cours des trois dernières années, Skip a considérablement évolué. Nous avons commencé avec un transcompilateur Swift-to-Kotlin et la prise en charge Android pour les API SwiftUI les plus courantes. Nous avons ensuite fondé le Swift Android Workgroup et publié le SDK Swift Android pour compiler Swift en natif pour Android. Nous disposons désormais de dizaines de frameworks d'intégration populaires, interopérons avec des milliers de paquets Swift multiplateformes et proposons l'implémentation SwiftUI indépendante la plus complète qui soit.
Le défi des outils de développement payants
Jusqu'à aujourd'hui, Skip nécessitait un abonnement payant et une clé de licence pour créer des applications. Si les applications gratuites et les développeurs indépendants dont les revenus étaient inférieurs à un certain seuil étaient exemptés, les entreprises devaient quant à elles s'abonner. Ce modèle nous a aidés à lancer Skip sans investissement extérieur, mais nous avons toujours su que pour rivaliser véritablement avec les outils multiplateformes traditionnels et parvenir à une adoption généralisée, Skip devait devenir accessible gratuitement.
La vérité est que les développeurs s'attendent à obtenir leurs outils gratuitement. Les EDI propriétaires tels que Xcode et Android Studio, les frameworks d'intégration populaires et les outils de développement essentiels sont tous fournis gratuitement (directement). Les fournisseurs de plateformes monétisent leurs services grâce aux frais d'adhésion au programme de développement, aux commissions sur les boutiques d'applications et aux services cloud. Les fournisseurs de frameworks monétisent généralement leurs services grâce à des services complémentaires. Mais qu'en est-il des outils de développement ? Ceux-ci ont toujours nécessité le soutien de grandes entreprises technologiques afin de financer leur développement continu, leur assistance et leurs coûts d'infrastructure.
Au-delà du prix, il existe une préoccupation plus profonde concernant la durabilité. Les développeurs hésitent naturellement à baser toute leur stratégie d'application sur l'outil payant et fermé d'une petite entreprise. Que se passerait-il si l'entreprise faisait faillite ? Si elle était rachetée et fermait ses portes ? Qu'adviendrait-il de leurs applications ? Nous comprenons cela. Bien que la possibilité d'éjection inhérente à Skip permette d'atténuer certains risques, les équipes produit ont besoin d'être absolument certaines que les technologies qu'elles ont choisies seront toujours disponibles la semaine prochaine, l'année prochaine et au-delà. Elles doivent rester à l'abri du redoutable « rug pull » qui accompagne si souvent un « pivot ».
Pour conserver la confiance de la communauté des développeurs et parvenir à une adoption massive, Skip a besoin d'une base entièrement libre et ouverte. Même si l'équipe principale disparaissait, la communauté pourrait continuer à soutenir la technologie et les applications qui en dépendent.
Ce qui change
À partir de Skip 1.7, toutes les exigences en matière de licence ont été supprimées. Pas de clé de licence, pas de contrat de licence utilisateur final, pas de période d'essai ou d'évaluation.
- Développeurs Skip actuels : votre configuration reste totalement inchangée, sauf que vous n'aurez plus besoin de votre clé de licence après la mise à niveau.
- Nouveaux utilisateurs Skip : vous pouvez commencer à développer immédiatement, sans licence d'évaluation.
- Skipstone open source : nous avons ouvert le code source du moteur Skip, connu sous le nom de « skipstone ». Il s'agit de l'outil qui gère toutes les fonctionnalités critiques de la phase de construction : création et gestion de projets, logique des plugins Xcode et SwiftPM, transformation de projets iOS vers Android, regroupement des ressources et de la localisation, création de ponts JNI, transpilation des sources, packaging des applications et exportation des projets. Il est désormais disponible en tant que référentiel GitHub public à https://github.com/skiptools sous une licence libre et open source.
- Migration de skip.tools vers skip.dev : dans le cadre de ce processus, nous lançons notre nouveau site à l'adresse https://skip.dev ! Ce nouveau site héberge notre documentation, notre blog et nos études de cas. Il est également open source et accueille les contributions à l'adresse https://github.com/skiptools/skip.dev . Nous finirons par migrer l'intégralité de https://skip.tools vers https://skip.dev.
Source : Annonce de l'équipe de Skip
