« Êtes-vous mort ? » est l'application la plus téléchargée parmi les Chinois vivant seuls : vous devez vous connecter tous les deux jours et cliquer sur un gros bouton pour confirmer que vous êtes en vie



Une nouvelle application permet désormais aux utilisateurs de confirmer qu'ils sont en vie d'un simple clic. Si aucune confirmation n'est reçue dans les 48 heures, l'application envoie une notification à un contact désigné. C'est ainsi que fonctionne Sileme, une application chinoise basique qui a récemment fait la une des journaux en raison du nombre élevé de téléchargements sur les téléphones mobiles en Chine, mettant en évidence la situation difficile de millions de Chinois, et pas seulement des personnes âgées, qui vivent seuls dans les grandes villes.Le nom chinois de l'application est un jeu de mots sur le nom de l'application de livraison de repas la plus populaire : Ele.me, qui signifie « Avez-vous faim ? ». En chinois, Sileme ressemble beaucoup au nom de l'application de livraison de repas, mais signifie « Êtes-vous mort ? ».Son nom sans détour suscite la controverse parmi certains internautes chinois qui le trouvent trop désagréable et souhaiteraient qu'il soit renommé Huo-zhe-me (« Êtes-vous vivant ? »).Mais la plupart des avis sur l'application sont positifs, celle-ci étant décrite comme utile non seulement pour les personnes âgées, mais aussi pour de nombreux jeunes adultes qui vivent seuls et sont exposés à certains risques.Parmi les suggestions d'amélioration figurent l'ajout d'un système de surveillance de la fréquence cardiaque et d'un système de détection automatique des alarmes.Initialement lancée comme une application gratuite, elle est désormais payante, mais à un prix raisonnable de 8 yuans (1,15 dollar). Elle est également disponible sur la plateforme iOS pour les téléphones Apple en dehors de la Chine sous le nom de Demumu.Aujourd'hui, elle figure parmi les deux applications les plus téléchargées aux États-Unis, à Singapour et à Hong Kong, et parmi les quatre premières en Australie et en Espagne dans la catégorie des applications utilitaires payantes, probablement grâce aux utilisateurs chinois vivant à l'étranger.Ce succès a surpris ses développeurs, trois hommes de moins de 30 ans originaires de la province du Henan qui ont lancé en mars dernier une petite entreprise appelée Yuejing (Zhengzhou) Technical Services Co., avec un capital social de seulement 100 000 yuans (14 350 dollars américains).Le trio a été le premier à être surpris par le succès de l'application. « Nous sommes honorés et profondément reconnaissants de bénéficier d'une telle attention », a déclaré l'équipe dans un communiqué.Are You Dead? se décrit comme un « compagnon de sécurité... que vous soyez un employé de bureau travaillant seul, un étudiant vivant loin de chez vous ou toute personne ayant choisi un mode de vie solitaire ».Selon une étude réalisée par des institutions immobilières, d'ici 2030, la Chine pourrait compter jusqu'à 200 millions de ménages composés d'une seule personne, avec un taux de personnes vivant seules dépassant les 30 %.Ce segment de la population chinoise ne comprend plus seulement des personnes âgées, mais aussi des jeunes adultes. Le plus grand danger pour ce groupe est que des maladies ou des accidents soudains puissent passer inaperçus.Ces préoccupations sont loin d'être infondées. Les médias chinois rapportent régulièrement des cas de personnes vivant seules qui sont décédées dans leur appartement et dont le corps n'a été découvert que plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard, ce qui alimente l'inquiétude du public concernant l'isolement social.L'application répond donc à un besoin urgent, et son nom très « direct » souligne immédiatement la nécessité d'accorder une plus grande attention aux personnes qui vivent seules.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative chinoise utile ou pertinente ?