La Free Software Foundation (FSF) annonce le projet « LibrePhone », dont l'objectif est d'apporter une liberté totale à l'environnement informatique mobile

Apporter une liberté totale à l'environnement informatique mobile

Une nouvelle impulsion pour la liberté mobile

Défis à relever en matière de matériel et d'adoption

Changements à la direction et implications plus larges

Vision d'un avenir libre

La Free Software Foundation (FSF) a annoncé le 14 octobre 2025 son projet visant à offrir la liberté aux utilisateurs de téléphones mobiles. « Librephone » est une nouvelle initiative de la FSF qui consiste à procéder à une ingénierie inverse des obstacles empêchant la liberté des téléphones mobiles jusqu'à ce que son objectif soit atteint, apportant une liberté totale à l'environnement informatique mobile.La grande majorité des utilisateurs de logiciels dans le monde utilisent un téléphone mobile comme principal appareil informatique. Après quarante ans de défense de la liberté informatique, la FSF va désormais s'efforcer d'étendre aux téléphones mobiles le droit d'étudier, de modifier, de partager et d'adapter les programmes dont dépendent les utilisateurs dans leur vie quotidienne.« Il y a quarante ans, lorsque la FSF a été fondée, notre objectif était de fournir un système d'exploitation que les gens pourraient utiliser librement sur leurs ordinateurs de bureau et leurs serveurs. Les temps ont changé, la technologie a progressé, mais notre engagement en faveur de la liberté reste le même », a déclaré Zoë Kooyman, directrice exécutive de la FSF. « Au fil des ans, beaucoup de travail a été accompli en faveur de la liberté des téléphones mobiles, et nous allons nous appuyer sur ces acquis. La FSF est désormais prête à faire le nécessaire pour apporter la liberté aux utilisateurs de téléphones portables. Compte tenu de la complexité des appareils, ce travail prendra du temps, mais nous avons l'habitude de jouer la carte du long terme. »Concrètement, Librephone vise à combler les dernières lacunes entre les distributions existantes du système d'exploitation Android et la liberté logicielle. La FSF a engagé le développeur expérimenté Rob Savoye (DejaGNU, Gnash, OpenStreetMap, etc.) pour diriger le projet technique. Il étudie actuellement l'état des micrologiciels et des blobs binaires dans d'autres projets de liberté des téléphones mobiles, en donnant la priorité au travail sur les logiciels libres réalisé par le système d'exploitation pour téléphones mobiles LineageOS, qui n'est pas entièrement libre.Le travail initial est financé par un don de John Gilmore, membre du conseil d'administration de la FSF, qui a expliqué : « J'utilise depuis des années un téléphone mobile équipé de LineageOS avec MicroG et F-Droid, qui élimine les logiciels espions et le contrôle que Google intègre dans les téléphones Android standard. J'ai découvert par la suite que la distribution LineageOS contenait d'importants modules binaires propriétaires copiés à partir du micrologiciel de certains téléphones. Plutôt que d'accepter cette triste situation, j'ai cherché des collaborateurs pour procéder à une ingénierie inverse et remplacer ces modules propriétaires par des logiciels entièrement libres, au moins pour un téléphone moderne. »La première étape consiste à trier les paquets existants et la compatibilité des appareils afin de trouver un téléphone présentant le moins de problèmes de liberté et les plus faciles à résoudre. À partir de là, la FSF et Rob Savoye ont pour objectif de procéder à une ingénierie inverse et de remplacer les logiciels non libres restants. Librephone sera au service des développeurs et des projets existants qui visent à créer un système d'exploitation compatible avec Android, entièrement fonctionnel et libre.La FSF a soutenu précédemment des projets de téléphones mobiles libres tels que Replicant, et se réjouit de lancer cette nouvelle initiative. John Gilmore a ajouté : « Nous avons eu la chance de trouver Rob Savoye, un ingénieur hors pair qui possède des dizaines d'années d'expérience dans les logiciels libres, les systèmes embarqués et la gestion de projets. »Invité à commenter le projet, Rob Savoye a déclaré : « En tant qu'ingénieur en systèmes embarqués de longue date ayant travaillé sur des appareils mobiles pendant des décennies, je me réjouis de cette opportunité de travailler à la création d'un téléphone favorisant la liberté et d'aider les utilisateurs à prendre le contrôle du matériel de leur téléphone. [...] Créer un logiciel entièrement libre pour un téléphone commercial moderne ne sera ni rapide, ni facile, ni bon marché, mais notre projet bénéficie de l'expérience des géants qui ont déjà accompli la majeure partie du travail. Rejoignez-nous, avec vos efforts et/ou vos dons. »Ce n'est pas la première incursion de la FSF dans la libération de l'environnement mobile, une tentative de développement d'un système d'exploitation libre pour téléphones mobiles a déjà été abandonnée en 2017. Les observateurs soulignent que la nouvelle initiative s'appuie sur les leçons tirées de cet échec, en mettant l'accent sur la compatibilité matérielle et le contrôle utilisateur sans compromis. Rob Savoye prévoit de s'attaquer aux micrologiciels et pilotes propriétaires, qui enferment souvent les utilisateurs dans les écosystèmes des fournisseurs, en créant des alternatives ouvertes qui répondent aux critères stricts de la FSF en matière de systèmes « entièrement libres ».Contrairement aux systèmes d'exploitation mobiles open source plus permissifs tels que LineageOS, LibrePhone vise ainsi une liberté absolue, en évitant tout composant non libre. Cette position sans compromis pourrait limiter la prise en charge matérielle initiale, mais séduit les puristes de la communauté des logiciels libres. La liste des distributions recommandées par la FSF reste courte, peuplée de noms obscurs comme Trisquel, soulignant l'engagement sans faille de l'organisation en faveur des droits des utilisateurs plutôt que de la commodité.L'un des principaux obstacles du projet est le matériel : la plupart des smartphones utilisent des puces propriétaires qui résistent à une ouverture totale. La stratégie de la FSF consiste alors à collaborer avec les communautés pour procéder à une ingénierie inverse de ces éléments, ce qui pourrait déboucher sur la création d'appareils personnalisés ou de modifications pour les appareils existants. Cette approche reflète les succès passés des alternatives BIOS libres, mais s'adapte aux exigences spécifiques des appareils mobiles, telles que l'efficacité de la batterie et la connectivité.L'adoption dépendra de la capacité à combler le fossé entre idéologie et facilité d'utilisation. Si le projet cible les utilisateurs du monde entier mal desservis par les géants propriétaires, il doit toutefois composer avec les boutiques d'applications et les services qui prospèrent grâce à des modèles fermés. Les observations de Phoronix suggèrent de se concentrer dans un premier temps sur les fonctionnalités de base, en s'appuyant sur les contributions de la communauté pour façonner des fonctionnalités telles que la messagerie sécurisée et les capacités hors ligne.Parallèlement à l'annonce du projet LibrePhone, la FSF a nommé Ian Kelling au poste de président. Membre de longue date du conseil d'administration et administrateur système, Ian Kelling a l'intention de renforcer les réponses aux menaces émergentes telles que la surveillance basée sur l'IA, tout en élargissant la portée du mouvement des logiciels libres. Son arrivée à la tête de l'organisation intervient à un moment charnière, alors que celle-ci revient sur quatre décennies d'activisme à travers des événements consacrés à GNU, Debian et Emacs.Le calendrier du projet reste incertain, avec plusieurs années de développement potentiellement nécessaires avant l'émergence d'un prototype viable. Les détracteurs se demandent si LibrePhone pourra réussir là où d'autres ont échoué, compte tenu de la complexité de l'intégration des modems et des écosystèmes d'applications. Les partisans affirment toutefois que cela pourrait inciter les fabricants de matériel à privilégier les conceptions ouvertes, favorisant ainsi l'innovation dans le domaine des technologies axées sur la confidentialité.En fin de compte, LibrePhone représente plus qu'une simple entreprise technique : c'est une déclaration philosophique à l'ère de la marchandisation des données. En privilégiant la liberté plutôt que les fonctionnalités, la FSF met au défi les géants de la technologie de reconsidérer le pouvoir d'action des utilisateurs. Comme l'a souligné Ian Kelling lors de l'événement anniversaire, cette initiative pourrait démocratiser l'informatique mobile, en donnant plus de pouvoir aux individus vivant dans des régions où l'accès aux outils ouverts est limité.Pour les initiés du secteur, ce projet annonce un changement potentiel vers des appareils modulaires et réparables par les utilisateurs. Bien que le risque d'abandon soit présent, comme l'ont montré les efforts précédents, les antécédents de la FSF avec GNU suggèrent une certaine résilience. Le succès pourrait catalyser une vague d...