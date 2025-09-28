mais certains craignent de voir l'application devenir une caisse de résonance pro-Trump
Donald Trump, jamais avare de formules chocs, a une nouvelle fois placé TikTok au cur du débat public. Après avoir tenté de bannir lapplication durant son mandat présidentiel, puis dimposer une vente forcée à des acteurs américains, il avance désormais une idée encore plus radicale : transformer TikTok en une plateforme « 100 % MAGA », du nom de son slogan électoral Make America Great Again. Derrière cette déclaration qui peut sembler absurde ou simplement provocatrice, se cache une réalité beaucoup plus inquiétante : lidée que les réseaux sociaux ne seraient plus des espaces dexpression, mais des outils politiques malléables, façonnés pour servir une cause partisane.
Alors que Jimmy Kimmel venait de faire son retour à la télévision pour avertir que les attaques de Donald Trump contre la liberté d'expression ne s'arrêteraient pas à la censure des humoristes critiques envers son administration, Trump a signé un décret visant à « sauver » TikTok, tout en plaisantant soi-disant sur le fait qu'il aimerait censurer les influenceurs en modifiant l'algorithme afin que le contenu soit « 100 % MAGA ».
« Tout le monde sera traité équitablement », a ajouté le président, semblant couvrir ses traces alors que les critiques avertissent que TikTok, sous contrôle américain, pourrait bientôt afficher un parti pris de droite, suivant peut-être la voie de Twitter après son rachat par Elon Musk et son changement de nom en X.
La tentation dun réseau social sous bannière partisane
Lidée nest pas isolée. Trump a déjà lancé son propre réseau social, Truth Social, qui peine cependant à rivaliser avec linfluence mondiale de TikTok. Transformer une application déjà adoptée par des centaines de millions dutilisateurs en caisse de résonance politique aurait donc un impact sans commune mesure. Mais un tel projet pose des défis colossaux, tant techniques que juridiques.
Techniquement, cela reviendrait à reprogrammer les algorithmes de recommandation pour favoriser les contenus pro-Trump, marginaliser les opposants et filtrer les débats. Juridiquement, la démarche se heurterait aux principes du Premier amendement, aux régulations antitrust et au contrôle du Congrès. Enfin, stratégiquement, un TikTok « MAGA » risquerait daliéner une large partie des utilisateurs, notamment la jeunesse, déjà peu séduite par la rhétorique trumpiste.
Un décret présidentiel sur TikTok
Dimanche, Trump a déclaré à Fox News que le magnat des médias Rupert Murdoch et son fils Lachlan, PDG de Fox Corporation, feraient probablement partie du groupe d'investisseurs qui reprendrait les activités américaines de TikTok. Cet accord, qui selon Trump jeudi aurait été provisoirement approuvé par le président chinois Xi Jinping, a été conclu afin de garantir que TikTok se conforme à une loi interdisant la détention majoritaire de l'application par un adversaire étranger, dans le but de protéger les Américains contre l'espionnage ou l'influence étrangère sur l'algorithme.
Le décret présidentiel de Trump a confirmé qu'Oracle serait chargé de sécuriser les données des utilisateurs américains de TikTok. Il a également précisé que la nouvelle entreprise américaine serait gérée par un nouveau conseil d'administration, au sein duquel ByteDance, propriétaire de TikTok, qui est resté silencieux sur la vente, conserverait un siège. Les six autres sièges seraient attribués à des investisseurs américains afin de garantir le contrôle américain de l'application, a déclaré Trump. Le PDG d'Oracle, Larry Ellison, occuperait probablement l'un d'entre eux, tandis que son fils David Ellison, PDG de Paramount Skydance, pourrait en occuper un autre, selon The Guardian.
Il reste à voir si Xi approuvera effectivement l'accord, car les médias chinois n'ont pas confirmé l'affirmation de Trump selon laquelle il aurait eu une « bonne discussion » avec Xi, au cours de laquelle le président chinois lui aurait donné son « feu vert » pour poursuivre la vente à des propriétaires américains.
Auparavant, les experts avaient suggéré que la Chine n'avait guère intérêt à donner suite à l'accord, tandis qu'en juillet dernier, ByteDance avait démenti les informations selon lesquelles elle avait accepté de vendre TikTok aux États-Unis, selon le South China Morning Post. Puis, Reuters a indiqué que le vice-président JD Vance avait confirmé que la « nouvelle société américaine serait évaluée à environ 14 milliards de dollars », un prix « bien inférieur aux estimations de certains analystes », ce qui pourrait frustrer ByteDance. Des questions subsistent également quant aux concessions que Trump aurait pu faire pour obtenir l'accord de Xi.
On ne sait pas non plus si l'accord de Trump répond aux exigences légales de la loi Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, Reuters rapportant que « de nombreux détails » doivent encore être « précisés ». Vendredi de la semaine dernière, James Sullivan, de JP Morgan, a suggéré sur CNBC que « l'accord proposé par Trump concernant TikTok manquait de clarté quant à la question de savoir qui contrôle l'algorithme, laissant ainsi les préoccupations en matière de sécurité nationale largement ouvertes », a rapporté CNBC.
D'autres détracteurs, dont David Greene, directeur des libertés civiles de l'Electronic Frontier Foundation, ont averti dans une déclaration que les États-Unis risquaient désormais de « céder » TikTok « aux alliés d'un président qui semble n'avoir aucun respect pour le premier amendement ».
Jennifer Huddleston, chercheuse senior en politique technologique au Cato Institute, partage cet avis. « Cet accord crée une incertitude quant à l'influence ou au contrôle que le gouvernement américain pourrait exercer sur cet algorithme distinct, ce qui pourrait soulever des questions relatives au premier amendement concernant l'influence du gouvernement sur un acteur privé », a déclaré Huddleston.
L'algorithme de TikTok sera copié et réentraîné à partir des données des utilisateurs américains
Aux États-Unis, la promesse de Donald Trump de « libérer TikTok des griffes de la Chine » se heurte à une réalité plus complexe. Si la plateforme américaine change bien de mains, avec Oracle et Silver Lake en première ligne, son cur technologique lalgorithme de recommandation demeure sous contrôle chinois. Un paradoxe qui soulève des critiques virulentes et pose une question essentielle : quest-ce quun réseau social sans le code qui le fait tourner ? Lessence même de TikTok réside dans son algorithme de recommandation. Cest ce moteur danalyse et de prédiction qui capte lattention de millions dutilisateurs, ajuste les vidéos proposées et transforme une simple application de partage en machine addictive.
Dans le cadre de la nouvelle accord visant à garantir l'avenir de l'application dans le pays, l'algorithme de TikTok, la technologie qui détermine ce que les utilisateurs voient dans leur fil d'actualité, sera copié et réentraîné à partir des données des utilisateurs américains. Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que le système de recommandation de TikTok serait audité par le géant technologique Oracle et exploité par une nouvelle coentreprise impliquant des investisseurs américains afin de répondre aux exigences relatives à la vente de l'application.
TikTok va-t-il devenir un réseau social de droite ?
Le Guardian a récemment mené une enquête approfondie sur la manière dont l'implication des Murdoch et des Ellison pourrait « offrir aux alliés milliardaires de Trump un contrôle sans précédent sur les médias américains » en permettant « aux propriétaires des chaînes de télévision câblées les plus puissantes des États-Unis » de « diriger le réseau social le plus influent du pays ».
Trump a bien sûr nié l'existence d'un conflit d'intérêts. Il a également insisté sur le fait que l'accord satisfaisait aux exigences de la loi imposant à TikTok de céder ses parts et de protéger les données des Américains contre la Chine. Dans une fiche d'information, il s'est vanté d'avoir « trouvé une solution pour les 170 millions d'Américains qui utilisent TikTok, garantissant aux utilisateurs de pouvoir profiter en toute sécurité de la même expérience TikTok mondiale et de consulter des contenus du monde entier avec l'assurance que leurs données sont en sécurité aux États-Unis ».
Le président a en outre affirmé que « le maintien de l'activité de TikTok générera 178 milliards de dollars d'activité économique aux États-Unis au cours des quatre prochaines années et permettra de préserver des milliers d'emplois et d'entreprises américaines ».
Mais cela dépendra de la fidélité des utilisateurs américains de TikTok, tandis que les propriétaires américains obtiendront une licence pour l'algorithme de ByteDance et le réentraîneront sur les données américaines plutôt que d'acheter l'algorithme directement. En juillet, des sources ont déclaré à The Information que le contrôle de l'application et de l'algorithme par les États-Unis pourrait entraîner des problèmes techniques, ce qui pourrait pousser les utilisateurs à se tourner vers d'autres applications si l'algorithme est considéré comme moins efficace pour recommander des contenus intéressants.
Un autre aspect de l'accord conclu par Trump qui pourrait rebuter certains utilisateurs de TikTok est le degré d'implication du gouvernement dans l'application. Quatre initiés familiers avec les termes de l'accord ont déclaré au New York Times que « les investisseurs ont discuté du paiement d'une commission de plusieurs milliards de dollars au gouvernement américain », tandis que d'autres sources avaient précédemment déclaré au Wall Street Journal qu'au moins un membre du conseil d'administration de TikTok US serait probablement désigné par le gouvernement.
Huddleston, du Cato Institute, a averti que « l'implication du gouvernement dans les décisions commerciales globales et les commentaires indiquant qu'il pourrait chercher à obtenir une part du marché pourraient également créer un précédent inquiétant », ouvrant la voie à un avenir potentiel où le gouvernement utiliserait la loi dite « TikTok ban-or-sale » (interdiction ou vente de TikTok) pour prendre une part du marché et réquisitionner d'autres applications populaires.
Sources : vidéo dans le texte, Maison Blanche (1, 2) South China Morning Post
Et vous ?
Selon vous, Donald Trump plaisante-t-il ou vous semble-t-il sérieux dans ses propos ?
Jusquoù les gouvernements peuvent-ils aller dans le contrôle des algorithmes sans basculer dans la propagande numérique assumée ?
Lidée dun TikTok « 100 % MAGA » est-elle seulement une provocation de Trump, ou le signe dune tendance mondiale vers la politisation radicale des réseaux sociaux ?
Si lalgorithme devient une arme politique, comment les démocraties peuvent-elles se protéger contre sa manipulation ?
Vous avez lu gratuitement 610 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.