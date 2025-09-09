Les dépenses mondiales des utilisateurs finaux de smartphones GenAI devraient atteindre 298 milliards de $, soit 20 % des dépenses totales des utilisateurs finaux de l'IA d'ici la fin 2025, d'après Gartner

Les dépenses mondiales des utilisateurs finaux de smartphones équipés d'une intelligence artificielle générative (GenAI) devraient atteindre 298,2 milliards de dollars d'ici la fin 2025, selon Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques. Cela représentera 20 % des dépenses totales des utilisateurs finaux en matière d'IA en 2025.
Ces prévisions de croissance contrastent toutefois avec les réticences des consommateurs. Une enquête menée par CNET en octobre 2024 a révélé que 25 % des propriétaires de smartphones ne s'intéressent pas à l'IA, que 45 % d'entre eux hésitent à payer pour des abonnements liés à l'IA et que 34 % s'inquiétent pour leur vie privée.
Gartner définit les smartphones GenAI comme des appareils équipés d'un moteur neuronal intégré ou d'une unité de traitement neuronal (NPU) capable d'exécuter de petits modèles de langage. Les prévisions couvrent à la fois les smartphones haut de gamme et les smartphones basiques (moins de 350 dollars), mais excluent les smartphones utilitaires, car ils ne devraient à aucun moment disposer de capacités NPU.
« Actuellement, la plupart des utilisateurs continuent de recourir au texte ou au toucher pour toutes les tâches, et les interactions vocales restent limitées dans leur portée. Cependant, à mesure que l'IA conversationnelle deviendra plus naturelle à l'avenir, les utilisateurs devraient se sentir plus à l'aise avec l'IA en tant que compagnon numérique proactif, plutôt que comme un simple outil réactif », a déclaré Ranjit Atwal, directeur analyste senior chez Gartner.
Avec l'intégration croissante des modèles et applications GenAI sur les appareils mobiles par tous les fabricants, les dépenses des utilisateurs finaux de smartphones GenAI devraient atteindre 393,3 milliards de dollars en 2026, soit une augmentation de 32 % par rapport à 2025. Gartner prévoit que 100 % des smartphones haut de gamme seront équipés de fonctionnalités GenAI d'ici 2029.
« L'utilisation généralisée des nouvelles NPU dans les smartphones permettra aux modèles de GenAI de fonctionner plus rapidement et plus efficacement, ce qui obligera les utilisateurs à passer au dernier matériel smartphone pour bénéficier d'une expérience optimisée », a déclaré Ranjit Atwal. « En 2025, Gartner prévoit que presque tous les smartphones haut de gamme GenAI seront équipés de NPU et que 41 % des smartphones GenAI basiques en seront également équipés. »
D'ici 2027, Gartner prévoit que les niveaux de performance des NPU intégrés aux appareils dépassant 40 téra-opérations par seconde (TOPS) deviendront la norme dans les smartphones GenAI haut de gamme. Ils permettront l'exécution en temps réel de charges de travail IA multimodales complexes sans consommation d'énergie excessive.
Alors que Gartner prévoit une hausse des dépenses mondiales des utilisateurs finaux de smartphones GenAI, le scepticisme à l'égard des fonctionnalités d'IA existantes persiste. Une enquête SellCell a révélé que 73 % des utilisateurs d'iPhone et 87 % des utilisateurs de Samsung estiment que les fonctionnalités d'IA actuelles n'apportent que peu ou pas de valeur ajoutée.
Source : Gartner
