Meta scanne l'intégralité de la galerie photos de votre téléphone sans que vous vous en rendiez compte et sans votre consentement explicite : Voici comment désactiver cette fonctionnalité.

Un nouveau rapport montre que Meta pourrait scanner l'intégralité de la galerie photos de votre téléphone sans que vous vous en rendiez compte ou que vous ayez donné votre consentement explicite. Des utilisateurs ont remarqué que Meta a activé deux boutons dans leurs paramètres Facebook qui permettent le « partage personnalisé » de leur galerie photos personnelle, mais affirment ne pas en avoir été informés.
En 2024, Meta a été contraint de suspendre ses plans de déploiement de l'IA en Europe après que le groupe de défense NOYB a demandé une évaluation plus approfondie des implications des outils d'IA de Meta en matière de protection de la vie privée et de la construction de ses grands modèles de langage. Puis en avril dernier, Meta a commencé à utiliser les données des utilisateurs de l'Union européenne pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle (IA). Meta affirme avoir besoin des données des utilisateurs de l'UE pour localiser ses outils d'IA.
Lorsque l'IA générative a pris de l'ampleur en 2023, l'entreprise a rapidement augmenté ses capacités d'IA, enregistrant une croissance exponentielle. Son infrastructure comprend aujourd'hui des dizaines de clusters d'IA et exécute chaque jour des milliers de tâches d'entraînement provenant de centaines d'équipes Meta différentes. Ses centres de données sont l'épine dorsale de ses opérations et sont méticuleusement conçus pour répondre aux demandes d'extension des capacités de calcul et de stockage.
Maintenant, Meta a besoin de beaucoup de données pour l'entrainement de ses modèles d'IA. Un nouveau rapport montre que Meta pourrait scanner l'intégralité de la galerie photos de votre téléphone sans que vous vous en rendiez compte ou que vous ayez donné votre consentement explicite. Des utilisateurs ont remarqué que Meta a activé deux boutons dans leurs paramètres Facebook qui permettent le « partage personnalisé » de leur galerie photos personnelle, mais affirment ne pas en avoir été informés.
Lorsque cette fonctionnalité est activée, Facebook utilise les images de votre galerie photos, y compris les dates qui y figurent, les personnes et les objets présents sur les photos, pour vous suggérer des albums, des collages, des publications récapitulatives ou des versions IA de vos images. La société technologique, qui détient Facebook, Instagram et WhatsApp, a besoin d'accéder aux galeries photos pour télécharger, publier ou envoyer des images et des vidéos, mais cela signifie qu'elle scanne des images que vous n'avez pas téléchargées mais qui se trouvent sur votre téléphone.
Voici comment désactiver cette fonctionnalité :
- Ouvrez l'application Facebook et assurez-vous d'être connecté à votre compte.
- Dans l'application mobile, cliquez sur l'icône en haut à droite pour afficher la section Menu.
- Recherchez la section Paramètres et confidentialité.
- Sélectionnez Paramètres.
- Faites défiler vers le bas pour trouver « Suggestions de partage de la galerie photos (camera roll)» et appuyez dessus. Vous accéderez alors à une page de préférences comportant plusieurs boutons.
- Désactivez les deux boutons intitulés « Suggestions de partage personnalisées à partir de votre galerie photos (camera roll) » et « Obtenir des suggestions de galerie photos (camera roll) lorsque vous naviguez sur Facebook ».
- Si les boutons sont bleus et que le cercle est poussé vers la droite, cela signifie que Meta traite et conserve activement vos photos. Vous pouvez les désactiver en appuyant sur les boutons, en poussant le bouton blanc vers la droite, ce qui rendra le bouton gris et désactivera le partage de la galerie photos.
Ce n'est pas la première fois que Meta est critiqué pour ces pratiques en matière de collecte de données et de protectin de la vie privé. En juin 2025, un rapport a montré que l'application Meta AI a failli à sa mission de protection de la vie privée des utilisateurs. Les utilisateurs de l'application Meta AI partagent sans le savoir des conversations privées, des clips audio et des images avec le public. La conception de l'application facilite le partage de contenu, par conséquent, des questions privées sont largement partagées.
Meta avait déjà été poursuivie pour avoir prétendument mis au point une solution de contournement secrète permettant à l'entreprise de contourner les dispositifs de protection de la vie privée mis en place par Apple pour protéger les utilisateurs d'iPhone contre le suivi de leur activité sur Internet. Dans une proposition de plainte en recours collectif, deux utilisateurs de Facebook ont accusé la société d'avoir contourné les règles de confidentialité d'Apple et enfreint les lois étatiques et fédérales limitant la collecte non autorisée de données personnelles.
En outre, cette situation confirme l'état de l'internet d'aujourd'hui : les entreprises font tous pour collecter plus de données. Un exemple : en septembre 2024, une présentation de Cox Media Group (CMG) avait détaillé la façon dont le logiciel "Active-Listening" de l'entreprise utilise l'IA pour collecter et analyser des données d'intention en temps réel en écoutant ce que vous dites à travers le microphone de votre téléphone, de votre ordinateur portable ou de votre assistant domestique. CMG partage ensuite ces données avec ses partenaires tels que Facebook, Google et Amazon pour diffuser des publicités ciblées. Le document indique que les annonceurs peuvent associer ces données vocales à des données comportementales pour cibler les consommateurs sur le marché. Une révélation qui a suscité un tollé dans l'industrie.
