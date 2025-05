Le LiDAR peut endommager de façon permanente l'appareil photo d'un smartphone, le LiDAR sur un véhicule semi-autonome endommagera votre téléphone si vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo de la voiture



Pour rappel, le LiDAR (télédétection par laser ou « light detection and ranging ») est une méthode permettant de déterminer des distances en ciblant un objet ou une surface à l'aide d'un laser et en mesurant le temps de retour de la lumière réfléchie vers le récepteur. Le LiDAR peut fonctionner dans une direction fixe (verticale, par exemple) ou balayer plusieurs directions, dans une combinaison spéciale de balayage 3D et de balayage laser.Les smartphones modernes peuvent résister aux chutes et même à la baignade, mais avec le LiDAR ils ont peut-être rencontré leur pareil. L'équipement LiDAR utilisé dans les voitures et les spectacles peut détruire silencieusement et définitivement le capteur d'un appareil photo. Jeguetelli, un utilisateur malchanceux, l'a appris à ses dépens.Alors qu'il filmait une Volvo EX90 flambant neuve avec son iPhone 16 Pro Max, la caméra du téléphone a capté bien plus que le SUV élégant. Une salve provenant du capteur LiDAR monté sur le toit de la voiture - conçu pour émettre des faisceaux laser dans le proche infrarouge afin de détecter son environnement - a frappé directement l'objectif, laissant derrière elle un amas permanent de pixels grillés dans des teintes rouges, roses et violettes. Curieusement, il a suffi de changer d'objectif pour que l'image revienne à la normale.Jeguetelli ne s'est pas inquiété outre mesure car il était couvert par l'AppleCare, mais tout le monde n'a pas cette chance. Volvo a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Dans une déclaration, le constructeur automobile a mis en garde contre le fait de pointer des caméras directement sur des unités LiDAR, soulignant que la lumière concentrée peut endommager les capteurs d'image.« Il est généralement conseillé d'éviter de pointer une caméra directement sur un capteur LiDAR. La lumière laser émise par le LiDAR peut potentiellement endommager le capteur de la caméra ou affecter ses performances », peut-on lire dans le communiqué.Volvo a ajouté que le risque augmente à courte distance, où le faisceau est plus concentré. Filmer à une distance sûre devrait donc permettre d'éviter les dommages, et l'utilisation de filtres ou de protections d'objectif peut offrir une protection supplémentaire.Malheureusement, les Volvo ne sont pas les seules à courir un risque. Le LiDAR est de plus en plus répandu dans l'industrie automobile. Tesla, qui a déjà qualifié cette technologie de « superflue », en reste un grand utilisateur, même s'il s'oriente vers des systèmes à caméra uniquement. Au début du mois de mai 2025, le fournisseur de LiDAR Luminar Technologies a indiqué que Tesla avait acheté pour plus de 2,1 millions de dollars de matériel LiDAR.Le LiDAR n'est pas le seul élément susceptible d'endommager les capteurs de l'appareil photo : les lasers sont tout aussi nocifs. Un autre utilisateur a signalé que son Samsung Galaxy S24 Ultra avait développé d'étranges lignes après avoir assisté à un événement où l'on utilisait des lasers. Les motifs sont apparus sur les photos et les vidéos, en particulier à certains niveaux de zoom.Les experts affirment que les lasers utilisés lors d'événements sont généralement sans danger pour les yeux, mais qu'ils peuvent facilement détruire les capteurs de l'appareil photo si le faisceau les touche directement. L'International Laser Display Association met en garde depuis longtemps contre ce risque spécifique.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette mise en garde crédible ou pertinente ?