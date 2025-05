Le Bitrise Buildfast Club 2025 arrive à Paris : l'événement gratuit réunira la communauté d'ingénieurs mobiles le 10 juin 2025

Réduction des temps de build

Automatisation de la gestion des versions (“release management”)

Optimisation du CI/CD (intégration continue et distribution continue) à l'aide d'agents IA pour mobile



Bitrise est une plateforme Mobile DevOps complète, entièrement intégrée et un partenaire de confiance pour les créateurs d'applications mobiles du monde entier. Bitrise invite les ingénieurs mobiles au Bitrise BuildFast Club Paris 2025 , un événement matinal exclusif réunissant les experts de Bitrise, Accor et Decathlon. Des solutions innovantes seront présentées durant l'évènement pour accélérer et fiabiliser vos processus de build et déploiement.Le programme de l'évènement est le suivant :, abordant les sujets suivants :Les places sont limitées : réservez la votre dès maintenant pour profiter de cet événement.