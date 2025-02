Meta de Mark Zuckerberg admet qu'une erreur d'Instagram a inondé Reels de contenus violents et pornographiques qui n'auraient pas dû être autorisés en premier lieu.

En mai 2024, Meta a fait l'objet d'une enquête de l'UE sur les risques liés à la sécurité des enfants en vertu de la loi de l'Union européenne sur les services numériques (DSA). La Commission européenne a déclaré qu'elle avait décidé d'ouvrir une enquête approfondie sur Facebook et Instagram parce qu'elle craignait qu'ils n'aient pas suffisamment pris en compte les risques pour les enfants, notamment les contenus illégaux et préjudiciable.Il semble que ces craintes soient devenues une réalité récemment. Des utilisateurs du monde entier ont signalé que leur fil Instagram était inopinément rempli de contenus violents et NSFW (Not Safe for Work). Les utilisateurs sont confrontés à une violence graphique et à du matériel explicite, notamment des images de blessures graves, de cadavres et d'attaques violentes. Un utilisateur a posté sur X : "".[TWITTER]

Opened Instagram this morning, and my entire Reels feed was a horror show—murder clips, brutal fights, rape cases, deadly accidents. And it wasn’t just me; people worldwide saw the same. Was this an algorithm glitch or intentional? Either way, it’s disturbing. @instagram ? pic.twitter.com/rPp7vAmAhd — اظہر (@a_x_har) February 26, 2025