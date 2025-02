Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 728 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les appareils Kindle d'Amazon ont la mainmise sur le marché des lecteurs électroniques au niveau mondial. Amazon Kindle est une série de lecteurs électroniques conçus et commercialisés par Amazon. Les appareils Amazon Kindle permettent aux utilisateurs de parcourir, d'acheter, de télécharger et de lire des livres électroniques, des journaux, des magazines, des livres audio Audible et d'autres médias numériques via un réseau sans fil dans le magasin Kindle. Leur popularité est due à leur prix relativement abordable et à leur facilité d'utilisation, ainsi qu'à la vaste gamme de livres électroniques proposés par Amazon dans sa boutique en ligne.Un nouveau rapport a révélé qu'à partir du 26 février 2025, Amazon s'apprête à supprimer l'option Téléchargement et transfert via USB pour tous les Kindles, ce qui signifie que le seul moyen d'acheter et de télécharger des livres électroniques et d'autres achats est le Wi-Fi.Tous les Kindles peuvent se connecter au Wi-Fi pour acheter des livres électroniques dans la boutique Kindle, mais l'option de téléchargement via USB a été conçue pour permettre aux acheteurs de télécharger des titres sur leur appareil à l'aide d'un câble USB. Cette option est utile si vous souhaitez sauvegarder vos achats sur un ordinateur et les télécharger à nouveau plus tard à partir de votre compte Amazon sans avoir à connecter le Kindle à un réseau Wi-Fi.Il arrive qu'Amazon retire des titres des Kindles sans avertissement, ce qui peut les supprimer des lecteurs électroniques. Si cela se produit et que le titre n'est plus disponible dans la boutique Kindle, le transfert des titres via USB est le seul moyen de les récupérer sur votre Kindle. Sans l'option de transfert, il est techniquement possible qu'Amazon supprime définitivement votre accès à un livre Kindle, même si vous l'avez acheté auparavant.Un rapport indique que cette option de téléchargement existait depuis des années, à l'époque où certains Kindles n'avaient pas de Wi-Fi et ne pouvaient télécharger à distance qu'en utilisant les connexions 3G intégrées, une fonction que les Kindles plus récents n'ont pas. Elle permettait aux lecteurs de télécharger des titres sur leur ordinateur à des fins de sauvegarde. Après le 26 février, vous pourrez toujours transférer les livres électroniques téléchargés sur votre Kindle à partir de votre compte Amazon, mais vous ne pourrez plus les télécharger sur votre ordinateur.Pour rappel, la dernière annonce d'Amazon concernant Kindle remonte en octobre 2024. Amazon avait lancé son premier Kindle à écran couleur , qui est considéré comme une avancée majeure dans l'évolution de ses liseuses électroniques. Cette nouvelle version, longtemps attendue, marque une étape significative pour les amateurs de lecture numérique, offrant une expérience visuelle enrichie, particulièrement appréciée pour les bandes dessinées, magazines et livres illustrés.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?