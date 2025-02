Widely reported today is the study from Birmingham university on school phone restrictions. Contrary to the headlines, this wasn't an intervention trial but compared schools with restrictions vs more permissive schools at one time point. Average smartphone time DURING the school… pic.twitter.com/StrLcIOPcc — David Murphy (@ClinPsychDavid) February 5, 2025

Le rapport de l’UNESCO souligne néanmoins que l’utilisation des smartphones à l’école présente certains avantages

En effet, l’UNESCO dans un rapport paru à mi-parcours de l’année 2023 , a mis en garde contre l'utilisation excessive des téléphones portables dans les écoles. Le rapport souligne que le simple fait d'être à proximité d'un smartphone est lié à la distraction des élèves en classe, ce qui se traduit par une baisse de leurs performances. C’est en vertu de ces constats que l’UNESCO recommande d'interdire les smartphones dans les écoles afin de lutter contre les perturbations en classe, d'améliorer l'apprentissage et de protéger les enfants contre la cyberintimidation.L’étude de l’université de Birmingham publiée par la revue The Lancet for European health policy arrive à la conclusion selon laquelle les écoles qui limitent l'utilisation des smartphones ne semblent pas avoir obtenu les améliorations escomptées en matière de santé, de bien-être et de concentration pendant les cours.Toutefois, l’étude établit un lien entre le temps passé sur les téléphones, les réseaux sociaux et la détérioration du bien-être et de la santé mentale, la diminution de l'activité physique, la détérioration du sommeil, la baisse des notes et l'augmentation des comportements perturbateurs en classe. L'étude s’appuie sur les échelles de bien-être mental de Warwick-Edinburgh reconnues internationalement pour déterminer le bien-être des participants. C’est pour des raisons similaires que les smartphones sont interdits dans les écoles françaises depuis 2018 . La baisse de la lecture et des exercices physiques, le danger d’être exposé à des contenus violents et pornographiques, le cyberharcèlement et les conséquences sur le climat scolaire font partie des raisons mises en avant par les autorités pour interdire l’utilisation des smartphones en milieu scolaire.Selon le rapport, l’utilisation des smartphones en milieu scolaire présente des avantages qui disparaissent avec l’excès d’exposition à l’appareil ou en l’absence d’encadrement par un enseignant. En effet les smartphones peuvent faire office d’outils pédagogiques s'ils sont correctement intégrés dans les cours. Ils constituent un terrain propice pour la mise à contribution de l’intelligence artificielle dans la filière de l’éducation.En effet, certains voient l’intelligence artificielle comme vecteur de la plus grande transformation de l’histoire : des cours personnalisés de haute qualité dispensés sans frais.Sal Khan, le fondateur et PDG de Khan Academy, en fait partie et pense que l’intelligence artificielle pourrait déclencher la plus grande transformation positive que l’éducation n’ait jamais connue. Sal Khan a une vision ambitieuse pour l’avenir de l’éducation : il imagine un monde où chaque élève aurait accès à un super tuteur IA personnalisé qui l’accompagnerait tout au long de son parcours éducatif, lui offrant une expérience d’apprentissage optimale. Il imagine également un monde où chaque enseignant aurait accès à un assistant pédagogique IA qui l’aiderait à gérer sa classe, à préparer ses cours, à évaluer ses élèves et à se former. Il espère ainsi contribuer à démocratiser l’éducation et à libérer le potentiel de chaque individu. Il pense que l’intelligence artificielle peut être un outil puissant pour réaliser cette vision, à condition qu’elle soit utilisée de manière responsable et équitable.C’est un positionnement qui fait écho à celui de Bill Gates. Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a prédit que les chatbots IA pourraient apprendre aux enfants à lire : « Je pense que l'intelligence artificielle a le potentiel de faire une grande différence dans l'éducation. » « L'un des domaines dans lesquels je suis le plus enthousiasmé par l'IA est l'éducation de la petite enfance. Je pense que les chatbots IA pourraient être vraiment utiles pour apprendre aux enfants à lire ». Gates a souligné que de nombreux enfants ont du mal à apprendre à lire et que cela peut avoir un impact durable sur leurs performances scolaires. Il a déclaré que les chatbots IA pourraient être utilisés pour fournir des instructions personnalisées aux enfants en difficulté, et que cela pourrait les aider à rattraper leurs pairs.Source : Etude Que pensez-vous du rôle de la technologie dans l'éducation des enfants ? Quelle place pourrait ou devrait y occuper un smartphone ?Que pensez-vous des mesures interdisant l'utilisation des smartphones en milieu scolaire ?Sont-elles utiles si les enfants peuvent toujours utiliser des smartphones en dehors des classes ?