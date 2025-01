CVS lance une application qui permet aux clients de déverrouiller les étagères antivol sans avoir à demander à un employé surchargé de les ouvrir

CVS Pharmacy Inc. est une société américaine de vente au détail. Filiale de CVS Health, elle a son siège à Woonsocket, Rhode Islan. Baptisée à l'origine Consumer Value Stores, elle a été fondée à Lowell, dans le Massachusetts, en 1963. CVS Pharmacy est actuellement la plus grande chaîne de pharmacies aux États-Unis en termes de nombre d'établissements (plus de 9 600 en 2016) et de recettes totales provenant des prescriptions.Pour lutter contre les voleurs, les pharmacies de la ville de New York ont mis de nombreux articles sous clé, obligeant les clients à attendre qu'un employé les récupère. En conséquence, certains clients mécontents ont dû attendre plus de 40 minutes pour faire leurs courses dans les rayons, comme l'a révélé une enquête menée dans plusieurs magasins Walmart, Target et CVS. Cependant, une nouvelle fonctionnalité de l'application CVS Health permettra aux clients de déverrouiller eux-mêmes une armoire antivol, un outil qui permet de gagner du temps et qui est actuellement à l'essai dans trois magasins de la ville de New York.Désormais, les New-Yorkais qui fréquentent les magasins CVS situés au 630 Lexington Ave, 540 Amsterdam Ave et 158 Bleecker St. disposeront de nouveaux pouvoirs grâce à l'application remaniée de l'entreprise. "", a déclaré Tilak Mandadi, vice-président exécutif de CVS Health, au Wall Street Journal, soulignant la nécessité de donner la priorité à l'expérience client et à la commodité.Pour utiliser la fonction de déverrouillage, les clients doivent être connectés à l'application CVS Health et être connectés au Wi-Fi du magasin avec leur Bluetooth activé. La fonction devrait être étendue à 10 à 15 magasins supplémentaires, dont 10 seront situés sur la côte ouest.Les autres fonctionnalités de l'application comprennent la gestion des prescriptions, la programmation des vaccinations et l'accès aux informations sur les prestations. L'application comprend également une fonction de recherche alimentée par l'IA destinée à aider les clients à trouver des articles et des services particuliers, ainsi que des articles éducatifs sur la santé provenant d'Everyday Health ou des exercices de méditation provenant de Headspace.", a déclaré Mandadi dans un communiqué. "Cette application semble intéressante, cependant les innovations technologiques ne sont pas toujours des succès. Un exemple récent chez le concurrent de CVS, Walgreens a remplacé les portes de ses réfrigérateurs par des écrans intelligents. Les écrans numériques améliorés devaient aider le détaillant à voir quels produits étaient les plus achetés et à attirer les clients avec des publicités ciblées pour des produits particuliers. Mais ces écrans se sont bloqués, ont affiché un stock erroné ou même pris feu. Cette "innovation" représente désormais un fiasco à 200 millions de dollars.Pensez-vous que cette nouvelle fonctionnalité est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?