Les montres connectées exposent les utilisateurs aux risques liés aux PFAS

Ces substances toxiques peuvent traverser la peau et pénétrer l'organisme

Les bracelets des montres contiennent des quantités importantes de PFAS

La plupart des personnes qui possèdent une montre connectée utilisent un bracelet en caoutchouc synthétique pour maintenir l'appareil à leur poignet. Bien que ces bracelets soient conçus pour être confortables au contact de la peau, une étude récente publiée dans la revue Environmental Science & Technology Letters a révélé qu'ils pouvaient être nocifs. L'étude a été menée par une équipe de chercheurs de l'université privée de Notre-Dame, aux États-Unis.Les bracelets des montres connectées sont faits à partir de substances appelées « fluoroélastomères ». Ces substances peuvent contenir de grandes quantités d'un dangereux produit chimique appelé acide perfluorohexanoïque (PFHxA), dont on ne sait pas exactement dans quelle mesure il peut être absorbé par la peau. Il appartient à une classification de produits industriels connus sous le nom de substances pperfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ( PFAS ).Il s'agit en effet de substances persistances. Plus précisément, elles ne sont pas biodégradables et résistent à la décomposition après exposition à l'eau et à la lumière, d'où leur surnom de « produits chimiques éternels ». Elles ont été associées à des problèmes de santé extrêmes tels que le cancer, l'hypertension artérielle et l'infertilité. Selon des études, les batteries lithium-ion sont aussi une source non identifiée et croissante de pollution par les PFAS.Pourtant, les PFAS sont largement utilisés dans des produits tels que les ustensiles de cuisine antiadhésifs, les parapluies, les cosmétiques, les meubles, les produits chimiques de nettoyage, les tissus résistants à l'eau et les revêtements antitaches. Le PFHxA, en particulier, est couramment utilisé dans des articles très utiles dans la vie de tous les jours, notamment les boîtes à pizza, les vestes de pluie, la mousse anti-incendie et les sprays imperméabilisants.Cette nouvelle étude vient s'ajouter à un nombre croissant de recherches qui révèlent que les PFAS sont beaucoup plus présents dans une large gamme de produits qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Et cela augmente le risque d'une plus grande exposition. L'étude a trouvé le PFHxA à des niveaux très élevés dans les 22 bracelets de montres connectées testés. Cette substance est susceptible de nuire au développement, aux cellules sanguines, au foie, etc.L'auteur principal de l'étude, Graham F. Peaslee, physicien à l'université de Notre-Dame, a déclaré que les chercheurs ne savaient même pas que des PFAS étaient utilisés dans les bracelets de montre jusqu'à ce qu'ils voient une publicité pleine page vantant les mérites de ces bracelets en fluoroélastomère. « Nous nous sommes rendu compte que le grand public ne reconnaissait pas les élastomères fluorés comme un type de PFAS », a déclaré Graham Peaslee.« Comme toutes les autres formes de PFAS polymères, nous avons soupçonné que ces matériaux contiennent également d'autres PFAS facilement disponibles avec le fluoropolymère, et nous avons recherché 20 PFAS courants. C'est alors qu'ils ont trouvé des concentrations étonnamment élevées de PFHxA, un produit chimique éternel qui peut pénétrer dans l'organisme après avoir été mangé, inhalé, consommé en buvant ou absorbé par la peau, a-t-il ajouté.Des recherches récentes distinctes suggèrent que les PFAS peuvent être absorbés par la peau. Une étude publiée cette année dans la revue Environment International a confirmé que les PFAS peuvent traverser la peau et pénétrer dans la circulation sanguine. Les gens portent souvent des montres connectées et des appareils de fitness quotidiennement pendant de nombreuses heures, et la question se pose donc de savoir si le risque augmente en conséquence.La contamination par les PFAS est une crise de santé publique. Les produits chimiques sont toxiques à des niveaux extrêmement faibles. De faibles doses sont également liées à la suppression du système immunitaire. Graham Peaslee note que les bracelets des montres connectées constituent un cas où il n'était pas nécessaire d'inclure un produit chimique éternel comme ingrédient. Alors, pour quelles raisons les fabricants d'appareils ont-ils fait ce choix ?Graham Peaslee a déclaré : « il existe de nombreux bracelets qui n'utilisent pas de PFAS et qui ne se préoccupent pas des PFAS toxiques à chaîne plus courte qui peuvent être en contact direct avec la peau du porteur. La bonne nouvelle, c'est que le consommateur peut opter pour d'autres bracelets afin d'éviter les risques d'exposition aux PFAS. Il suffit de savoir qu'elles sont présentes ; et il est possible de les éviter avec des matériaux en élastomère fluoré ».Selon l'équipe, les résultats de l'étude sont surprenants. Tous les bracelets en élastomère fluoré testés contenaient des PFAS, avec des concentrations de PFHxA supérieures à 16 000 parties par milliard (ppb) dans certains échantillons. À titre de comparaison, lorsque l'équipe a testé les PFAS dans les cosmétiques l'année dernière, la concentration médiane n'était que de 200 ppb, ce qui suggère une exposition beaucoup plus importante par les bracelets.L'étude a également révélé que les bracelets de plus de 30 dollars contenaient des niveaux de fluor beaucoup plus élevés - qui peuvent indiquer la présence de PFAS - que les bracelets de moins de 15 dollars. Les bracelets haut de gamme peuvent donc présenter des risques d'exposition plus importants que les bracelets plus abordables. Deux bracelets qui n'annonçaient pas qu'ils étaient fabriqués à partir d'élastomères fluorés ont été testés positifs aux PFAS.Les entreprises chimiques et les fabricants vantent souvent l'innocuité supposée des PFAS dans les produits. Pourtant, le public ne dispose que de peu d'informations sur leur sécurité. La diversité des utilisations de ces substances chimiques et les niveaux élevés détectés dans une gamme aussi large de produits suscitent des doutes quant à la franchise des entreprises en matière de sécurité des PFAS et à la transparence totale vis-à-vis des consommateurs.Les acheteurs ont droit à plus de clarté sur ce que contiennent les produits qu'ils achètent. Selon les experts, les gouvernements doivent prendre des mesures plus énergiques pour réglementer et garantir la sécurité des substances chimiques utilisées dans des produits populaires, dans de nombreuses catégories, avant qu'ils n'arrivent sur le marché. Le public ne devrait pas avoir à attendre des études comme celle-ci pour apprendre qu'il utilise un produit à risque.Source : rapport de l'étude Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des risques auxquels les bracelets des montres connectées exposent les utilisateurs ?Pourquoi les fabricants utilisent-ils des substances toxiques alors qu'il existe des alternatives qui sont moins dangereuses ?