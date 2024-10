Meta bannit les comptes de suivi de jets privés au nom de la sécurité

Une recherche rapide sur Google permet de savoir que le Gulfstream G650 de Mark Zuckerberg porte le numéro de queue N68885. La FAA [Federal Aviation Administration] exige que le jet diffuse sa position par ADS-B, principalement pour éviter d'être percuté par d'autres jets.



Il existe de nombreux sites Web qui rassemblent les données fournies par d'honorables volontaires équipés de récepteurs ADS-B. Il y en a tellement qu'il est facile d'obtenir des informations sur la position de l'avion. Ces données sont si nombreuses qu'il est facile de déterminer que Mark s'est probablement rendu à Cabos fin septembre.



Je suppose qu'il n'est pas explicitement public qu'il s'agit du jet de Mark Zuckerberg ; la FAA l'a enregistré au nom de A7P TRUST CO INC TRUSTEE à Cheyenne, Wyoming. Une recherche rapide sur Google vous conduira à un article qui explique que la dernière maison de Mark Zuckerberg a été vendue par une LLC gérée par A7P (les transactions immobilières et leurs parties sont également des données publiques dans la plupart des juridictions américaines).



Ce n'est pas comme si ces comptes révélaient des secrets profonds qui n'auraient pas pu être découverts autrement. Je suppose que Mark Zuckerberg sait maintenant ce que le reste d'entre nous ressent à l'idée d'être suivi à la trace ?



Meta a supprimé de ses plateformes de médias sociaux Threads et Instagram plusieurs traqueurs de jets privés de célébrités. Cette mesure a visé les traqueurs des jets privés de son PDG Mark Zuckerberg, ainsi que les comptes qui suivaient les jets privés d'Elon Musk, PDG de Tesla et propriétaire de X (ex-Twitter), Donald Trump et d'autres célébrités. Meta estime que les traqueurs de jets privés présentent « un risque de dommages physiques pour les individus ».Les comptes, qui s'appuient sur des données accessibles au public pour suivre l'emplacement d'un aéronef et les émissions de CO2, entre autres détails, ont été interdits sans avertissement après que Meta a mis à jour sa politique de confidentialité. Pour justifier en partie ce changement, Meta a invoqué notamment une recommandation de son « Conseil de surveillance », un groupe externe chargé d'examiner les règles de l'entreprise et les messages controversés.Cette recommandation, datant du début de l'année 2022, conseillait à Meta de supprimer de son site les « informations résidentielles privées », même si ces informations étaient accessibles au public. « En raison du risque de préjudice physique pour les personnes, et conformément à la recommandation du Conseil de surveillance indépendant, nous avons désactivé ces comptes pour violation de notre politique de confidentialité », a déclaré un porte-parole de Meta.La plupart des comptes concernés étaient gérés par Jack Sweeney, un étudiant de Floride qui s'est fait connaître en traquant les jets des célébrités. Dans un message publié sur son compte Threads, Jack Sweeney a déclaré n'avoir « reçu aucune communication de la part de Meta » au sujet des interdictions avant qu'elles ne soient mises en place. « Ces plateformes fonctionnent sans transparence et l'on a l'impression qu'elles prennent des décisions arbitraires », écrit-il.Jack Sweeney a écrit : « aujourd'hui ressemble au 15 décembre 2022 », en référence à la date à laquelle Elon Musk a suspendu définitivement son compte @ElonJet de X. En mai, le président américain Joe Biden a signé un projet de loi qui permet aux propriétaires de jets privés de rendre anonymes leurs informations d'enregistrement. Mais Jack Sweeney a déclaré qu'il est toujours possible de retrouver des personnes très connues grâce à un réseau de traqueurs. Twitter (aujourd'hui X) était la principale plateforme sur laquelle Jack Sweeney déployait ses traqueurs de jets privés de célébrités. Il traquait sur Twitter de nombreuses personnes célèbres, notamment les milliardaires Jeff Bezos, Mark Cuban, Elon Musk, Donald Trump, Bill Gates et Kim Kardashian. Cependant, quelques semaines après le rachat de Twitter par Elon Musk, le site a décidé de bannir le traqueur @ElonJet qui suivait les déplacements du milliardaire.À l'époque Twitter avait déclaré que le compte a été suspendu parce qu'il viole les règles de la plateforme. Pour se justifier, Elon Musk, le nouveau propriétaire de la plateforme avait déclaré : « la publication en temps réel de l'emplacement de quelqu'un d'autre viole la politique sur le doxxing, mais la publication différée des emplacements est acceptable ». Il avait pourtant assuré qu'il ne bannirait pas le compte, même s'il représentait un risque pour sa « sécurité ».Par contre, les autres comptes qui suivent les jets privés d'autres personnalités semblaient n'avoir pas été suspendus. Jack Sweeney a ensuite commencé à déplacer ses traqueurs vers d'autres plateformes de médias sociaux pour garantir leur visibilité. Bien que les informations sur lesquelles s'appuient ces comptes pour traquer les jets privés soient disponibles publiquement, l'on ne sait pas exactement pour quelle raison Jack Sweeney a mis en place ses traqueurs.Il est important de souligner qu'en févier 2022, Elon Musk avait contacté Jack Sweeney via un message privé pour lui proposer de fermer le compte @ElonJet contre une récompense de 5 000 dollars. La popularité du compte @ElonJet, qui comptabilisait à l'époque près de 85 000 abonnés, semble avoir effrayé Elon Musk. « Pouvez-vous enlever ça ? C'est un risque pour la sécurité. Je n'aime pas l'idée de me faire tirer dessus par un cinglé », a-t-il dit à Jack Sweeney.Toutefois, l'étudiant avait refusé l'offre de Musk et avait demandé au milliardaire de renchérir son offre à 50 000 dollars. Durant leur conversation, Jack Sweeney aurait confié à Elon Musk qu'il gagnait à peine 20 dollars par mois avec le compte. Elon Musk avait répondu à Jack Sweeney qu'il allait réfléchir à l'offre, mais peu de temps après, il a bloqué l'étudiant. Les traqueurs bloqués par Meta comprennent ceux qui suivent Jeff Bezos, Kim Kardashian et Kylie Jenner.Dans la liste des milliardaires traqués par les automates de Jack Sweeney figurait le Français Bernard Arnault , PDG de la marque de luxe LVMH. Le traqueur de son jet avait mis en évidence sur Twitter ses multiples voyages et les émissions de l'aéronef. Il a été harangué sur Twitter pour son utilisation constante des jets privés. Probablement agacé par les critiques occasionnés par ces traqueurs, Bernard Arnault s'est débarrassé de son jet afin d'échapper au suivi.En septembre 2022, le compte Twitter laviondebernard [dont la description est : suivi de jets privés TotalEnergies (F-HTTO et F-HTTL), estimation des émissions de CO2, données publiques sur OpenSky-Network] écrivait que le jet de Bernard Arnault avait été désimmatriculé en France. Il indiquait : « le jet privé de LVMH n'est plus immatriculé en France depuis le 1er septembre 2022. Ni Bernard Arnault ni LVMH n'avait commenté le tollé sur le sujet des jets privés.Plus tard, dans un podcast sur LVMH par Radio Classique, Bernard Arnault a admis que « le groupe LVMH avait un avion, et nous l'avons vendu ». Et il a ajouté: « le résultat maintenant est que personne ne peut voir où je vais, car je loue des avions quand j'utilise des avions privés ». Aujourd'hui, des critiques affirment que la mesure de Meta vise à cacher l'impact environnemental des déplacements en jet privé de son PDG, tout en lui permettant d'échapper au suivi.Certains critiques affirment toutefois que ces mesures sont justifiées. Outre les mesures prises par Elon Musk et Meta sur leurs plateformes respectives, les représentants de la chanteuse Taylor Swift ont menacé de poursuivre Jack Sweeney pour « traque et harcèlement », mais n'ont pas encore déposé de plainte. À l'été 2022, Jack Sweeney avait accepté d'arrêter de suivre les vols de Mark Cuban sur Twitter après que le milliardaire lui a offert des conseils commerciaux.Lors d'une conversation sur Signal avec NBC News, Sweeney a défendu son projet de suivi des vols. « Il a une valeur journalistique, il révèle évidemment de nombreux aspects du travail d'un PDG ou des partenariats qui peuvent avoir lieu. Mais ce n'est pas tout, cela permet aussi de sensibiliser les gens au fait qu'ils prennent l'avion et à l'aspect climatique », a-t-il déclaré, faisant référence aux émissions de carbone liées aux voyages en jets privés des PDG Source : Meta, FAA Reauthorization Act of 2024 , Jack Sweeney ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision de Meta de bannir les traqueurs de jets privés ?Ces traqueurs présentent-ils un risque de préjudices physiques comme Meta le prétend ?Selon vous, la suspension de ces comptes empiète-t-elle sur la liberté d'expression ? Pourquoi ?Elon Musk avait évoqué des risques pour sa sécurité pour bannir le compte @ElonJet. Qu'en pensez-vous ?