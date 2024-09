Le Consortium Unicode a officiellement publié la très attendue version 16.0 de la norme Unicode, qui comprend une série de nouveaux emojis

Visage avec des poches sous les yeux

Unicode, officiellement la norme Unicode, est une norme de codage de texte maintenue par le Consortium Unicode, conçue pour prendre en charge l'utilisation de textes dans tous les systèmes d'écriture du monde qui peuvent être numérisés. De nombreux caractères courants, y compris les chiffres, la ponctuation et d'autres symboles, sont unifiés dans la norme et ne sont pas considérés comme spécifiques à un système d'écriture donné. Unicode code 3790 émojis, dont le développement continu est assuré par le Consortium dans le cadre de la norme. En outre, l'adoption généralisée d'Unicode a été en grande partie responsable de la popularisation initiale des émojis en dehors du Japon. Unicode est capable d'encoder plus de 1,1 million de caractères.Le Consortium Unicode a officiellement publié la très attendue version 16.0 de la norme Unicode, qui comprend une série de nouveaux émojis (via Emojipedia). La version 16.0 introduit huit nouveaux émojis qui seront progressivement déployés sur différents appareils au cours de l'année 2024 et jusqu'en 2025. Les utilisateurs peuvent s'attendre à voir ces nouveaux caractères ajoutés à leurs claviers émojis dans les mois à venir.Les nouveaux émojis sont les suivants :Tous ces nouveaux émojis, à l'exception du drapeau : Sark, sont inclus dans Unicode 16.0 et Emoji 16.0, ce qui garantit une adoption généralisée sur des plateformes telles qu'Apple, Google et Microsoft, qui sont tous des membres votants du Consortium Unicode. Au total, Unicode 16.0 comprend désormais 5 185 nouveaux caractères, dont sept nouveaux points de code émoji autonomes. Cela porte le nombre total de caractères dans la norme Unicode à un nombre stupéfiant de 154 998.Avec chaque nouvelle version de la norme Unicode, le monde numérique s'enrichit de la variété des symboles et des caractères mis à la disposition des utilisateurs. Les émojis, en particulier, sont devenus un élément essentiel de la communication numérique, transcendant les barrières linguistiques et offrant aux utilisateurs un moyen créatif d'exprimer leurs émotions et leurs idées.Les derniers ajouts, tels que le visage avec des poches sous les yeux et l'éclaboussure, reflètent l'effort continu pour saisir les nuances de la communication moderne par le biais de la représentation symbolique.Quel est votre avis sur cette mise à jour ?