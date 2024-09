Caractéristiques techniques et prix

Une stratégie de lancement calculée

Tentative de retour en force d'Apple

Réactions du marché

Conclusion

Huawei Technologies Co. a annoncé le premier appareil commercial au monde avec deux plis, revendiquant le leadership en matière de design mobile juste après qu'Apple Inc. a dévoilé ses derniers iPhones.Le Mate XT Ultimate de Huawei est un téléphone qui ne se retourne pas (flip) et ne se plie pas (fold), du moins à la manière de ses contemporains de Samsung ou de Google. On pourrait dire qu'il se replie sur deux charnières, passant d'un rectangle de 10,2 pouces de diagonale (environ un demi-pouce de moins qu'un iPad standard) à une dalle de téléphone rectangulaire traditionnelle de 6,4 pouces. Il existe également une configuration intermédiaire à pliage unique de 7,9 pouces. Un clavier pliable est également disponible en option.« Nous avons passé cinq ans à nous efforcer d'atteindre cet objectif », a déclaré Richard Yu, directeur exécutif de Huawei et président du conseil d'administration du groupe d'entreprises de consommation au sujet du téléphone à trois volets de Huawei.Après avoir lancé en août dernier un processeur mobile révolutionnaire fabriqué en Chine, Huawei revient sur le devant de la scène avec une innovation inédite. Mais les questions ne manquent pas quant à l'impact qu'aura ce nouveau téléphone coûteux sur l'ensemble du marché. À l'heure où tous les autres fabricants de téléphones proposent des fonctions et des ajouts en matière d'intelligence artificielle, Huawei se démarque par l'importance qu'il accorde à l'ingénierie matérielle.Le Mate XT est disponible en rouge et en noir, avec trois options de stockage et des prix allant de 19 999 yuans à 23 999 yuans (2 549 euros à 3 059 euros). L'appareil mesure 3,6 millimètres d'épaisseur lorsqu'il est déplié, avec un écran de 10,2 pouces. Le téléphone peut afficher du contenu sur un écran simple, double ou triple. Sa batterie mesure 1,9 millimètre d'épaisseur. Le Mate XT fonctionne également avec un clavier pliable.Tous les modèles sont équipés de 16 Go de RAM, et deux variantes de stockage supplémentaires sont disponibles au prix de 21 999 yuans (environ 2 804 euros) pour 512 Go et 23 999 yuans (environ 3 059 euros) pour 1 To. Le smartphone coûte plus cher qu'un MacBook Pro 16 pouces flambant neuf.Le Mate XT est doté d'une double charnière inversée qui se plie en forme de « Z », ce qui permet de l'utiliser dans différents formats. L'écran OLED mesure 6,4 pouces lorsqu'il est entièrement replié comme un appareil traditionnel à écran unique. Lorsqu'il est entièrement déplié, cet écran passe à 10,2 pouces (2 232 x 3 184) et peut encore être utilisé lorsqu'il est partiellement déplié dans une configuration plus petite de 7,9 pouces.L'appareil est équipé d'une batterie de 5 600 mAh et prend en charge une charge filaire de 66 W ou une charge sans fil de 50 W. L'arrière de l'appareil est équipé de trois caméras : une caméra principale de 50 mégapixels, une ultra-large de 12 mégapixels et une caméra périscopique de 12 mégapixels. L'appareil photo selfie à l'avant est de 8 mégapixels et se trouve sur l'écran le plus à gauche lorsque l'appareil est complètement déplié.Le téléphone dispose également de fonctionnalités avancées telles que la communication par satellite et la compatibilité avec un stylet. Son design pliable en 3 et ses fonctionnalités en font un produit innovant pour les utilisateurs à la recherche de flexibilité et de performance.Le choix de Huawei de lancer le Mate XT le même jour que l’iPhone 16 n’est pas anodin. Cette stratégie vise à capter l’attention des consommateurs et à affirmer la position de Huawei comme leader de l’innovation technologique, en particulier sur le marché chinois. En effet, plus de 3,5 millions de personnes avaient précommandé le smartphone trifold Mate XT de Huawei à la mi-journée de mardi, selon le site web de l'entreprise. Le nombre de précommandes a dépassé les 5 millions après l'événement de lancement.Lundi, Apple a annoncé que l'iPhone 16 Pro Max serait vendu à partir de 1 199 $ et l'iPhone 16 à partir de 799 $. Les précommandes débuteront vendredi et les ventes en magasin le 20 septembre. Les utilisateurs de l'iPhone 16 ainsi que ceux de l'iPhone 15 Pro et Pro Max pourront utiliser les nouvelles fonctions.Le Mate XT de Huawei est également doté de fonctions d'intelligence artificielle, telles que la traduction de texte et la génération de contenu sur le cloud, selon la présentation de mardi.Apple a également annoncé une nouvelle puce A18 pour ses nouveaux téléphones, qui utilise la technologie très avancée 3-nanomètres. L'entreprise a affirmé que la puce rend l'iPhone 16 nettement plus rapide que l'iPhone 12.Huawei n'a mentionné aucun développement de puce lors du lancement du Mate XT.L'entreprise chinoise a cherché à faire son retour dans le secteur des smartphones, qui a été durement touché par les sanctions imposées par les États-Unis à l'entreprise en 2019. En octobre 2022, les États-Unis ont imposé des restrictions plus larges sur les ventes américaines de puces avancées aux entreprises chinoises. Mais à la fin du mois d'août 2023, le géant chinois des télécommunications a discrètement sorti son Mate 60 Pro, dont l'analyse par TechInsights a montré qu'il était équipé d'une puce fabriquée à l'aide d'un processus de 7 nanomètres par le fabricant de puces chinois SMIC.Mardi, Yu a souligné que l'entreprise n'avait pas abandonné malgré quatre séries de sanctions.Huawei a commencé son événement de lancement mardi en discutant des détails et du prix du Mate XT. Cela contraste avec le lancement de son produit l'année dernière, qui n'avait révélé aucun détail sur son téléphone Mate 60 Pro ni fait état d'une percée dans le domaine des puces avancées lors d'un événement de lancement très médiatisé.Le fait que Huawei ait réussi à mettre au point une technologie aussi avancée a contribué à soutenir ses ventes en Chine, malgré la morosité des dépenses de consommation en général.Selon Canalys, Apple a disparu de la liste des cinq premiers vendeurs de smartphones en Chine au cours du deuxième trimestre de cette année. C'est la première fois que des acteurs nationaux occupent les cinq premières places. Huawei s'est classé quatrième en termes de parts de marché avec 10,6 millions de smartphones livrés, selon Canalys.« C'est le premier trimestre de l'histoire où les vendeurs nationaux dominent les cinq premières places », a noté Lucas Zhong, analyste chez Canalys. « Les stratégies des fournisseurs chinois pour les produits haut de gamme et leur collaboration étroite avec les chaînes d'approvisionnement locales commencent à porter leurs fruits au niveau des caractéristiques matérielles et logicielles. Le dernier Magic V3 de HONOR, qui s'appuie sur la GenAI, a considérablement amélioré l'expérience utilisateur des appareils pliables. À l'inverse, Apple est confronté à un goulot d'étranglement en Chine continentale. La stratégie de distribution actuelle du fournisseur maintient un niveau de stock sain et vise à stabiliser les prix de détail et à protéger les marges des partenaires de distribution. À long terme, le marché chinois du haut de gamme est riche en opportunités. Les marques locales telles que Huawei, HONOR, OPPO et vivo ouvrent la voie en intégrant des technologies telles que la GenAI dans leurs produits et services. En outre, la localisation des services de renseignement d'Apple en Chine continentale sera cruciale au cours des 12 prochains mois. »Le cabinet n'a communiqué que les livraisons des cinq premiers fournisseurs. Apple a livré 10 millions de téléphones au cours du premier trimestre.Huawei vend déjà des téléphones pliables et à clapet, comme le font ses concurrents chinois. Apple ne s'est pas encore lancé dans ces catégories.Les réactions du marché à ces lancements simultanés ont été variées. Certains analystes estiment que le Mate XT pourrait redéfinir les attentes des consommateurs en matière de smartphones, grâce à son design innovant et ses fonctionnalités avancées. D’autres, cependant, soulignent que le prix élevé du Mate XT pourrait limiter son adoption, surtout en dehors de la Chine.Du côté d’Apple, les nouveaux iPhones ont été bien accueillis, avec des précommandes solides et des critiques positives sur les améliorations apportées par rapport aux modèles précédents. La stratégie d’Apple de se concentrer sur l’amélioration des performances et de l’expérience utilisateur semble porter ses fruits.Le duel entre Huawei et Apple continue de s’intensifier, chaque entreprise cherchant à surpasser l’autre en termes d’innovation et de parts de marché. Le lancement du Mate XT par Huawei, avec son design à trois volets et ses fonctionnalités avancées, pourrait bien redéfinir les attentes des consommateurs en matière de smartphones. De son côté, Apple reste un concurrent redoutable avec ses nouveaux iPhones, qui continuent de séduire un large public grâce à leurs performances et leur fiabilité.Sources : Huawei Que pensez-vous du design à trois volets du Mate XT de Huawei ? Est-ce une innovation utile ou un gadget de plus ?Le prix de 2 800 $ pour le Mate XT est-il justifié selon vous ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Comment comparez-vous les fonctionnalités d’intelligence artificielle des deux téléphones ? Lequel semble le plus avancé ?Pensez-vous que la stratégie de lancement simultané de Huawei est efficace pour concurrencer Apple ?Quel impact pensez-vous que ces nouveaux modèles auront sur le marché des smartphones ?Préférez-vous les innovations matérielles comme celles de Huawei ou les améliorations logicielles comme celles d’Apple ?Si vous deviez choisir entre le Mate XT et l’iPhone 16, lequel prendriez-vous et pourquoi ?Comment voyez-vous l’avenir de la compétition entre Huawei et Apple ? Qui, selon vous, prendra l’avantage dans les prochaines années ?