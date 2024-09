Pavel Durov dénonce une procédure basée sur des règles établies avant l'ère mobile

Le mois dernier, j'ai été interrogé par la police pendant quatre jours après mon arrivée à Paris. On m'a dit que je pouvais être personnellement responsable de l'utilisation illégale de Telegram par d'autres personnes, parce que les autorités françaises n'avaient pas reçu de réponses de Telegram.



Si un pays n'est pas satisfait d'un service Internet, la pratique établie consiste à entamer une action en justice contre le service lui-même. Utiliser des lois datant de l'ère présmartphone pour accuser un PDG de crimes commis par des tiers sur la plateforme qu'il gère est une approche malavisée.



La création de technologies est déjà suffisamment difficile. Aucun innovateur ne construira de nouveaux outils s'il sait qu'il peut être tenu personnellement responsable des abus potentiels de ces outils.



Difficulté à établir un juste équilibre entre la protection de la vie privée et la sécurité

Il n'est pas facile d'établir un juste équilibre entre la protection de la vie privée et la sécurité. Il faut concilier les lois sur la protection de la vie privée avec les exigences des forces de l'ordre, et les lois locales avec les lois de l'UE. Il faut aussi tenir compte des limites technologiques. En tant que plateforme, vous souhaitez que vos processus soient cohérents à l'échelle mondiale, tout en veillant à ce qu'ils ne soient pas utilisés de manière abusive dans les pays où l'État de droit est faible.



Nous nous sommes engagés à collaborer avec les régulateurs pour trouver le bon équilibre. Oui, nous restons fidèles à nos principes : notre expérience est façonnée par notre mission de protection de nos utilisateurs dans les régimes autoritaires. Mais nous avons toujours été ouverts au dialogue. Parfois, nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord avec l'autorité de régulation d'un pays sur le juste équilibre entre vie privée et sécurité. Dans ce cas, nous sommes prêts à quitter le pays.



Nous l'avons fait à plusieurs reprises. Lorsque la Russie a exigé que nous lui remettions des « clés de chiffrement » pour permettre la surveillance, nous avons refusé, et Telegram a été interdit en Russie. Lorsque l'Iran a exigé que nous bloquions les canaux des manifestants pacifiques, nous avons refusé, et Telegram a été interdit en Iran.



Nous sommes prêts à quitter les marchés qui ne sont pas compatibles avec nos principes, car nous ne faisons pas cela pour l'argent. Nous sommes animés par l'intention d'apporter le bien et de défendre les droits fondamentaux des personnes, en particulier dans les endroits où ces droits sont violés.



Pavel Durov : Telegram n'est pas un terreau fertile pour les criminels et l'anarchisme

Telegram modifie discrètement sa FAQ et autorise les signalements des chats privés

Pavel Durov, cofondateur et PDG de l'application de messagerie privée Telegram, a été arrêté en France. Les autorités françaises l'accusent d'avoir laissé libre cours à diverses formes d'activités criminelles sur Telegram, notamment la diffusion de matériel pédopornographique sur la plateforme (CSAM). Il est visé par pas moins de douze chefs d'accusation et a été mis en examen après une garde à vue de 48 heures. Telegram et l'entourage de Durov, notamment son avocat, ont fait plusieurs déclarations sur l'affaire, mais c'est la première fois que l'intéressé lui-même parle publiquement de la procédure dont il fait l'objet.Il défend la philosophie de son application de messagerie et dénonce une arrestation « surprenante » et « malavisée ». Son message laisse entendre que la France crée un dangereux précédent dans le domaine de l'entrepreneuriat technologique en tenant un PDG pour responsable des abus de son innovation. Selon lui, dans un tel climat, aucun entrepreneur ne sera enclin à construire de nouveaux outils, même s'ils pourraient être utiles pour une majorité de personnes :Durov affirme que la procédure dont il fait l'objet est d'autant plus surprenante que la France disposait de plusieurs canaux qu'elle pouvait exploiter en vue de collaborer avec les dirigeants de la messagerie. Il a déclaré : « Telegram a un représentant officiel dans l'UE qui accepte les demandes de l'UE et y répond. L'adresse électronique de ce représentant est publiquement accessible à toute personne de l'UE qui cherche sur Google "Telegram EU address for law enforcement".L'entrepreneur rappelle qu'il est citoyen français et, en tant que tel, il était fréquemment invité au consulat de France à Dubaï, où il réside. Il a déclaré qu'il se rend disponible et a évoqué une récente collaboration avec les autorités françaises pour faire face à la menace terroriste en France. Mais les autorités françaises affirment qu'il est extrêmement difficile de collaborer avec Telegram et que de nombreuses demandes adressées à l'entreprise restaient sans réponse.Dans le cadre de l'arrestation de Durov, trois chefs d'accusation potentiels sont liés au chiffrement. Il s'agit de « fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer la confidentialité sans déclaration certifiée », « fourniture d'un moyen de cryptologie n'assurant pas uniquement l'authentification ou le contrôle de l'intégrité sans déclaration préalable » et « importation d'un moyen de cryptologie assurant l'authentification ou le contrôle de l'intégrité sans déclaration préalable ». En vertu de la législation française, les fournisseurs de cryptologie doivent faire des déclarations à l'ANSSI, l'autorité nationale de cybersécurité.Dans son message, Durov a déclaré qu'il est difficile pour les plateformes de messagerie privée telles que Telegram de trouver un bon équilibre entre la protection de la vie privée et la sécurité. Il a expliqué que cet exercice revenait à faire des compromis entre les lois sur la protection de la vie privée, les exigences des forces de l'ordre, les lois locales et les lois de l'UE. En outre, Durov a souligné que la technologie peut représenter un défi dans la recherche de cet équilibre :Pour rappel, en raison des pressions du Kremlin dans le cadre de demandes d'informations sur plusieurs utilisateurs de VKontakte, l'équivalent du Facebook russe co-créé par Durov, il a quitté la Russie en 2014 et a obtenu la nationalité de plusieurs pays, dont la France et les Émirats arabes unis. L'entrepreneur russe a obtenu la nationalité française en 2021 par le biais d'une procédure sur laquelle Paris reste très discret, Emmanuel Macron estimant cela est une bonne chose.Il affirme être prêt à collaborer pour trouver le bon équilibre, tout en restant fidèle à ses principes. Et si les divergences deviennent trop importantes, il se dit prêt à retirer Telegram du marché concerné, car la plateforme ne le fait pas pour l'argent. (Telegram a été interdit pendant un temps en Russie, mais est de nouveau disponible.) Ses déclarations font écho aux mises en garde de Signal et de WhatsApp sur la loi britannique sur la protection des enfants en ligne.Les gouvernements, en particulier ceux de l'UE, font de plus en plus pression sur les plateformes en ligne pour qu'elles s'occupent de la sécurité des enfants, du terrorisme, de la désinformation et de la diffusion d'autres contenus potentiellement préjudiciables. Mais cela a opposé les partisans de la liberté d'expression comme Durov, qui adopte une approche non interventionniste dans la modération de Telegram, et Elon Musk , propriétaire de X, aux régulateurs et aux décideurs politiques. Par ailleurs, l'UE cherche à savoir si Telegram a minimisé le nombre d'utilisateurs sur son marché pour éviter la réglementation dans l'UE.Bien que la majeure partie de sa déclaration constitue une dénonciation de son arrestation, Durov a admis qu'il est devenu plus difficile de faire respecter la loi sur Telegram. Durov affirme qu'il s'est fixé comme objectif personnel d'améliorer considérablement les choses à cet égard. Il a profité de l'occasion pour déclarer que les allégations de certains médias selon lesquelles Telegram serait une sorte de paradis anarchique ne tiennent absolument pas la route.Il a noté : « tout cela ne signifie pas que Telegram est parfait. Même le fait que les autorités puissent ne pas savoir où envoyer les requêtes est quelque chose que nous devrions améliorer. Mais les affirmations de certains médias selon lesquelles Telegram serait une sorte de paradis anarchique sont fausses ». Selon Durov, Telegram supprime chaque jour des millions de messages et de canaux nuisibles et publie quotidiennement des rapports de transparence.Pour prouver ses déclarations, Duro a partagé des liens vers plusieurs des rapports de transparence rédigés par les équipes de Telegram. On y apprend que plus de 1800 groupes et canaux ont été fermés en date du 2 septembre pour abus sur mineurs. En outre, les journaux, visibles sur des canaux Telegram dédiés, proposent un compte rendu détaillé du nombre de contenus bannis tous les mois. Le même exercice est fait en ce qui concerne les contenus terroristes.Par exemple, Telegram indique que plus de 1 000 canaux et bots terroristes ont déjà été exclus en septembre. Selon Durov, l'augmentation soudaine du nombre d'utilisateurs a également rendu difficile sa gestion. Il a déclaré : « des voix s'élèvent pour dire que ce n'est pas suffisant. L'augmentation soudaine du nombre d'utilisateurs de Telegram à 950 millions a causé des problèmes de croissance qui ont permis aux criminels d'abuser plus facilement de notre plateforme ».Durov a ajouté : « c'est pourquoi je me suis fixé comme objectif personnel de veiller à ce que nous améliorions considérablement les choses à cet égard. Nous avons déjà entamé ce processus en interne, et je partagerai très bientôt avec vous plus de détails sur nos progrès ».Les changements évoqués par Durov dans son message semblent avoir déjà commencé à être mis en œuvre. Telegram a déjà mis à jour sa FAQ pour indiquer que les chats privés ne sont plus protégés contre la modération. Ce changement semble concerner seulement la version en anglais pour l’instant. Aucune annonce officielle n’a été faite pour le moment sur ce sujet. « Toutes les applications Telegram sont dotées d'un bouton "Signaler" qui vous permet de signaler des contenus illégaux à nos modérateurs, en quelques clics seulement », indique la société sur sa page de questions fréquemment posées mise à jour.Telegram, qui compte près d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels, est depuis longtemps réputé pour sa supervision minimale des interactions entre les utilisateurs. L'ancienne formulation de la page FAQ indiquait que les chats privés étaient protégés contre les demandes de modération. « Tous les chats de Telegram et les chats de groupe sont privés entre leurs participants. Nous ne traitons pas les demandes qui y sont liées », indiquait la page de la FAQ.Telegram fournit une adresse électronique pour les demandes de retrait automatisées, invitant les utilisateurs à inclure des liens vers des contenus nécessitant l'attention d'un modérateur. 