L’homme d’affaires Barry Diller a qualifié Trump Media "d'arnaque" et averti que les investisseurs qui achètent ses actions sont des "crétins" . Diller a critiqué la société de médias sociaux soutenue par l’ancien président Donald Trump, exprimant des doutes sur la croissance de Truth Social, la plateforme de médias sociaux appartenant à Trump Media and Technology Group (DJT).Après avoir fait ses débuts en bourse à Wall Street le 26 mars 2024, les actions de DJT ont plongé après que la société a révélé des pertes massives en 2023 . Trump Media & Technology Group (DJT) a perdu environ 58,2 millions de dollars en 2023, avec des revenus de seulement 4,1 millions de dollars. Cette révélation a fait chuter le cours de l'action de la société de 21 % à un peu plus de 48 dollars par action.En ce début de septembre 2024, le prix de l'action de Trump Media, dont l'actionnaire majoritaire est l'ancien président Donald Trump, a chuté sous les 18 dollars, son niveau le plus bas depuis que la société mère de Truth Social a commencé à être cotée en bourse en mars à la suite d'une fusion.Les actions de DJT ont chuté à 17,89 dollars par action le 3 septembre vers midi. Le plus bas niveau de l'action a été atteint le 28 août, lorsqu'elle a atteint 19,38 dollars par action. Le cours de l'action a chuté d'environ 77 % par rapport à son sommet de 79,38 dollars par action le 26 mars, à la suite de la fusion de Trump Media avec une société d'acquisition à vocation spéciale cotée en bourse. DJT a clôturé à 18,08 dollars par action, soit une baisse de plus de 7 % pour la journée de mercredi.La chute de Trump Media en une seule journée s'est accompagnée d'une baisse plus générale du marché, en particulier pour les entreprises technologiques. Le Nasdaq a terminé la journée en baisse de 3,26 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 1,51 % et que le S&P 500 a chuté de 2,12 %.Mais les tendances du marché n'expliquent que partiellement la chute du cours de l'action de Trump Media. En effet, les actions de l'entreprise se négocient davantage comme des mèmes que comme des investissements traditionnels. Elle fluctue également en fonction de la fortune politique du candidat républicain à la présidence.L'action a par exemple grimpé en flèche après que M. Trump a survécu à une tentative d'assassinat en juillet, ce qui a coïncidé avec une vague de soutien des électeurs à sa candidature à l'élection présidentielle et avec plusieurs soutiens de premier plan. La dernière chute de Trump Media intervient quelques semaines avant que M. Trump, qui détient près de 59 % des actions en circulation de DJT, et d'autres dirigeants de l'entreprise ne puissent profiter de la baisse des cours. La participation de M. Trump valait plus de 2 milliards de dollars avant la clôture.M. Trump et d'autres actionnaires importants ne peuvent actuellement pas vendre leurs actions en raison d'un "", qui doit expirer le 25 septembre. Cette échéance pourrait toutefois être avancée au 20 septembre si le cours de l'action reste supérieur à 12 dollars pendant 20 jours de bourse au cours de la période de 30 jours de bourse qui a débuté le 31 août.M. Trump n'a pas fait part de son intention de vendre, mais des spéculations ont circulé sur le fait que ses diverses dépenses de campagne et ses problèmes financiers liés à des procès pourraient peser sur sa décision. Si M. Trump accepte le paiement, les doutes des investisseurs à l'égard de la société pourraient s'intensifier, ce qui risquerait de déclencher une chute plus importante de l'action.Quel est votre avis sur le sujet ?