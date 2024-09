Le milliardaire français Xavier Niel rejoint le conseil d'administration de ByteDance, la société mère de TikTok

Le réseau social chinois TikTok, qui compte 15 millions d’utilisateurs actifs en France, était dans le viseur du Sénat. Une commission d’enquête sur l’utilisation de cette plateforme, son exploitation des données et sa stratégie d’influence a été créée le 8 mars 2023 à l’initiative du groupe Les Indépendants. Après des mois d'enquêtes, la commission a rendu son rapport le 26 juillet 2023 montrant des risques évidents du fait des liens avec la Chine et une large collecte de données dont l'utilisation demeure opaque.Malgré cela, récemment le milliardaire français Xavier Niel a rejoint le conseil d'administration de ByteDance. Le 1er septembre, le site web de ByteDance, la société mère de TikTok, a indiqué que Philippe Laffont, le fondateur de Coatue Management, avait quitté le conseil d'administration de la société. Simultanément, le milliardaire français et fondateur du groupe Iliad Telecom, Xavier Niel, a rejoint le conseil d'administration de ByteDance.Xavier Niel, magnat des télécommunications dont la valeur nette s'élève à plusieurs milliards de dollars, s'est distingué très tôt en créant le premier fournisseur d'accès à l'internet en France, WorldNet. Il a ensuite créé le groupe Iliad Telecom, lancé le décodeur Freebox, acheté une licence 3G pour entrer dans l'industrie des télécommunications et réalisé le rêve de réduire les coûts des télécommunications en France. En septembre 2022, il a acquis une participation de 2,5 % dans la société de télécommunications britannique Vodafone par l'intermédiaire de la société d'investissement Atlas Investissement.Cette année, ByteDance a lancé une nouvelle série de rachats d'actions : le prix de rachat pour les employés actuels sera de 170 dollars par action, une augmentation par rapport aux 160 dollars par action du plan de rachat de l'année dernière. Le prix de rachat pour les anciens employés est de 145 dollars par action. À son apogée, la valorisation de ByteDance était estimée à plus de 400 milliards de dollars. L'année dernière, lorsque ByteDance a proposé de racheter pour 5 milliards de dollars d'actions aux investisseurs existants au prix de 160 dollars par action, la valorisation était d'environ 268 milliards de dollars.Au début de cette année, ByteDance a tenu sa réunion annuelle du personnel pour 2024. Dans son intervention, le PDG de l'entreprise, Rubo Liang, a souvent évoqué un "" et a fait du "" un objectif annuel. Il a franchement exprimé sa plus grande inquiétude : il craint que ByteDance, en tant qu'organisation, ne devienne médiocre et incapable de faire de nouvelles percées.Des rapports antérieurs indiquaient que ByteDance envisageait de vendre TikTok. Cependant, ByteDance a déclaré plus tard que ces informations étaient fausses et qu'il n'y avait "".Fait intéressant, en mars de cette année, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi qui pourrait mener à l’interdiction de l’application vidéo populaire TikTok sur le territoire américain, à moins que l’entreprise ne se sépare de sa société mère liée à la Chine, ByteDance. La loi donne à TikTok environ cinq mois pour se séparer de ByteDance, sinon les magasins d’applications aux États-Unis seraient interdits d’héberger l’application sur leurs plateformes.: ByteDanceQuel est votre avis sur le sujet ?