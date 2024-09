Lors de la négociation du rachat de plateforme Twitter, depuis renommée X, Elon Musk avait annoncé qu'il avait l'intention d'acheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Elon Musk affirmait que l'entreprise a un potentiel extraordinaire et qu'il est la personne indiquée pour le débloquer. Mais une plainte avait été déposée contre lui par un actionnaire alléguant que le PDG de Tesla a activement manipulé les actions de la société à des fins personnelles. La plainte porte sur la conduite de Musk qui aurait tenté de faire plonger les actions de la société dans le but de renégocier la vente.Cela montre que le rachat de la plateforme de médias sociaux a demandé beaucoup d'investissement à Elon Musk, mais qu'il n'a pas pu le faire tout seul. Bien qu'il ait utilisé une grande partie de sa fortune pour couvrir les coûts massifs de 44 milliards de dollars en 2022, une liste d'investisseurs et de prêts bancaires a largement contribué à atteindre les objectifs financiers.En faisant le bilan, le résultat final montre que les investisseurs ont perdu des milliards. Selon une nouvelle analyse du Washington Post, les huit principaux investissements déclarés par les États-Unis valent aujourd'hui 5 milliards de dollars de moins que ce qu'ils valaient à l'époque.À cette époque, nombreux étaient ceux qui étaient en admiration devant Musk, qui avait réussi à attirer des dizaines d'investisseurs de premier plan dans le monde entier. Musk a reçu deux pouces en l'air concernant ses compétences en matière de leadership et beaucoup l'ont félicité pour la confiance dont il a fait preuve en prenant cette décision. Toutefois, il semble qu'ils aient parlé trop tôt.Certains sont satisfaits de l'investissement, tandis que d'autres estiment que l'opération était une énorme erreur au départ. Les investisseurs ne sont pas satisfaits de la façon dont les choses ont tourné pour Twitter, maintenant X. La valorisation de l'entreprise est loin d'être ce qu'elle était, et il est clair que les choses se sont rapidement dégradées.Il ne serait pas faux de mentionner que l'intervention de Musk pour améliorer Twitter avec son idéologie du X a échoué. De nombreux experts s'accordent aujourd'hui à dire que Twitter n'aurait jamais dû être entre les mains d'Elon Musk. La publicité était la principale source de revenus de l'entreprise. Après avoir vu les capacités de prise de décision controversées de Musk et ses opinions tranchées, la plupart des annonceurs ont fui.Par conséquent, l'objectif de Musk et des dirigeants est désormais de faire de la monétisation une priorité absolue. Il est difficile de se faire une idée précise de la situation financière de l'entreprise aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une société privée. Mais certaines choses sont désormais claires comme de l'eau de roche : la position actuelle de certains des plus grands investisseurs et leur différence par rapport à ce qui s'est fait dans le passé.Commençons par le milliardaire de la technologie lui-même, Elon Musk. Il a commencé avec 33,5 milliards de dollars provenant de sa fortune personnelle et des actions de Tesla. Aujourd'hui, il vaut 9,38 milliards de dollars, soit une baisse de 24,1 milliards de dollars.Ensuite, le prince Alwaleed bin Talal de la Kingdom Holding Co. a investi 1,8 milliard de dollars, et la valorisation est aujourd'hui de 529 millions de dollars. Les pertes encourues s'élèvent à près de 1,36 milliard de dollars. De tous les investisseurs, il est le plus optimiste car il continue à voir X prospérer dans le futur.Jack Dorsey, cofondateur et ex-PDG de Twitter, a investi 1 milliard de dollars et ne vaut plus que 280 millions de dollars aujourd'hui. Les pertes subies s'élèvent à près de 720 millions de dollars. Il regrette la décision de Musk d'acheter Twitter.Larry Ellison, cofondateur et président du conseil d'administration d'Oracle, a investi 1 milliard de dollars, qui valent aujourd'hui 280 millions de dollars. Les pertes subies s'élèvent à environ 720 millions de dollars, ce qui n'est pas non plus une très bonne décision. De son côté, Sequoia Capital a investi 800 millions de dollars, qui valent aujourd'hui 224 millions de dollars. Les pertes subies s'élèvent à 576 millions de dollars.Vy Capital a investi 700 millions de dollars, ce qui représente aujourd'hui 196 millions de dollars. Les pertes subies s'élèvent à 504 millions de dollars. Alors que Binance était enthousiaste à l'idée d'investir 500 millions de dollars et de donner vie à la vision d'Elon Musk, elle ne vaut plus que 140 millions de dollars et les pertes s'élèvent à 360 millions de dollars.Andreessen Horowitz a investi 400 millions de dollars dans la société, mais a subi des pertes d'une valeur de 288 millions de dollars, l'évaluation de la société s'élevant aujourd'hui à 112 millions de dollars. Enfin, l'Autorité d'investissement du Qatar a investi 375 millions de dollars, dont la valeur a baissé de 270 millions de dollars pour atteindre 105 millions de dollars seulement. Si le dirigeant de l'entreprise a manifesté son soutien à Musk en 2023, nous ne sommes pas sûrs qu'il soit très satisfait de la position actuelle de l'entreprise.La majorité, voire la totalité des investisseurs étant sous l'eau, ce n'est pas l'image que Musk aurait voulu montrer au monde. En réalité, l'utilisation de X par Elon Musk a provoqué une énorme destruction de richesse.: Washington PostPensez-vous que cette analyse est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?