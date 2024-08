There appears to be a massive DDOS attack on 𝕏. Working on shutting it down.



Worst case, we will proceed with a smaller number of live listeners and post the conversation later. — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024

We tested the system with 8 million concurrent listeners earlier today https://t.co/ymqGBFEJX0 — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024

We will proceed with the smaller number of concurrent listeners at 8:30 ET and then post the unedited audio immediately thereafter https://t.co/oxF8PsNHnZ — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024

C'était un événement très attendu par les partisans de l'ancien président américain Donald Trump et les abonnés du milliardaire Elon Musk . Mais la conversation a été interrompue dès le début par une panne technique dont on ignore encore la nature réelle. Certains critiques ont suggéré que la fonctionnalité Espace (Space) de X, qui permet de diffuser du contenu audio en direct, n'était pas taillée pour gérer un afflux massif et soudain de participants. Selon ces critiques, la plateforme n'a pas réalisé des tests d'échelle. Au moment où l'entretien a commencé, X a indiqué que 915 000 personnes étaient dans l'Espace.Avant l'événement, Musk a déclaré que X avait testé la fonctionnalité avec huit millions d'auditeurs simultanés tôt dans la journée. Environ 18 minutes après le début de la conversation, Musk a déclaré que X a était la cible d'une attaque DDOS massive qui avait empêché l'Espace de se dérouler comme prévu. Le reste de X semblait toutefois fonctionner normalement après l'interruption de la conversation. Cette déclaration qui n'a pas encore été prouvée jusqu'à présent.« Il semble qu'il y a une attaque DDoS massive sur X. Nous travaillons à l'arrêter. Dans le pire des cas, nous continuerons avec un plus petit nombre d'auditeurs en direct et nous publierons la conversation plus tard », a écrit Musk dans message sur X. Les utilisateurs qui se sont connectés à l'événement quelques minutes après l'heure de début prévue se sont vus proposer de la musique d'ascenseur et une notification indiquant que l'événement allait bientôt commencer.Musk a répété l'affirmation du DDOS lorsque l'Espace a finalement repris environ 40 minutes plus tard. « Comme l'illustre cette attaque massive, il y a beaucoup d'opposition à ce que les gens entendent simplement ce que le président Trump a à dire », a-t-il écrit. Cependant, une source de l'entreprise a confirmé à The Verge qu'il n'y avait pas eu d'attaque par déni de service. Une deuxième source a déclaré : « il y avait 99 % de chances que Musk mente à ce propos ».Plusieurs analystes affirment n'avoir trouvé aucune preuve d'une attaque par déni de service dirigée contre X. La carte des cybermenaces en direct de Check Point Software n'a pas enregistré de niveaux d'activité inhabituels au moment la conversation a commencé. La carte DDoS en temps réel de NetScout n'a enregistré que de petites attaques aux États-Unis. Et comme mentionné ci-dessus, l'attaque DDOS présumée n'a pas eu d'impact sur le reste des opérations de X.Il y a eu de nombreux posts commentant les problèmes rencontrés par l'Espace hébergeant la conversation. Et Musk postait sans difficulté des messages depuis le réseau social même qui aurait été attaqué. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un événement politique organisé par X rencontre des difficultés. En mai 2023, le lancement de la campagne de Ron DeSantis, candidat républicain à l'élection présidentielle, avait été interrompu par les problèmes techniques du site.L'événement a également été marqué par des silences réguliers et imprévus. Dans le cas de cette interview, de nombreux internautes ont relevé que Donald Trump, qui a félicité Musk pour le nombre de personnes tentant de se connecter au direct, semblait avoir un zézaiement lorsqu'il s'exprimait. Certains ont déclaré que l'ancien président avait une voix de personnage de dessin animé, tandis que d'autres ont suggéré qu'il s'agissait d'un problème de son.Donald Trump est revenu sur X lundi matin, où il a posté pour la première fois depuis janvier 2021, date à laquelle il a été banni de la plateforme. Il a publié plusieurs messages lundi ; certains faisaient la promotion de la conversation avec Musk, tandis que d'autres présentaient des publicités de campagne et des liens vers son site Web. Il a principalement publié des messages sur sa propre plateforme de médias sociaux, Truth Social , au cours trois dernières années.Cela dit, Donald Trump a été autorisé à publier des messages sur X pendant près de deux ans ; peu de temps après que Musk a racheté le réseau social, il a rétabli le compte Twitter de l'ancien président en novembre 2022. Lorsque la conversation entre les deux entrepreneurs milliardaires a finalement repris après plus de 40 minutes de tard, elle a été marquée par une rhétorique et un verbiage qui seront familiers à leurs abonnés respectifs.Les deux hommes ont, entre autres, déploré l'excès de réglementation, qui freine les entreprises et l'innovation, et ont appelé à une réforme. Ils ont trouvé un terrain d'entente sur la question des infrastructures de transport rapide interurbain. Donald Trump a vanté les mérites des trains et Musk a préféré les tunnels de circulation. À ce titre, il convient de rappeler le fiasco du projet Hyperloop plébiscité par Musk, qui a coûté des millions aux contribuables français.En outre, Donald Trump craint que le potentiel de l'IA ne soit pas exploité en raison de la politique énergétique actuelle, qui donne la priorité aux sources d'énergie renouvelable. Il a déclaré à propos des besoins énergétiques de la technologie : « l'IA nécessite deux fois plus d'énergie que ce que les États-Unis produisent déjà. Vous allez avoir besoin d'énormément d'électricité, presque le double de ce que nous produisons pour le pays, si vous pouvez le croire ».Musk a estimé que l'énergie solaire deviendrait la principale source d'énergie aux États-Unis. Il a déclaré aux auditeurs que les voitures Tesla sont conçues pour aider les acheteurs à passer à l'écologie sans faire de compromis. Il a également semblé relativiser l'impact de la technologie sur l'environnement . « Nous ne pensons pas que la protection de l'environnement soit synonyme de souffrance », a déclaré Musk, ajoutant que les voitures doivent être "sexy".« C'est la blague la plus coûteuse qui soit », s'est-t-il exclamé. Mais elle n'est peut-être pas aussi sombrement drôle - ou coûteuse - que de dépenser 44 milliards de dollars pour un réseau social qui peine à gérer les grands événements, se dispute avec les annonceurs et ignore prétendument au moins certaines obligations financières envers le personnel. Il est difficile de voir clair dans la direction de Musk avec X, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'avenir de la plateforme.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la panne technique survenue lors de l'entretien entre Elon Musk et Donald Trump sur X ?Cet incident met-il en lumière des problèmes de mise à l'échelle et d'infrastructures fiables chez X ?Selon vous, pourquoi Elon Musk a-t-il évoqué une attaque DDOS alors qu'aucune analyse ne le prouve jusqu'à présent ?