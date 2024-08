Depuis son lancement, TikTok est devenu l'un des médias sociaux les plus populaires au monde, grâce son format de vidéos de courte durée et à ses algorithmes de recommandation. En avril 2020, TikTok a dépassé les deux milliards de téléchargements mobiles dans le monde. Mais TikTok fait également l'objet d'examens minutieux en raison de violations de la confidentialité des données, de problèmes de santé mentale, de désinformation ou pour ses relations avec le gouvernement chinois par l'intermédiaire de ByteDance, sa société mère.Récemment, le président américain Joe Biden avait signé le projet de loi qui oblige la société chinoise ByteDance à vendre TikTok à une entreprise américaine sous peine d'interdiction aux États-Unis, pour des raisons de sécurité nationale en raison de la collecte possible de données d'utilisateurs par le gouvernement chinois. ByteDance dispose d'un délai de neuf à douze mois pour trouver un acquéreur américain pour TikTok.Selon de nombreux critiques, TikTok n'est pas tant un problème de sécurité nationale pour les États-Unis, mais son appartenance à la Chine. TikTok a tenté de répondre aux préoccupations des États-Unis concernant l'envoi des informations des Américains en Chine en stockant ses données localement, mais cela n'a pas résolu les problèmes de l'application.Cette adoption du projet de loi par le Sénat américain est un échec cuisant pour TikTok et sa société mère ByteDance qui ont dépensé des millions de dollars en lobbying pour le contrecarrer. Mais ils n'entendent pas abandonner de sitôt. Le PDG de TikTok avait appelé ses utilisateurs à agir pour soutenir l'application face aux législateurs américains qui cherchent à l'interdire. L'entreprise a déjà déposé un recours en justice pour bloquer la mesure et s'attend même à remporter une nouvelle victoire devant les tribunaux.Mais une étude récente du Network Contagion Research Institute (NCRI) de l'université Rutgers vient renforcer les craintes concernant les relations de TikTok avec la Chine. L'étude a soulevé des inquiétudes quant à l'approche de la plateforme concernant les contenus liés aux violations des droits de l'homme en Chine. Selon cette étude, les vidéos condamnant ou décrivant négativement ces problèmes sont plus difficiles à trouver sur TikTok que sur des plateformes concurrentes comme Instagram et YouTube.L'étude a consisté à créer 24 nouveaux comptes sur TikTok, Instagram et YouTube, en imitant l'expérience d'adolescents américains s'inscrivant sur ces plateformes de médias sociaux. En recherchant des termes souvent associés aux violations des droits de l'homme en Chine, tels que "", "" et "", les chercheurs ont constaté que l'algorithme de TikTok affichait un pourcentage plus élevé de contenus positifs, neutres ou non pertinents que ses concurrents.En particulier, TikTok a renvoyé moins de résultats "", définis par les chercheurs comme des contenus mettant en avant des questions telles que le massacre de la place Tiananmen, la libération du Tibet ou la situation critique des Ouïghours dans le Xinjiang. Joel Finkelstein, directeur et responsable scientifique du NCRI, a noté que TikTok était particulièrement efficace pour évincer les informations exactes sur le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme.Cette constatation suggère que les utilisateurs américains de TikTok peuvent recevoir une image biaisée ou incomplète lorsqu'ils recherchent des termes clés liés à l'histoire controversée de la Chine. L'étude a révélé que les personnes qui passaient trois heures ou plus par jour sur TikTok étaient plus susceptibles d'avoir une opinion positive de la situation des droits de l'homme en Chine que les non-utilisateurs, ce qui suggère que la curation du contenu de la plateforme pourrait influencer la perception du public.TikTok a contesté les conclusions de l'étude, estimant qu'elle ne reflétait pas fidèlement les expériences réelles des utilisateurs. Un porte-parole de la plateforme a critiqué l'étude, la qualifiant d'imparfaite, et a souligné que la création de nouveaux comptes et les recherches ciblées par mot-clé ne reflètent pas le parcours typique d'un utilisateur sur l'application. TikTok a également souligné que certains des incidents mentionnés dans l'étude s'étaient produits bien avant la création de la plateforme, et que le contenu n'était donc peut-être pas aussi répandu.Malgré ces arguments, TikTok a fait l'objet d'un examen minutieux aux États-Unis, où les inquiétudes concernant le potentiel de l'application à diffuser des messages pro-chinois ont joué un rôle important dans les efforts législatifs visant à interdire la plateforme. Au début de l'année, le président Joe Biden a signé une loi exigeant que ByteDance, la société mère de TikTok basée à Pékin, se désengage de l'application d'ici le 19 janvier 2024, sous peine d'interdiction aux États-Unis.L'étude s'appuie sur des recherches antérieures du NCRI, qui ont montré que l'algorithme de TikTok pouvait amplifier ou supprimer des contenus en fonction de leur alignement sur les intérêts du gouvernement chinois. Ce rapport antérieur a été largement cité par les politiciens américains qui affirment que TikTok représente une menace pour la sécurité nationale.Cependant, le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, et d'autres dirigeants ont démenti à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles l'application est utilisée pour la propagande chinoise. Ils ont également intenté une action en justice contre le gouvernement américain pour contester l'interdiction, arguant que les allégations manquaient de preuves substantielles.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?