Threads, le service de médias et de réseaux sociaux en ligne appartenant à Meta de Mark Zuckerberg, franchit le cap des 200 millions d'utilisateurs actifs

Lancé pour être l'alternatif du média social X, Threads est intégré à Instagram et les utilisateurs doivent s'inscrire à Threads avec un compte Instagram. Les fonctionnalités sont similaires à celles de X, anciennement Twitter, les utilisateurs peuvent publier du texte, des images et des vidéos, ainsi qu'interagir avec les publications des autres utilisateurs par le biais de réponses, de reposts et de likes.Dès son lancement, Threads est devenue l'application logicielle grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire, gagnant plus de 100 millions d'utilisateurs au cours de ses cinq premiers jours et dépassant le record précédemment établi par ChatGPT. Ce succès précoce n'a pas duré et la base d'utilisateurs de l'application a chuté de plus de 80 % pour atteindre 8 millions d'utilisateurs actifs quotidiens à la fin du mois de juillet 2023.Récemment, après que Mark Zuckerberg, PDG de Meta, ait parlé de sa nouvelle expérience sur Threads et des résultats du deuxième trimestre 2024 de la société, la plateforme a franchi le cap des 200 millions d'utilisateurs. Adam Mosseri, responsable d'Instagram, a confirmé que le rival de Twitter avait atteint 200 millions d'utilisateurs actifs dans un message sur Threads. Meta a mis seulement 13 mois pour atteindre ce chiffre.", a écrit Mosseri. "".La croissance de Threads a été forte. La plateforme de médias sociaux axée sur le texte, qui a été lancée en juillet 2023, a atteint 150 millions d'utilisateurs en avril 2024 et 175 millions d'utilisateurs en juillet, lors de son premier anniversaire, avant qu'une nouvelle poussée de croissance ne lui permette d'atteindre 200 millions d'utilisateurs un mois plus tard.À titre de comparaison, le principal rival de Threads, X (anciennement Twitter), comptait plus de 600 millions d'utilisateurs mensuels en mai dernier, selon son propriétaire Elon Musk. La disparition de l'ancien Twitter sous le changement de direction erratique de Musk - qui a aliéné des utilisateurs de longue date - est à l'origine de la décision de Meta de lancer Threads, afin d'offrir aux consommateurs un espace alternatif pour les discussions en ligne.L'année dernière, Mark Zuckerberg a laissé entendre que Threads avait "" pour devenir une plateforme comptant plus d'un milliard d'utilisateurs. Lors de la dernière conférence sur les résultats, le PDG de Meta a également décrit la plateforme comme étant sur une bonne trajectoire de croissance. "", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "M. Zuckerberg a ajouté qu'outre les fonctionnalités de livraison, l'entreprise travaillait à l'amélioration du système de recommandation de contenu de Threads.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?