Today is not just some isolated incident.



The central premise of the Biden campaign is that President Donald Trump is an authoritarian fascist who must be stopped at all costs.



That rhetoric led directly to President Trump's attempted assassination. — J.D. Vance (@JDVance1) July 14, 2024

1,5 milliard de fake news sont publiées chaque jour sur les médias sociaux, selon ID Crypt Global

Conclusion

Le 14 juillet 2024, lors d’un rassemblement politique, des tirs ont été entendus et l’ancien président Donald Trump a été évacué de la scène. Cet événement a suscité des spéculations et des rumeurs sur les réseaux sociaux.Immédiatement après la fusillade, des centaines de milliers de messages atteignant des millions de vues ont circulé sur X, affirmant que la fusillade lors du rassemblement en Pennsylvanie avait été « mise en scène », selon les données de la plateforme de médias sociaux, sans pour autant fournir de preuves. Bien qu'ils aient été rapidement démentis, de nombreux messages sont restés en ligne sur la plateforme.D'autres messages, dont certains étaient rédigés par des politiciens américains élus, affirmaient sans preuve que le président Joe Biden avait ordonné une apparente fusillade lors du rassemblement. Certains faisaient circuler des messages identifiant de manière erronée le tireur.Les experts ont appelé à la prudence avant de partager des informations non fondées.« Dans tout événement qui évolue rapidement, il y a inévitablement un afflux important d'informations fausses ou non vérifiées, en particulier sur les médias sociaux », a déclaré Graham Brookie, directeur principal du Digital Forensic Research Lab du Conseil atlantique, qui étudie la désinformation sur les médias sociaux.Sur X, plusieurs hommes politiques ont accusé Biden ou sa campagne d'être « directement » à l'origine de cette apparente fusillade, sans fournir de preuves.Le représentant de la Géorgie Mike Collins a simplement posté « Joe Biden a donné les ordres », tandis que le sénateur de l'Ohio J.D. Vance, l'un des principaux candidats à la vice-présidence de Trump, a écrit sur X que la rhétorique de la campagne de Biden « a conduit directement à la tentative d'assassinat du président Trump ».Le représentant du Texas, Ronny Jackson, a pointé du doigt des personnalités anonymes de gauche qu'il a accusées d'être « directement responsables » des événements survenus lors du rassemblement de campagne de Trump. MM. Collins, Vance et Jackson n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Leurs messages sur X ont été vus plus de 7,3 millions de fois samedi soir, selon les données de la plateforme de médias sociaux.Samedi soir, à l'heure américaine, le nom du tireur n'avait pas encore été rendu public, mais NBC News a indiqué que les autorités avaient provisoirement identifié l'homme comme étant âgé d'environ 20 ans et originaire de Pennsylvanie.Dans des messages publiés sur X, Telegram et d'autres espaces en ligne, les utilisateurs ont affirmé que la fausse identification provenait du département de police de Butler. Les messages comprenaient une photo d'un homme portant des lunettes de soleil et un chapeau noir, alléguant qu'il s'agissait d'une capture d'écran d'une vidéo postée sur YouTube avant l'attaque, dans laquelle l'homme affirmait que « la justice allait venir ».Tout cela était faux. En effet, le FBI a déclaré dimanche qu'il avait identifié Thomas Matthew Crooks, 20 ans, de Bethel Park, en Pennsylvanie, comme étant le « sujet impliqué » dans la fusillade de samedi. Les services secrets ont déclaré que le suspect avait été abattu par des agents.Les messages ont été partagés par des comptes vérifiés sur X. Un compte vérifié populaire, Wall Street Silver, qui est connu pour diffuser des informations erronées, a publié l'affirmation à 1,3 million d'adeptes et l'a ensuite supprimée sans explication. Des comptes de propagande russe, les canaux MAGA et Proud Boy sur Telegram ont également diffusé l'affirmation.La personne mentionnée dans les messages est en fait Marco Violi, un YouTubeur italien qui tient des blogs sur le football. Le mensonge semble avoir commencé par une blague, d'abord postée sur X par le compte @Moussolinho, qui désignait à tort Violi comme le tireur. Son message comprenait une photo de Violi tirée du compte d'un autre utilisateur, qui publiait souvent des vidéos de Violi.Cet utilisateur, parce que sa page était remplie de vidéos de Violi, a vu des internautes inonder son compte de message dans lesquels ils l'accusait d'avoir tenté d'assassiner Trump. Cet utilisateur a rendu son compte privé après que les gens ont commencé à l'appeler publiquement le tireur. « C'est absurde », a déclaré l'utilisateur sur messagerie privée au First Post, refusant de donner son vrai nom. « J'avais une photo de Marco et une vidéo sur mon compte, alors les gens ont commencé à penser que j'étais ce Mark Violets. Mais ce n'était que des fake news ».Violi a publié sur son propre compte Instagram que la nouvelle était fausse, écrivant en italien : « JE REFUSE FORTEMENT D'ÊTRE IMPLIQUÉ DANS CETTE SITUATION. J'AI ÉTÉ RÉVEILLÉ AU MILIEU DE LA NUIT (À 2 HEURES DU MATIN EN ITALIE POUR ÊTRE PRÉCIS) PAR LES NOMBREUSES NOTIFICATIONS QUE J'AI REÇUES SUR INSTAGRAM ET SUR X. JE SUIS EN ITALIE, JE SUIS À ROME ET JE N'AI AUCUNE IDÉE DE CE QUI S'EST PASSÉ ».Violi a accusé deux utilisateurs italiens de X d'avoir diffusé de fausses informations à son encontre et a déclaré qu'il irait à la police lundi pour les dénoncer, ainsi que les médias qui ont repris leur message. Qualifiant les utilisateurs X de « harceleurs », Violi a déclaré qu'il était leur cible depuis des années et que des poursuites pénales étaient en cours à leur encontre. « Je demande gentiment qu'on me laisse en paix car j'en suis victime depuis 2018 », a-t-il écrit.ID Crypt Global a analysé les données du rapportde TrustLab pour comprendre la vitesse à laquelle la désinformation se propage sur les six principales plateformes de médias sociaux - Instagram, Facebook, X, LinkedIn, TikTok et YouTube - avant de mener sa propre analyse estimant le nombre de posts de désinformation créés chaque jour, et quelles plateformes sont les plus responsables de la propagation des fausses nouvelles et des médias.Selon les dernières données disponibles, on estime à 10,5 milliards le nombre total d'utilisateurs de médias sociaux sur les six principales plateformes. Facebook se targue d'avoir le plus grand nombre d'utilisateurs avec 3 milliards de personnes qui se connectent à la plateforme chaque mois. Facebook est suivi par YouTube (2,5 milliards d'utilisateurs), Instagram (2 milliards d'utilisateurs), TikTok (1,5 milliard d'utilisateurs), LinkedIn (771 millions d'utilisateurs) et X (619 millions d'utilisateurs).Sur l'ensemble des plateformes, on estime que 5 % des utilisateurs sont des acteurs de la désinformation, ce qui signifie qu'il y a en tout 516 millions d'utilisateurs qui diffusent activement des fake news et des médias. On estime que chaque acteur de la désinformation crée en moyenne 3,9 messages par jour, ce qui signifie que, toutes plateformes confondues, 1,5 milliard de messages de désinformation sont créés ou partagés chaque jour.L'étude d'ID Crypt révèle que c'est Facebook qui crée le plus grand nombre de fausses nouvelles. On estime que les acteurs de la désinformation représentent 7,8 % de l'ensemble des utilisateurs de la plateforme et que chacun d'entre eux crée en moyenne 4,3 messages quotidiens. Cela signifie que Facebook est responsable à lui seul de plus d'un milliard de messages de "fake news" chaque jour.En ce qui concerne la proportion la plus élevée d'utilisateurs qui sont des acteurs de la désinformation, X est la pire plateforme. 8,7 % de tous les utilisateurs de X sont des acteurs de la désinformation et chacun d'entre eux crée 3,8 messages quotidiens. En d'autres termes, cette plateforme très influente diffuse 205 millions de fausses nouvelles chaque jour.Face à de tels événements, il est crucial de vérifier les informations avant de les partager. La propagation de fausses nouvelles peut avoir des conséquences graves et nuire à la confiance du public dans les médias et les institutions.La désinformation sur les réseaux sociaux est un problème persistant. En tant qu’utilisateurs, nous devons être vigilants et responsables dans notre consommation d’informations. La vérité et la transparence sont essentielles pour maintenir une société informée et éclairée.Au cours de l'année écoulée, les efforts de modération des contenus sur les principales plateformes de médias sociaux ont été affaiblis, les outils d'analyse des médias sociaux ont été mis de côté par Meta Platforms Inc. et d'autres, et les efforts des équipes universitaires qui traquent la désinformation, comme l'Observatoire de l'Internet de Stanford, ont été réduits à néant.Êtes-vous surpris de voir des politiciens élus se laisser aller dans de tels messages sur les réseaux sociaux ? Dans quelle mesure ?Comment les réseaux sociaux ont-ils influencé votre perception de l’événement ? Les médias sociaux jouent un rôle majeur dans la diffusion d’informations. Comment avez-vous été exposés à cette nouvelle et comment cela a affecté votre compréhension ?Pensez-vous que la désinformation est un problème croissant sur les réseaux sociaux ? Pourquoi ? Quel est l'impact de la propagation de fausses informations sur la société ?Comment pouvons-nous encourager la vérification des faits et la responsabilité en ligne ? Explorez des solutions potentielles pour lutter contre la désinformation.Quel rôle les plateformes de médias sociaux devraient-elles jouer dans la lutte contre la désinformation ? Quel est votre avis sur la responsabilité des entreprises technologiques dans la gestion de la désinformation ?