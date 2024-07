Samsung a été fondé en 1938 en tant que société commerciale. C'est à la fin des années 1960 qur Samsung a fait son entrée dans l'industrie électronique. En 2017, Samsung Electronics a été la plus grande société de technologie de l'information, le plus grand fabricant d'électronique grand public et le plus grand fabricant de puces au monde en termes de revenus.Samsung espère attirer les amateurs de technologie de fitness et de suivi de la santé avec son tout nouveau dispositif portable : le Galaxy Ring. Il a lancé l'appareil lors de son événement Galaxy Unpacked, comme le dernier ajout à son écosystème d'appareils qu'il dit "suralimenter" avec de l'intelligence artificielle (IA).Les bagues intelligentes, qui utilisent de minuscules capteurs pour surveiller diverses mesures de santé, ont jusqu'à présent été un produit de niche, bien que leur utilisation récente par l'équipe de football masculine d'Angleterre ait fait la une des journaux. Il semble que Samsung tente de changer la donne, en devenant la plus grande entreprise technologique à pénétrer le marché des bagues intelligentes.Ben Wood, analyste chez CCS Insight, estime que le choix du produit est un "" pour Samsung, sa société estimant qu'il y aura un marché mondial total d'environ quatre millions de bagues intelligentes en 2025. "", a-t-il déclaré à la BBC.Mais d'autres suggèrent que Samsung pourrait contribuer à rendre les bagues intelligentes plus courantes. "", a déclaré Francisco Jeronimo, analyste pour le cabinet d'études de marché IDC.James Kitto, vice-président et directeur de la division mobile de Samsung au Royaume-Uni et en Irlande, a qualifié le lancement de la bague de "" pour l'entreprise.Les bagues intelligentes peuvent suivre des indicateurs de santé tels que le rythme cardiaque, le sommeil et le cycle menstruel. Le marché est actuellement dominé par l'entreprise finlandaise Oura, spécialisée dans les technologies de la santé.Ces dernières années, les bagues sont devenues un élément de mode pour des célébrités telles que Kim Kardashian. Grâce à leur petite taille et à leur aspect plus épuré, les analystes estiment qu'elles pourraient succéder aux montres intelligentes telles que l'Apple Watch et la Google Pixel Watch. M. Kitto a décrit le Galaxy Ring de Samsung comme son "".Les montres intelligentes ont généralement plus de capteurs que les bagues intelligentes, ce qui leur permet d'accéder à un plus large éventail de données de santé et de les fournir. Mais les bagues intelligentes "moins intrusives" peuvent constituer une alternative pratique, confortable et élégante pour ceux qui ne veulent pas porter une montre intelligente encombrante, en particulier la nuit pour suivre leurs habitudes de sommeil, explique M. Jeronimo.Samsung indique que l'appareil fonctionnera avec les téléphones Android fonctionnant sous Android 11 ou supérieur, à condition que vous disposiez de l'application Samsung Health. Certaines fonctionnalités de Galaxy AI, telles que l'obtention d'un score énergétique et de suggestions personnalisées basées sur vos données, ne sont disponibles que sur un appareil Galaxy.Efpraxia Zamani, professeur agrégé de systèmes d'information à l'université de Durham, a déclaré que le Galaxy Ring de Samsung, qui fait partie d'un écosystème plus large de produits fournissant des informations sur la santé et le bien-être des utilisateurs, pourrait être une "" pour de nombreux consommateurs.Mais elle a averti que les utilisateurs de produits qui accèdent aux données de santé et les contrôlent doivent rester vigilants quant aux données collectées, à la manière dont elles sont partagées et à l'endroit où elles le sont. "", a-t-elle déclaré.La collecte de données relatives aux cycles menstruels s'est avérée controversée par le passé. L'année dernière, le Bureau du commissaire à l'information du Royaume-Uni a lancé un examen des applications de suivi des règles et de la fertilité pour des raisons de sécurité des données.Pensez-vous que cette bague de Samsung est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?