Xiaomi est un concepteur et fabricant chinois d'électronique grand public et de logiciels connexes, d'appareils électroménagers, d'automobiles et de matériel ménager, dont le siège se trouve à Pékin, en Chine. C'est le deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde, derrière Samsung, dont la plupart fonctionnent avec le système d'exploitation MIUI (maintenant HyperOS).Lei Jun, PDG de Xiaomi, a annoncé qu'une usine de nouvelle génération conçue pour produire des smartphones entrera bientôt en service. Elle est située à Changping, à Pékin. La nouvelle usine sera une "usine sombre", capable de travailler 24 heures sur 24 sans personne. En outre, les machines de l'usine peuvent coopérer entre elles. L'usine peut également créer elle-même un environnement sans poussière grâce à un dépoussiérage au niveau du micron.La qualité de la production de l'usine sera contrôlée par des machines intelligentes de sa propre conception. Le processus de production automatisé devrait permettre de produire un smartphone par seconde. En théorie, si l'usine est en mesure de fonctionner sans problème 24 heures sur 24 tout au long de l'année, sa capacité de production sera de 31,5 millions de smartphones par an.Xiaomi a investi environ 330 millions de dollars dans le développement du nouveau processus de production. La nouvelle usine de Changping couvre une superficie de 81 000 mètres carrés. Elle a été certifiée "" et dispose d'une capacité de production annuelle de 10 millions de smartphones phares. Cette usine produira les prochains téléphones pliables - Xiaomi MIX Fold 4 et Xiaomi MIX Filp.Selon la publicité, l'usine intelligente n'est qu'une petite étape pour Xiaomi dans l'exploration de l'avenir, qui ne fait que commencer.: XiaomiPensez-vous qu'une telle usine est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?