D'après nos discussions permanentes avec les équipes de direction de l'industrie automobile et les experts du secteur, la voiture est une extension du téléphone. Le téléphone est une extension de la voiture. Les frontières entre la voiture et le téléphone s'estompent véritablement.



Depuis des années, nous écrivons sur le potentiel d'expansion de Tesla dans les domaines de l'informatique de pointe au-delà des véhicules électriques, y compris en octobre dernier où nous avons décrit un assistant mobile d'IA comme "une innovation robuste". Après la WWDC d'Apple, le PDG de Tesla, Elon Musk, a relancé le sujet en déclarant qu'il n'était pas exclu de fabriquer un tel appareil. Alors que Musk continue d'investir dans ses propres efforts en matière de LLM/genAI, tels que "Grok", le potentiel de chevauchement stratégique et d'expérience d'utilisation devient de plus en plus évident.



Du point de vue de l'automobile, le concept du supercalculateur au niveau du centre de données et à la périphérie est très pertinent, étant donné que l'unité globale supplémentaire vendue est une voiture qui peut effectuer des mises à jour OTA du micrologiciel, possède une batterie dont l'énergie stockée équivaut à environ 2 000 iPhone, et un supercalculateur d'inférence refroidi par liquide en tant que kit standard. Et si votre téléphone pouvait exploiter la puissance de calcul et la batterie de votre véhicule pour exécuter des applications d'IA ?



L'informatique de pointe et l'IA ont mis en lumière certains des défis (durée de vie de la batterie, thermique, latence, etc.) posés par le mariage des smartphones actuels avec des applications d'IA de plus en plus puissantes. De nombreux médias ont évoqué le développement potentiel par OpenAI d'un appareil grand public spécialement conçu pour l'IA.



Le téléphone comme une clé de voiture (ultra-robuste) ? Tous les propriétaires de Tesla vous diront qu'ils utilisent leur smartphone comme clé principale pour déverrouiller leur voiture et exécuter d'autres applications à distance pendant qu'ils interagissent avec leur véhicule. Le "bouton d'action" de l'iPhone 15 permet d'atteindre un autre niveau de commodité.



Dans une note adressée à ses clients mercredi, Morgan Stanley s'est montrée optimiste sur l'action Tesla et a souligné les potentiels nouveaux marchés sur lesquels le constructeur automobile peut se lancer avec succès. Entre autres, les analystes de Morgan Stanley voient Tesla se développer avec succès sur le marché des smartphones pour concurrencer Apple et Google. La banque souligne que les voitures sont en train de devenir une extension des smartphones. La note de Morgan Stanley, consultée par Slashdot, est basée sur de nombreuses discussions avec des équipes de gestion automobile et des experts du secteur.Elle révèle que les annonces d'Apple lors de son événement WWDC24 ont ravivé l'intérêt de Musk pour les appareils mobiles, en faisant allusion à la faisabilité d'un tel dispositif. Musk a déjà évoqué la possibilité de lancer un smartphone Tesla par le passé et n'est pas un fan d'Apple. Le milliardaire a critiqué publiquement Apple à de nombreuses reprises et a récemment déclaré qu'il interdirait les appareils Apple dans les bâtiments de son entreprise si la firme de Cupertino intègre ChatGPT à ses plateformes. Apple a conclu un partenariat avec OpenAI pour intégrer ChatGPT à Siri sur l'iPhone et l'utiliser pour d'autres circonstances.« Si Apple intègre OpenAI au niveau du système d'exploitation, les appareils Apple seront interdits dans mes entreprises. C'est une violation inacceptable de la sécurité », a écrit Musk dans un message sur X. Dans un autre message en réponse à Tim Cook, PDG d'Apple, Musk a écrit : « je n'en veux pas. Soit vous arrêtez ce logiciel espion effrayant, soit tous les appareils Apple seront interdits dans les locaux de mes entreprises ». Il n'est pas le seul surpris par ce partenariat inattendu. Selon les experts, Apple dispose des moyens nécessaires pour créer son propre modèle d'IA et a eu suffisamment de temps pour le faire.L'expert en IA Benjamin de Kraker a écrit dans un message sur X : « c'est vraiment étrange. Apple pourrait sûrement former un très bon LLM concurrent s'il le voulait ? Ils ont eu un an pour le faire ». Les commentaires soulignent des préoccupations en matière de sécurité, les critiques craignant que ce partenariat constitue une porte d'entrée pour OpenAI sur l'iPhone et les autres appareils Apple. L'IA a besoin d'énormes quantités de données pour sa formation et les entreprises d'IA recherchent avec avidité de nouvelles sources de données. Apple rejette toutefois ces préoccupations et défend le partenariat avec OpenAI.Les analystes de Morgan Stanley discutent depuis longtemps du potentiel de Tesla à se développer dans les domaines de l'informatique de pointe au-delà des véhicules électriques. En octobre, ils ont souligné que le concept d'un assistant mobile d'IA constituait une innovation importante. Les investissements de Musk dans l'IA (notamment dans le cadre de projets tels le grand modèle de langage Grok, développé par sa startup xAI, et le superordinateur Dojo de Tesla ) soulignent le potentiel de chevauchement stratégique et d'expérience utilisateur entre la technologie automobile de Tesla et d'éventuels appareils grand public :En somme, les analystes de Morgan Stanley pensent que Tesla a la capacité de lancer un smartphone convaincant qui capitaliserait sur ses technologies de batterie et de stockage pour exécuter des applications d'IA de pointe, créant ainsi une "clé de voiture robuste". L'intégration avec les véhicules Tesla pourrait être un argument de vente unique pour un potentiel smartphone Tesla, offrant potentiellement des fonctions améliorées pour les propriétaires de Tesla, telles que le contrôle avancé de la voiture ou l'analyse personnalisée des données de conduite. Ni Tesla ni Musk n'ont réagi publiquement à la note de Morgan Stanley.Selon la note, l'expertise de Tesla dans la technologie des batteries pourrait se traduire par un smartphone doté d'une autonomie supérieure ou de solutions de recharge innovantes. Tesla pourrait toutefois être confronté à plusieurs défis si elle s'engageait sur cette voie. Tout d'abord, le marché des smartphones est saturé par de nombreux fabricants et très concurrentiel. Tesla devrait offrir des avantages distincts pour persuader les consommateurs d'abandonner les marques établies. En outre, la conception et la fabrication d'un smartphone répondant aux attentes des consommateurs représentent un défi technique de taille.L'une des controverses pourrait concerner la protection de la vie privée. Les véhicules Tesla collectent une grande quantité de données, et un smartphone Tesla pourrait susciter des inquiétudes supplémentaires quant à la quantité et au type de données collectées, en particulier s'il est intégré en profondeur aux systèmes des véhicules Tesla. Un autre défi est la nécessité d'un écosystème durable. Pour réussir, Tesla devrait s'assurer d'un solide écosystème d'applications et de la compatibilité avec des services largement utilisés, ce qui pourrait être un défi considérable compte tenu de la domination d'iOS et d'Android.Peu après avoir racheté de Twitter (aujourd'hui X), Musk avait dévoilé ses plans pour l'avenir au cas où l'application serait retirée de l'App Store. Il avait parlé d'un dispositif qui pourrait rivaliser avec les appareils Android et l'iPhone. Il estime qu'un plan de secours est nécessaire si les entreprises commencent à prendre des décisions injustes contre X. Le fameux Tesla Pi Phone est un appareil dont il a été très vaguement question dans le passé. Il y a des rumeurs, mais la seule chose qui pousse Musk sur le fil du rasoir est l'acquisition de X et ce qu'il fera ensuite au cas où les choses ne fonctionneraient pas.Certains analystes avaient souligné à l'époque que l'idée n'est pas farfelue. Tesla dispose de sa propre usine de semiconducteurs pour fabriquer des puces et empiler des logiciels avec toutes sortes de jeux et même des applications. L'on ignore si Musk ira plus loin. Le cas échéant, cela le pousserait à s'éparpiller davantage et à détourner Tesla de ses activités principales, notamment les véhicules électriques et les batteries. Certains actionnaires mécontents accusent Musk d'être un PDG à temps partiel pour Tesla et s'opposent au vote de sa rémunération record de 56 milliards de dollars.Source : Morgan StanleyQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous d'une éventuelle entrée de Tesla sur le marché des smartphones ?Tesla peut-il espérer prendre des parts de marché à iOS et Android s'il lançait son propre smartphone ?Tesla dispose-t-il des atouts nécessaires pour construire une pile technologie complète et être compétitif sur ce marché ?