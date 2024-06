Faits marquants des entreprises

Malgré la croissance des livraisons, les prix de vente moyens ont baissé pour le cinquième trimestre consécutif, chutant de 11 % au premier trimestre de l'année 24, alors que les marchés émergents gagnent du terrain et que l'économie exerce une pression à la baisse sur les dépenses de consommation.« L'absence d'innovation majeure dans le segment haut de gamme a permis aux marques de niveau 2 de réduire l'écart dans tous les domaines », a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche chez Worldwide Mobile Device Trackers. « Jusqu'à ce que de nouveaux capteurs ou algorithmes permettent des analyses prescriptives ou le suivi de nouvelles données telles que la tension artérielle ou la glycémie, les consommateurs se tourneront probablement vers les prix moyens et élevés, et c'est là que les marques ont continué d'investir en diversifiant leurs échelles de prix. »« Il est important de prêter attention aux petits fournisseurs régionaux », a déclaré Ramon T. Llamas, directeur de recherche au sein de l'équipe Wearables d'IDC. « L'appétit pour les wearables n'est pas perdu sur les marchés émergents, mais les prix plus élevés des appareils portatifs des marques haut de gamme les rendent prohibitifs pour de nombreuses personnes. Cela a ouvert la voie aux marques locales qui ont introduit des appareils à bas prix mais dotés de nombreuses fonctionnalités pour répondre à cette demande insatiable. C'est ainsi que des entreprises comme Xiaomi et Imagine Marketing se sont hissées parmi les premiers fournisseurs mondiaux. »a conservé sa première place, bien qu'elle ait été freinée par de mauvaises conditions macroéconomiques, une interdiction temporaire de certains modèles de montres et l'absence de nouveaux AirPods. Dans l'ensemble, les livraisons d'Apple Watch ont baissé de 19,1 % d'une année sur l'autre, tandis que les appareils auditifs, y compris les AirPods et les Beats, ont baissé de 18,8 % au cours du trimestre.s'est classé deuxième avec une croissance de 43,4 % d'une année sur l'autre grâce à une comparaison facile avec une baisse de 16 % au premier trimestre 2023. Les produits de l'entreprise, axés sur la valeur, ont trouvé un écho auprès des utilisateurs et le récent retour dans les montres Wear OS a aidé l'entreprise à devenir le troisième plus grand fournisseur au sein de l'écosystème Google et à augmenter ses prix de vente moyens globaux pour les smartwatches.a pris la troisième place, dépassant Samsung, grâce au retour de ses activités dans le domaine des smartphones, qui ont eu un impact positif sur les wearables en raison des offres groupées. Toutefois, les ventes de l'entreprise sont fortement concentrées en Chine, avec environ trois quarts des ventes provenant de la région.est passé à la quatrième place. Le lancement du Galaxy Fit 3 ainsi que le succès des produits auditifs à bas prix ont permis à l'entreprise de battre le marché en termes de croissance, bien que le volume de ses smartwatches ait diminué de 5,1 % au cours du trimestre.(boAt) complète le top 5. La marque indienne, connue pour ses produits extrêmement rentables, a réussi à augmenter le volume de ses appareils auditifs de 17,5 %, mais ses smartwatches ont connu une baisse considérable de 61,3 % en raison d'une concurrence extrême dans son pays d'origine.IDC