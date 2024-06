Envoyé par X Envoyé par Vous pouvez partager des contenus comportant de la nudité destinée aux adultes et des actes sexuels, produits et diffusés avec le consentement des personnes représentées, si toutefois ils sont marqués correctement et s'ils ne sont pas placés dans des zones très visibles.



Nous pensons que les utilisateurs devraient pouvoir créer, diffuser et consommer des contenus en lien avec des thèmes sexuels, tant qu'ils sont produits et diffusés avec le consentement des personnes représentées. L'expression sexuelle, qu'elle soit visuelle ou écrite, peut-être une forme légitime d'expression artistique. Nous croyons en l'autonomie des adultes en ce qui concerne la création de contenus reflétant leurs propres convictions, désirs et expériences, notamment de contenus relatifs à la sexualité, et pour ce qui est de l'interaction avec de tels contenus. Nous équilibrons cette liberté en restreignant l'exposition aux contenus destinés aux adultes pour les enfants et tout utilisateur qui choisit de ne pas les voir. Par ailleurs, nous interdisons les contenus qui font la promotion de l'exploitation, de l'absence de consentement, de l'objectification, de la sexualisation des mineurs ou de mauvais traitements envers eux, ainsi que des comportements obscènes. Nous n'autorisons pas non plus le partage de contenus pour adultes dans des endroits très visibles, comme les photos de profil ou les bannières.

Comment nous définissons le contenu pour adultes



Par contenu pour adultes, on entend tous les contenus montrant de la nudité destinée aux adultes ou des actes sexuels, de nature pornographique, ou destinés à provoquer une excitation sexuelle, qui sont produits et diffusés avec le consentement des personnes représentées. Cela s'applique également aux contenus générés par l'IA, photographiques ou animés (dessins animés, hentai ou mangas). Cela concerne notamment les représentations :

de nudité complète ou partielle, dont les gros plans d'organes génitaux, de fesses ou de seins ;

Comment marquer votre contenu



Si vous postez régulièrement du contenu pour adultes sur X, nous vous prions d'ajuster vos paramètres de médias en conséquence. Ainsi, toutes vos images et vidéos sont placées derrière un message d'avertissement, dont l'utilisateur doit prendre connaissance avant l'affichage de vos médias. Vous pouvez aussi ajouter un avertissement ponctuel à des posts donnés. Si vous continuez d'omettre de marquer vos posts, nous ajusterons les paramètres de votre compte pour vous.



Les utilisateurs de moins de 18 ans ou ceux qui n'indiquent pas de date de naissance sur leur profil ne peuvent pas cliquer pour afficher le contenu marqué. Découvrez ici plus d'informations sur les contenus auxquels l'accès est restreint en fonction de l'âge.



Vous pourrez commencer à voir de nouveaux avertissements relatifs au contenu sur les posts que X a désignés comme comportant du contenu pour adultes (plutôt qu'un libellé générique de média sensible). Quand ces nouveaux avertissements sur les contenus seront à votre disposition, merci de vous assurer de continuer à marquer vos médias en conséquence.

We have launched Adult Content and Violent Content policies to bring more clarity of our Rules and transparency into enforcement of these areas. These policies replace our former Sensitive Media and Violent Speech policies - but what we enforce against hasn’t changed.



Plus facile à dire qu'à faire

Les contenus pour adultes ont toujours proliféré sur Twitter, mais la plateforme désormais appelée X a récemment clarifié sa politique pour autoriser officiellement « la nudité ou le comportement sexuel adulte produit et distribué de manière consensuelle ». Les règles de X semblent simples. Tant que le contenu est « correctement étiqueté et n'est pas mis en évidence », les utilisateurs peuvent partager du matériel - y compris du contenu généré par l'IA ou animé - « qui est pornographique ou destiné à provoquer une excitation sexuelle ».La mise à jour de la politique reflète apparemment la mission principale de la X, qui est de défendre tous les discours légaux. Elle protège un large éventail d'expressions sexuelles, y compris les représentations de comportements sexuels explicites ou implicites, les rapports sexuels simulés, la nudité totale ou partielle :Dans le passé, X - anciennement connu sous le nom de Twitter - n'interdisait pas explicitement le porno. Après le lancement de Twitter Blue (aujourd'hui X Premium), il est devenu un lieu d'accueil pour certains créateurs de contenus pour adulte, car les créateurs pouvaient encourager leurs abonnés à payer pour voir le contenu, à l'instar d'OnlyFans. Ce type de contenu pourrait constituer une autre forme de revenus pour X, qui a vu ses ventes de publicité chuter à la suite de la prise de contrôle par Elon Musk.La plateforme demandera aux utilisateurs qui publient « régulièrement » un tel contenu d'ajuster leurs paramètres pour marquer les images et les vidéos qu'ils publient comme du contenu sensible. Les règles de X s'appliquent à tous les contenus pour adultes, qu'ils soient générés par l'IA, photographiés ou animés. Par défaut, les utilisateurs qui n'ont pas 18 ans ou qui n'ont pas indiqué leur date de naissance ne peuvent pas voir ces contenus. Les nouvelles règles interdisent également les contenus « encourageant l'exploitation, le non-consentement, l'objectivation, la sexualisation ou le préjudice causé aux mineurs, ainsi que les comportements obscènes » :Le service d'assistance X a fait la promotion de cette mise à jour sur X, en confirmant que « nous avons lancé des politiques relatives au contenu pour adultes et au contenu violent afin de clarifier davantage nos règles et d'assurer la transparence de l'application de ces domaines. Ces politiques remplacent les anciennes politiques relatives aux médias sensibles et aux discours violents, mais ce que nous appliquons n'a pas changé »..Autre point apparemment inchangé : aucun de ces contenus ne peut être monétisé, car la politique publicitaire de X indique que « pour garantir une expérience utilisateur positive et une conversation saine sur la plateforme, X interdit la promotion de contenus sexuels pour adultes dans le monde entier ». En vertu de cette politique, les contenus pour adultes ne peuvent pas non plus apparaître dans les vidéos en direct, les photos de profil, les en-têtes, les bannières de liste ou les photos de couverture de la communauté.X a caressé l'idée d'adopter pleinement le contenu pour adultes et a même prévu une fonction pour les créateurs de contenu pour adultes qui pourrait positionner X comme un rival d'OnlyFans. Ce projet a été retardé, a rapporté Platformer en 2022, après que le red-teaming a signalé un obstacle apparemment insurmontable au lancement : « Twitter ne peut pas détecter avec précision l'exploitation sexuelle des enfants et la nudité non consensuelle à grande échelle ».La nouvelle politique relative aux contenus pour adultes souligne toujours que les contenus pour adultes non consensuels sont interdits, mais il n'est pas certain que la plateforme soit parvenue à mieux faire la distinction entre les contenus produits de manière consensuelle et les contenus non consensuels.X a déclaré en mars qu'il commencerait à permettre aux communautés NSFW d'apposer une étiquette « Contenu adulte » afin d'éviter que les messages ne soient automatiquement filtrés. La plateforme a également annoncé qu'elle commencerait à masquer les mentions « J'aime » sur les profils, ce qui a souvent exposé des comptes (Ted Cruz) pour avoir aimé des contenus adultes ou répréhensibles d'une autre manière.X prévoit apparemment de modérer une grande partie de ce contenu par le biais de rapports d'utilisateurs, mais « peut également utiliser des techniques automatisées pour détecter et étiqueter les médias potentiellement sensibles et pour détecter et étiqueter les comptes qui publient fréquemment des médias potentiellement sensibles ». Il peut en résulter des erreurs de modération qui signalent à tort des contenus ou qui verrouillent ou suspendent des comptes, décisions que X permet aux utilisateurs de contester.Malgré les changements apportés aux conditions d'utilisation, il sera difficile de sévir contre les contrevenants, ce que l'équipe de Twitter a pris en compte lorsqu'elle a envisagé de monétiser les contenus pour adultes en 2022. Nous avons déjà vu des images explicites de Taylor Swift générées par l'IA inonder X en janvier, et la plateforme n'a pas immédiatement réussi à les empêcher de se propager.D'autres plateformes sociales ont rencontré des problèmes pour maintenir des communautés NSFW. Tumblr a notamment interdit les contenus pour adultes en 2018 (avant de mettre à jour la politique pour autoriser certains contenus pour adultes quelques années plus tard), peu de temps après que son application a été retirée de l'App Store en raison de messages contenant des contenus d'abus sexuels sur des enfants, ce qui a rapidement fait chuter le trafic. Pendant ce temps, les processeurs de paiement comme Mastercard et Visa ont coupé les paiements sur Pornhub et ont commencé à appliquer des interdictions sur d'autres plateformes, ce qui a conduit Patreon, eBay et même OnlyFans à introduire des règles plus strictes concernant le contenu pour adultes qu'ils autorisent.Certains annonceurs pourraient être rebutés par la décision de la plateforme d'autoriser encore plus de contenus pour adultes dans le contexte du problème des robots pornographiques. Il est également possible qu'un trop grand nombre de contenus pour adultes sur la plateforme entraîne des restrictions, voire le retrait de X des magasins d'applications. Mais au cours des deux dernières semaines, depuis que la politique a été mise à jour, le changement semble être passé inaperçu à la fois pour les annonceurs et pour les boutiques d'applications.Source : politique de X Que pensez-vous de cette politique ? Une bonne idée pour attirer plus de monde sur X tout en prônant la liberté d'expression dans la limite du cadre légal ou une mauvaise idée qui va encore faire fuir les annonceurs ?Que pensez-vous