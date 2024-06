Donald Trump, qui avait tenté d'interdire TikTok aux États-Unis, rejoint TikTok et compte déjà près de deux millions d'abonnés sur la plateforme

Donald John Trump est un homme politique, une personnalité des médias et un homme d'affaires américain qui a été le 45e président des États-Unis de 2017 à 2021. Trump a remporté l'élection présidentielle de 2016 en tant que candidat du Parti républicain contre la candidate du Parti démocrate Hillary Clinton, bien qu'il ait perdu le vote populaire. En tant que président, Trump a déclenché une guerre commerciale avec la Chine. Depuis qu'il a quitté ses fonctions, Trump a continué à dominer le Parti républicain et est son candidat présomptif à l'élection présidentielle de 2024.Un jour à peine après avoir rejoint TikTok, Donald Trump, candidat républicain à l'élection présidentielle, a attiré 2 millions d'abonnés sur la plateforme de médias sociaux de vidéos courtes qu'il avait tenté d'interdire lorsqu'il était président pour des raisons de sécurité nationale.La décision de rejoindre la plateforme pourrait aider l'ancien président à toucher des électeurs plus jeunes dans le cadre de sa troisième candidature à la Maison-Blanche. Il est dans une course serrée avec le démocrate sortant Joe Biden avant l'élection présidentielle du 5 novembre. La campagne électorale de Joe Biden se déroule déjà sur TikTok, avec plus de 340 000 abonnés, bien que Joe Biden ait signé un projet de loi visant à interdire l'application, qui est utilisée par 170 millions d'Américains, si son propriétaire chinois, ByteDance, ne s'en défait pas.M. Trump a publié une vidéo de lancement sur son compte, dont l'adresse est @realdonaldtrump. Cette vidéo, qui a été visionnée plus de 56 millions de fois, montre M. Trump saluant des fans lors d'un combat de l'Ultimate Fighting Championship à Newark, dans le New Jersey. M. Trump a déclaré dans un communiqué qu'il utiliserait «».ByteDance conteste devant les tribunaux la loi qui l'oblige à vendre TikTok d'ici janvier prochain, sous peine d'interdiction. La Maison Blanche affirme vouloir mettre fin à la propriété chinoise pour des raisons de sécurité nationale. TikTok a affirmé qu'il ne partagerait pas les données des utilisateurs américains avec le gouvernement chinois et qu'il avait pris des mesures importantes pour protéger la vie privée de ses utilisateurs.La tentative de M. Trump d'interdire TikTok en 2020, lorsqu'il était président, a été bloquée par les tribunaux. Il a déclaré en mars que la plateforme constituait une menace pour la sécurité nationale, mais aussi que son interdiction nuirait à certains jeunes et ne ferait que renforcer Meta Platforms, qu'il a vivement critiqué.M. Trump est déjà très présent sur les médias sociaux, avec plus de 87 millions d'adeptes sur X et plus de 7 millions d'adeptes sur sa propre plateforme, Truth Social, où il publie presque quotidiennement des messages.La semaine dernière, une cour d'appel américaine a établi un calendrier accéléré pour examiner les contestations juridiques de la nouvelle loi. La cour d'appel du district de Columbia a ordonné que les plaidoiries aient lieu en septembre, après que TikTok, ByteDance et un groupe de créateurs de contenus TikTok se sont joints au ministère de la justice pour demander à la cour un calendrier accéléré.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que la présence de Donald Trump sur TikTok soit crédible ou pertinente ?