Le smartphone s'intègre chaque jour plus profondément dans nos vies et tend à devenir un outil clé pour s'engager pleinement dans la société (un outil de gestion, de messagerie, de localisation, et aussi de loisirs). Cela augmente les risques de dépendance à l'égard du téléphone, notamment chez les jeunes et les adolescents. De nombreux utilisateurs sont conscients du danger et cherchent désespérément un moyen de réduire le temps passé à défiler l'écran de leurs smartphones. D'autres personnes visent également à améliorer leur bien-être numérique en adoptant une certaine forme de minimalisme numérique.Jusque-là, la façon de procéder n'était pas toujours évidente, que ce soit sur les téléphones Android ou iOS. Mais Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité à iOS qui pourrait aider les utilisateurs de l'iPhone à bien démarrer. La fonctionnalité est baptisée "Assistive Access" (ou accès d'aide) et selon l'entreprise, elle comprend des fonctions plus ciblées et une interface utilisateur simplifiée qui permettent aux personnes souffrant de handicaps cognitifs d'utiliser l'iPhone avec plus de facilité et d'indépendance. Mais elle devient toutefois de plus en plus populaire auprès de ceux qui cherchent à réduire leur temps d'écran.La fonctionnalité a été intégrée à iOS 17, sortie l'été dernier. Les appareils pris en charge comprennent tous les iPhone sortis depuis fin 2017, donc les iPhone Xr/Xs et les suivants. Cela semble une option intéressante si vous voulez avoir un téléphone simplifié à portée de main ou si vous voulez offrir un smartphone dépouillé à un enfant. Pour commencer, ouvrez l'application Réglages système sur l'iPhone et allez dans Accessibilité > Accès d'aide. Si vous ne trouvez pas cette fonctionnalité, vérifiez que vous utilisez iOS 17 ; il se peut que vous deviez effectuer une mise à jour. Appuyez sur Configurer et répondez aux questions posées.Vous pouvez également choisir les applications que vous souhaitez activer dans l'accès d'aide. Cinq applications ont été personnalisées pour fonctionner correctement dans ce mode : Appels, Appareil photo, Messages, Musique et Photos. Vous pouvez contrôler les fonctionnalités offertes par ces applications, par exemple en activant la caméra vidéo et le mode selfie dans l'application Appareil photo, ou en décidant quels messages sont transmis dans iMessage. Vous pouvez aussi proposer des applications non prises en charge, si vous le souhaitez. Lorsque tout est configuré comme vous le souhaitez, vous passez à l'étape suivante.Il vous sera finalement demandé d'ajouter un mot de passe pour ce mode. Vous aurez besoin de ce mot de passe pour revenir au mode normal de l'iPhone. Une fois la procédure terminée, vous verrez une version simplifiée (minimaliste) du système d'exploitation de votre téléphone, avec uniquement les applications que vous avez autorisées. Les applications Téléphone, Appareil photo, Messages, Photos et Musique seront également simplifiées, avec uniquement les fonctionnalités essentielles. Outre la fonction Assistive Access, vous pouvez utiliser des astuces distinctes pour créer cette expérience sur iOS et Android :Ces astuces vous permettent de réduire votre smartphone à sa plus simple expression, grâce à des choses telles que l'utilisation d'un lanceur d'écran d'accueil minimal, le choix d'un fond d'écran simple, l'activation de l'échelle de gris et la désactivation des notifications. Et bien sûr, la dernière étape : la suppression de certaines applications.Il est important de noter que les astuces proposées ici peuvent rendre votre téléphone moins attrayant, mais vous aurez toujours accès aux médias sociaux, aux courriels, à Internet, etc. Réduire la puissance de votre téléphone est un excellent moyen de vous plonger dans un mode de vie minimal sur le plan numérique, mais cela ne remplace pas un appareil plus limité.Sources : Apple Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des techniques susmentionnées pour le temps d'écran sur un téléphone ?Lesquelles de ces astuces pratiquez-vous ? Quelles autres techniques pouvez-vous recommander ?