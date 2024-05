Yeah, we are making likes private.



Public likes are incentivizing the wrong behavior. For example, many people feel discouraged from liking content that might be "edgy" in fear of retaliation from trolls, or to protect their public image.



Soon you’ll be able to like without… https://t.co/vPGllc4pB0 — Haofei (@wanghaofei) May 22, 2024

Certaines personnalités ont été ridiculisées dans le passé après que leurs comptes aient semblé aimer des messages controversés

.@SamuelLJackson hi mate letting you know your likes are public and everyone can see them — owen (@_owenwilliamss) December 21, 2022

Samuel L Jackson 74 liking twitter porn that’s a man with his priorities in check — Hud Dreems (@partiesinhell) December 22, 2022

Une théorie quant à cette décision circule

Les implications potentiellement négatives de la décision de rendre les “likes” privés sur X

Conclusion

Elon Musk, connu pour ses prises de position tranchées et ses initiatives disruptives, a annoncé que X rendrait les "likes" privés par défaut. Cette mesure vise à encourager les utilisateurs à exprimer leurs préférences sans craindre le jugement public ou les représailles. Haofei Wang, directeur de l’ingénierie chez X, a confirmé ce changement en déclarant : « Oui, nous rendons les likes privés ».Une fois les mentions publiques supprimées, les utilisateurs ne pourront plus voir quels posts ont été aimés par d'autres sur leur profil.« Les likes publics encouragent les mauvais comportements. Par exemple, de nombreuses personnes se sentent découragées d'aimer des contenus susceptibles d'être « osés » par crainte de représailles de la part de trolls ou pour protéger leur image publique. Bientôt, vous pourrez aimer sans vous soucier de qui pourrait le voir. Nous vous rappelons également que plus vous aimez de messages, plus l'algorithme Pour vous s'améliore ».Pour dissiper la confusion parmi les utilisateurs, Enrique Barragan, ingénieur logiciel senior chez X, a également répondu par un message, indiquant que les utilisateurs pourront toujours voir qui a aimé leurs messages, ainsi que le nombre de « like » pour tous les messages, les réponses, etc. Le changement consiste à masquer les messages que d'autres personnes ont aimés, ce qui implique la suppression de l'onglet Aimé sur les profils publics.Les utilisateurs de X Premium ont eu accès à la possibilité de rendre leurs likes privés en septembre, mais les commentaires de Wang suggèrent que cette fonctionnalité sera bientôt étendue aux utilisateurs non payants de X par défaut également.En 2017, le sénateur Ted Cruz a blâmé un collaborateur après que son compte a « aimé » une vidéo pornographique sur Twitter. « Plusieurs personnes de l'équipe ont accès au compte. Il semble que quelqu'un ait appuyé par inadvertance sur le bouton "J'aime". Lorsque nous avons découvert le message, une heure ou deux plus tard, nous l'avons supprimé », a déclaré Cruz (R-Texas) à propos de l'incident. « Il s'agissait d'un problème de personnel. Et c'était par inadvertance, c'était une erreur. Ce n'était pas un acte délibéré. Nous nous en occupons en interne, mais c'était une erreur. Ce n'était pas malveillant ».Et des célébrités comme Harry Styles et Samuel L Jackson sont également devenues virales après que leurs comptes ont « aimé » des publications NSFW (not safe for work; du contenu - texte, image, vidéo, son - potentiellement choquant).En décembre 2022, Samuel L. Jackson était en vogue sur Twitter après avoir été surpris en train de « liker » de la pornographie dure sur son compte de médias sociaux. Il se trouve que ce jour-là, il fêtait également son 74anniversaire. Mais au lieu que ses fans tweetent son nom pour lui présenter leurs vœux, son nom est entré dans les tendances Twitter lorsque ses fans ont essayé de l'avertir que ses « likes » sur Twitter étaient publics.« Samuel L Jackson salut mon pote. Juste pour te faire savoir que tes likes sont publics et que tout le monde peut les voir ».La légende hollywoodienne avait mis en favoris plusieurs vidéos classées X sur son compte vérifié, qui compte 9,1 millions de followers. Samuel L. Jackson a rapidement retiré toutes les vidéos X de son compte Twitter.Mais cela n'a pas empêché le reste de l'internet d'en parler, une personne plaisantant : « Samuel L Jackson aimant le porno sur main le jour de son 74anniversaire est la chose la plus drôle que l'on puisse faire quand on atteint cet âge ».Un autre utilisateur a écrit : « Samuel L Jackson, 74 ans, qui aime le porno sur twitter, c'est un homme qui a ses priorités. ».Les « likes » d'Elon Musk sur X sont toujours publics, mais il a été confronté à des réactions de plus en plus vives concernant son activité sur les médias sociaux au cours des derniers mois. Une réponse du milliardaire qualifiant un message antisémite de « vérité réelle » a conduit de grandes entreprises à retirer leur publicité à X et des investisseurs à critiquer le PDG de Tesla. Musk s'excusera plus tard, qualifiant son message de « stupide », mais dira aux annonceurs qui ont protesté : « Allez vous faire foutre ».Musk a complètement transformé la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter depuis qu'il l'a achetée en 2022. Il a déjà évoqué la possibilité de modifier le fonctionnement des likes sur X, déclarant lors d'une conférence en mars que la plateforme pourrait supprimer les likes et les reposts des messages publics afin que les utilisateurs ne puissent voir que le nombre de fois qu'un message a été vu.Cette dernière mesure a suscité des réactions négatives de la part des utilisateurs de X, notamment de Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, qui a déclaré qu'il serait impossible de distinguer le fait d'aimer un message de celui de l'ajouter à ses favoris.Le 19 mai 2023, un internaute a fait une capture d'écran des « likes » d'Elon Musk. La capture d'écran montre que Musk a aimé une photo de jeunes filles animées sexualisées de manière inappropriée, avec la légende suivante : « Si tu ressembles à ça, envoie-moi un DM dès que possible ». La personne qui a pris la capture d'écran a ensuite commenté : « Non, les likes vont devenir privés après ça. » Lorsque cette décision a été prise, il a ressorti une capture d'écran de son message. Difficile cependant de lier cette décision de X à cet évènement qui a eu lieu... il y a un an.Voici quelques points qui peuvent être problématiques :La privatisation des “likes” soulève des inquiétudes quant à la transparence des interactions sur les réseaux sociaux. En cachant les préférences des utilisateurs, on risque de créer un environnement où les actions ne sont pas visibles par la communauté, ce qui pourrait nuire à la confiance et à l’authenticité des échanges.D'ailleurs certains utilisateurs ne manquent pas de le souligner : « donc maintenant les gens peuvent utiliser des bots pour liker leurs posts et personne ne le saura. bon boulot. 🙃 »avec des “likes” privés, il devient plus difficile pour les plateformes de surveiller et de modérer le contenu inapproprié. Cela pourrait-il conduire à une prolifération de contenus nuisibles ou offensants, sachant qu’ils peuvent être “aimés” sans conséquences publiques ?La privatisation des “likes” peut également avoir un impact sur la responsabilité individuelle. Si les utilisateurs savent que leurs “likes” ne sont pas visibles par les autres, cela pourrait-il les encourager à soutenir des contenus controversés ou extrêmes sans réfléchir aux implications ?Enfin, cette initiative de X met en lumière le débat en cours sur la balance entre la vie privée individuelle et la responsabilité sociale. Comment les plateformes peuvent-elles protéger la vie privée tout en assurant que les utilisateurs agissent de manière responsable ?La décision de Musk soulève des questions importantes sur la balance entre la liberté d’expression et la responsabilité sur les plateformes sociales. D’un côté, elle offre aux utilisateurs la possibilité de naviguer sur X avec une plus grande discrétion. De l’autre, elle pourrait aussi ouvrir la porte à une plus grande liberté pour aimer des contenus controversés sans conséquences apparentes. Il reste à voir comment cette décision influencera le comportement en ligne et la perception du public envers la plateforme. Ce qui est certain, c’est que l’impact de cette décision sera suivi de près, tant par les défenseurs de la vie privée que par ceux qui s’inquiètent des implications de telles mesures.Source : communication des ingénieurs (dans le texte)Que pensez-vous de la théorie avancée pour expliquer cette décision ?Pensez-vous que la privatisation des ‘likes’ va améliorer votre expérience sur X ? Certains utilisateurs pourraient se sentir plus à l’aise pour exprimer leurs préférences sans craindre le jugement public. D’autres pourraient préférer la transparence totale des “likes”. Qu’en pensez-vous ?Comment cette décision pourrait-elle affecter la dynamique sociale sur la plateforme ? La privatisation des “likes” pourrait-elle encourager davantage d’interactions authentiques ou, au contraire, créer une atmosphère plus secrète ? Comment cela pourrait-il influencer les relations entre les utilisateurs ?La confidentialité accrue doit-elle être prioritaire par rapport à la transparence sur les réseaux sociaux ? Cette décision soulève des questions éthiques importantes. Faut-il privilégier la protection de la vie privée individuelle ou la visibilité des interactions sociales ? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque approche ?