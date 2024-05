Apple a présenté la publicité "Crush" lors de son événement "Let Loose iPad" au début du mois. Le clip mettait en scène une presse hydraulique géante écrasant un certain nombre d'instruments de musique, de sculptures classiques, de livres, de peintures, de jeux, d'appareils photo, etc. Lorsque la presse se rétracte, un iPad Pro apparaît à la place des objets. La publicité a été vivement critiquée par presque tout le monde, les critiques ayant souligné sa nature sourde à un moment où tout le monde craint que la technologie étouffe ou tue la créativité humaine et détruise les emplois de plusieurs millions de travailleurs.Apple n'a pas tardé à s'excuser pour la publicité, admettant qu'il avait raté le coche. L'entreprise a également décidé de ne pas la diffuser à la télévision. Mais Samsung, qui ne tarde jamais à profiter des faux pas de son rival, a répondu à la controverse d'Apple en publiant sur son compte X (anciennement Twitter) une vidéo intitulée "UnCrush". La vidéo de Samsung montre une femme qui marche et évite les débris laissés par le broyeur d'Apple, ramassant une guitare acoustique endommagée, mais toujours en état de marche. La femme commence ensuite à jouer en lisant des notes sur la Galaxy Tab S9 Ultra de Samsung.« La créativité ne peut pas être écrasée », indique la publicité de Samsung, qui se moque ouvertement du fabricant de l'iPhone. Samsung reprend habilement les critiques à l'égard d'Apple : les internautes avaient interprété la publicité d'Apple pour l'iPad Pro comme une métaphore de l'impact destructeur des Big Tech sur les industries créatives et la créativité individuelle. « Pensez à toutes les choses qu'il servira à créer », avait posté un Tim Cook enthousiaste à propos du nouvel iPad Pro, avant d'être inondé de plusieurs milliers de réponses de consommateurs très majoritairement en colères contre le spot publicitaire.Des personnes comme l'acteur Hugh Grant ont été dégoûtées par ce qui a été perçu comme un étalage vulgaire et obscène du technofétichisme de la Silicon Valley, personnellement soutenu par le successeur désigné de Steve Jobs au poste de PDG d'Apple, Tim Cook. « Steve n'aurait pas envoyé cette publicité. Cela l'aurait trop peiné de la regarder », a écrit Paul Graham, fondateur de l'accélérateur de startups Y Combinator. Dans cette atmosphère, le géant sud-coréen s'affiche comme un "héros" qui s'oppose à ce que les Big Tech écrasent les formes d'art physiques, très humaines, et les réduisent à un seul outil.Les critiques ont poussé Apple, qui jouit depuis longtemps d'une réputation pour ses publicités intelligentes qui reflètent l'air du temps, à présenter des excuses, ce qui est rare. « Nous avons raté le coche avec cette vidéo et nous en sommes désolés », a déclaré Tor Myhren, vice-président du marketing, à la revue spécialisée Ad Age la semaine dernière. En 2023, Apple a mis fin à 12 ans de règne de Samsung en tant que plus grand fournisseur de smartphones au monde. Mais les difficultés liées à la Chine ont permis à l'équipementier sud-coréen de reprendre la première place au premier trimestre de cette année.Cette victoire ne l'a toutefois pas empêché de retourner le couteau dans la plaie. Alors qu'Apple est dans les cordes à cause d'une publicité mal conçue, Samsung tente actuellement de faire en sorte que le hashtag #UnCrush soit à la mode sur les réseaux sociaux. Pire encore, alors que la controverse enflait sur les réseaux sociaux en réponse à la publicité pour l'iPad Pro, Apple luttait également contre un bogue qui empêchait le déclenchement des alarmes matinales sur les iPhone. Le problème qui serait lié à la fonction "Attention Aware". Là encore, Samsung n'a pas hésité à se moquer de l'infortune de son rival de Cupertino.Samsung a posté un clip dans lequel on pouvait lire "Rest assured our alarms GO OFF" (rassurez-vous, nos alarmes se déclenchent). Le message était accompagné de la mention suivante : « les utilisateurs de Samsung se sont réveillés à l'heure. Les utilisateurs de Samsung se sont réveillés à l'heure aujourd'hui ». Il convient de noter que le fait que Samsung se moque d'Apple dans ses publicités n'est pas nouveau. L'entreprise s'est moquée d'Apple pour tout, des décisions de conception telles que la suppression de la prise jack de l'iPhone (qu'elle a également supprimée par la suite) à l'absence d'une gamme de smartphones pliables.Il y a également eu la publicité tournant en dérision dix ans d'iPhone en 2017, qui comprenait une référence à l'encoche toujours controversée. Il y a également eu une publicité pour le Galaxy S3 quelques années plus tôt, ainsi que toute une série de publicités visant les caméras de l'iPhone 12 Pro Max. Google est aussi entré dans la danse avec plusieurs publicités se moquant de l'iPhone l'année dernière, notamment dans le cadre de la guéguerre qui opposait les deux entreprises au sujet du protocole RCS (Rich Communication Services) qui, selon le géant de la recherche, est censé révolutionner les SMS.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la réponse de Samsung à la publicité d'Apple pour l'iPad Pro ?Partagez-vous l'avis selon laquelle le clip d'Apple illustre le pouvoir destructeur des Big Tech ?