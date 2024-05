Apple et Google s'associent pour proposer une solution

Les dispositifs de suivi Bluetooth, tels que les AirTags d’Apple, sont conçus pour aider les utilisateurs à localiser des objets personnels comme des clés, des portefeuilles ou des bagages grâce à des réseaux de recherche participatifs. Cependant, ils peuvent également être détournés pour suivre des individus à leur insu, ce qui soulève des préoccupations majeures en matière de vie privée et de sécurité. En 2022, des dossiers de police ont montré que, comme les experts en sécurité l'ont immédiatement prédit lors du lancement du produit, cette technologie a été utilisée comme un outil pour traquer et harceler les femmes.Des médias ont demandé des rapports mentionnant les AirTags au cours d'une récente période de huit mois auprès de dizaines des plus grands services de police des États-Unis. Au total, huit services de police ont envoyé des dossiers.Sur les 150 rapports de police au total mentionnant des AirTags, dans 50 cas, des femmes ont appelé la police parce qu'elles ont commencé à recevoir des notifications indiquant que leur localisation était suivie par un AirTag qu'elles ne possédaient pas. Parmi ceux-ci, 25 pouvaient identifier un homme dans leur vie - ex-partenaires, maris, patrons - qu'elles soupçonnaient fortement d'avoir placé les AirTags sur leurs voitures afin de les suivre et de les harceler. Ces femmes ont signalé que leurs partenaires intimes actuels et anciens - les personnes les plus susceptibles de nuire aux femmes dans l'ensemble - utilisent des AirTags pour les traquer et les harceler.Dans un rapport, une femme a appelé la police parce qu'un homme qui la harcelait avait aggravé son comportement, et elle a dit qu'il avait placé un AirTag dans sa voiture. La femme a déclaré que le même homme avait menacé de faire de sa vie un enfer, selon le rapport.Les médias ont exclu des détails spécifiques de ces rapports afin de ne pas identifier les victimes, pour leur sécurité.La plupart des cas impliquaient des ex en colère ; une femme a appelé pour signaler que son ex avait crevé ses pneus et laissé un AirTag dans la voiture pour la surveiller. Une femme dans un autre rapport de police a déclaré qu'elle avait trouvé plusieurs fois des AirTags attachés à sa voiture et qu'elle savait que c'était son ex, qui avait des antécédents d'agression. Elle a dit qu'elle savait que c'était lui parce qu'il se présentait chez elle en même temps qu'elle.Dans un autre rapport de police, une femme a déclaré qu'elle avait commencé à remarquer quelque chose qui bipait à l'intérieur de son véhicule chaque fois qu'elle quittait sa maison. Elle a trouvé un AirTag dans sa voiture et a confronté un ex qui a admis l'avoir mis là pour voir si elle « le trompait ».En mai de l'année dernière, Google et Apple se sont associés pour annoncer une nouvelle spécification destinée à empêcher les dispositifs de localisation équipés de la technologie Bluetooth de suivre les utilisateurs à leur insu.À ce moment, les spécifications n'étaient qu'une proposition. Cette fois-ci, la proposition a été implémentée. La spécification proposée par Apple et Google, baptisée “Detecting Unwanted Location Trackers”, vise à alerter les utilisateurs lorsqu’un dispositif de suivi Bluetooth inconnu semble se déplacer avec eux sur une période prolongée. Cette fonctionnalité sera intégrée dans iOS 17.5 et sera également disponible sur les appareils Android 6.0 et versions ultérieures.La proposition originale a été soumise à l'Internet Engineering Task Force, où les parties intéressées ont pu examiner et commenter la proposition pendant trois mois. Ensuite, Apple et Google ont pu travailler ensemble pour publier une mise en œuvre de la spécification.On s'attendait à ce que la spécification soit déployée avant la fin de l'année 2023. D'après les notes de réunion et les vidéos, le groupe de travail de l'IETF sur la détection des traqueurs de localisation indésirables travaillait encore sur la proposition en mars de cette année. Toutefois, il semble que toutes les parties aient travaillé sur cette proposition pour mettre en œuvre la nouvelle spécification. Apple et Google affirment que les deux sociétés continueront à travailler avec l'IETF pour développer une norme officielle sur la spécification.La spécification sera mise en œuvre dans iOS 17.5, qui a été publié cette semaine. Google ajoute cette fonctionnalité aux appareils Android 6.0+. Android en est actuellement à la version 14, et la 15 devrait être publiée à la fin de l'automne, de sorte que la nouvelle spécification remonte à un certain temps.Désormais, les utilisateurs recevront une alerte « [Item] Found Moving With You » sur leur appareil si un dispositif de suivi Bluetooth inconnu est vu se déplacer avec eux au fil du temps, quelle que soit la plateforme avec laquelle l'appareil est couplé ».L'alerte signifie qu'un AirTag, Find My accessory ou un autre dispositif de suivi Bluetooth se déplace avec la personne. Selon Apple, l'iPhone affichera l'identifiant du traceur et émettra un son pour aider à le localiser. Il donnera également accès aux instructions permettant de désactiver le dispositif Bluetooth.Sur Android, l'alerte est légèrement différente. Les alertes Android indiqueront « Traceur voyageant avec vous » si un traceur Bluetooth inconnu est trouvé. De la même manière, l'alerte permet aux utilisateurs de jouer un son pour localiser le dispositif et d'accéder aux instructions pour le désactiver.Google et Apple ont collaboré à la création d'une spécification industrielle - Detecting Unwanted Location Trackers - pour les dispositifs de suivi Bluetooth, qui permet d'alerter les utilisateurs d'Android et d'iOS si un tel dispositif est utilisé à leur insu pour les suivre à la trace. Cela permettra d'atténuer l'utilisation abusive des dispositifs conçus pour aider à suivre ses biens. Google lance maintenant cette fonctionnalité sur les appareils Android 6.0+, et Apple la met en œuvre aujourd'hui dans iOS 17.5.Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs d'Android recevront désormais une alerte « Traqueur voyageant avec vous » sur leur appareil si un dispositif de suivi Bluetooth inconnu est vu se déplacer avec eux au fil du temps, quelle que soit la plateforme avec laquelle l'appareil est apparié.Si un utilisateur reçoit une telle alerte sur son appareil Android, cela signifie que le traceur AirTag, le traceur compatible avec le réseau Find My Device ou tout autre traceur Bluetooth compatible avec les spécifications de l'industrie d'un autre utilisateur se déplace avec lui. Les utilisateurs d'Android peuvent voir l'identifiant du traceur, faire jouer un son pour aider à le localiser et accéder aux instructions pour le désactiver. Les fabricants de balises Bluetooth, notamment Chipolo, eufy, Jio, Motorola et Pebblebee, se sont engagés à ce que les futures balises soient compatibles.L'application Find My Device de Google est sécurisée par défaut et privée par conception. Des protections multicouches pour l'utilisateur, y compris des protections de sécurité inédites, contribuent à atténuer les risques potentiels pour la vie privée et la sécurité des utilisateurs, tout en leur permettant de localiser et de récupérer efficacement les appareils perdus. Cette collaboration multiplateforme - une première dans l'industrie, avec la participation de la communauté et de l'industrie - offre des instructions et des bonnes pratiques aux fabricants, s'ils décident d'intégrer des fonctions d'alerte de suivi indésirable dans leurs produits. Google et Apple continueront à travailler avec l'Internet Engineering Task Force via le groupe de travail Detecting Unwanted Location Trackers afin de développer la norme officielle pour cette technologie.Des groupes de défense et de sécurité, tels que le National Network to End Domestic Violence, ont salué cette collaboration, la considérant comme un pas significatif vers la protection des survivants et de toutes les personnes contre l’abus des dispositifs de suivi Bluetooth.Cette collaboration entre Apple et Google marque un tournant dans la protection de la vie privée des utilisateurs. En travaillant ensemble pour développer des normes universelles, les deux géants de la technologie montrent leur engagement à lutter contre les abus potentiels de la technologie de suivi et à renforcer la sécurité des consommateurs. Cette collaboration entre Apple et Google marque un tournant dans la protection de la vie privée des utilisateurs. En travaillant ensemble pour développer des normes universelles, les deux géants de la technologie montrent leur engagement à lutter contre les abus potentiels de la technologie de suivi et à renforcer la sécurité des consommateurs. Avec l'adoption de cette nouvelle spécification, les utilisateurs pourront bénéficier des avantages des dispositifs de suivi Bluetooth tout en ayant l'assurance que leur vie privée est protégée.Source : Google Si oui, comment cette collaboration aurait-elle pu aider ?Quel rôle les consommateurs peuvent-ils jouer pour encourager des pratiques plus sûres dans l’utilisation des technologies de suivi ?