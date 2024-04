Le nombre d'enfants âgés de 5 à 7 ans utilisant TikTok connaît une hausse considérable ces dernières années, ce qui inquiète les régulateurs britanniques. La dernière étude de l'Ofcom a révélé le paysage actuel de l'utilisation des technologies par les enfants et les jeunes en ligne. Les données se concentrent sur la manière dont les enfants communiquent en ligne, utilisent les espaces en ligne pour se divertir, et sur la manière dont ils sont actuellement éduqués pour rester en sécurité en ligne, avec des aperçus intéressants sur l'implication des parents. Les conclusions de l'enquête font état d'une tendance très inquiétante.Par rapport à l'année précédente, une plus grande proportion d'enfants âgés de 5 à 7 ans s'adonnent maintenant à la messagerie, au chat vocal et aux appels vidéo, ainsi qu'au contenu diffusé en direct. Les plateformes de médias sociaux ont également connu une augmentation de l'engagement, les données montrant une hausse significative de l'utilisation des médias sociaux chez les 5-7 ans, avec des plateformes comme WhatsApp, TikTok et Instagram affichant une croissance notable. Les données de l'étude révèlent que près d'un quart des enfants britanniques âgés de 5 à 7 ans possèdent désormais leur propre smartphone.Environ 20 % des enfants de 5 ans ont leur propre téléphone, et presque tous les enfants en ont un à l'âge de 12 ans. Le rôle des médias numériques augmente entre 8 et 12 ans. Plus de 20 % des mineurs auraient un profil adulte qui leur permet d'accéder à tous les contenus de ces plateformes. Certains militants souhaitent que des limites d'âge soient introduites pour l'utilisation des smartphones et que les limites existantes soient relevées pour les médias sociaux. En effet, les moins de 18 ans ne peuvent pas signer de contrat et la plupart des grands opérateurs affirment qu'ils ne vendent pas de téléphones aux moins de 16 ans.De nombreux parents donnent des téléphones à leurs enfants parce qu'ils veulent pouvoir les contacter ou les suivre à la trace via leur mobile. Par exemple, Heather Bryson, âgée de 11 ans, a été largement récompensée pour ses vidéos d'exercices conçues pour aider les personnes vivant dans des maisons de soins pendant la pandémie, en particulier celles souffrant de démence. Elle possède un smartphone depuis l'âge de huit ans. Interrogés par la BBC, les parents de Heather estiment qu'elle a profité socialement de l'Internet, mais ce qu'elle fait et les personnes avec lesquelles elle communique sont étroitement surveillées.« Je pense que c'est devenu un outil important pour toute personne qui grandit de nos jours. Il est primordial de pouvoir contrôler exactement ce qu'elle fait », déclare son père, Gary Bryson. Heather dit qu'il lui permet de parler avec ses amis sur les médias sociaux et par le biais d'applications de messagerie, mais qu'il y a des inconvénients. « Parfois, des garçons m'insultent en ligne dans les chats, ce qui n'est pas agréable, mais le bon côté des choses, c'est qu'il y a des tas de gens sympas sur Internet. C'est une chose à laquelle on s'habitue au bout d'un moment, mais on ne devrait pas avoir à le faire », a déclaré Heather.L'Ofcom a rapporté que seul un tiers des parents connaît l'âge minimum requis pour la plupart des plateformes de médias sociaux. Mais l'autorité de régulation a déclaré que les parents étaient également moins enclins à appliquer les règles qu'ils connaissaient. Trois parents sur dix étaient prêts à laisser un enfant âgé de 5 à 7 ans avoir un profil de réseau social même s'il n'avait pas l'âge minimum autorisé pour les applications, ce qui représente une augmentation par rapport à l'année précédente. Le nouveau rapport indique que les parents sont peut-être "résignés" à ne pas pouvoir contrôler la vie en ligne de leurs enfants.Les données de l'Ofcom indiquent qu'avant même d'atteindre l'âge de 11 ans, les enfants passent plus de quatre heures par jour en ligne. Il est alarmant de constater que seuls deux parents sur cinq ont dialogué avec leur enfant âgé de 5 à 7 ans sur les réseaux sociaux et les applications. Cette constatation souligne l'importance de la surveillance parentale et la nécessité d'avoir des discussions sur la sécurité en ligne, même si les données révèlent que plus de trois quarts des parents parlent à leur enfant de la sécurité en ligne. En comparaison, 90 % des parents d'enfants âgés de 8 à 17 ans leur auraient parlé de sécurité en ligne.Cela montre que les enfants plus âgés ont besoin de plus de conseils pour naviguer dans les espaces en ligne, car les plateformes leur sont de plus en plus accessibles. L'Ofcom a également donné un aperçu du niveau de contenu préjudiciable dont les jeunes sont témoins et qu'ils subissent, ainsi que de l'écart notable entre l'exposition au contenu préjudiciable et leur volonté de partager leurs préoccupations avec leurs parents. Il a été constaté qu'un tiers des enfants âgés de 8 à 17 ans avaient vu un contenu préjudiciable en ligne, mais que seulement 20 % des parents avaient déclaré que leur enfant leur en avait parlé.De nombreuses études publiées ces dernières années ont conclu que TikTok a un impact significatif sur la santé mentale des enfants. Dans certaines régions, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, la santé mentale des enfants se détériore rapidement. Les enfants qui regardent en boucle des contenus courts sur TikTok auraient plus de mal à participer à des activités qui n'offrent pas une satisfaction instantanée. Ce phénomène est appelé "cerveau TikTok" par certains experts, tandis que d'autres estiment que la plateforme était une machine à dopamine. Le problème a été accentué par l'arrivée d'Instagram Reels et YouTube Shorts.TikTok héberge un flux ininterrompu de vidéos de taille courte, offrant un contenu divertissant en 15 secondes à peine. Ce type de contenus a séduit le monde entier seulement quelques mois, après le lancement de TikTok en septembre 2016. Sa popularité inédite a conduit à des imitations de YouTube et d'autres, répandant le format vidéo rapide sur les smartphones des adolescents. Elle a également alimenté les problèmes de captation d'attention qui accompagnent ces clips. Et selon les chercheurs, ces problèmes ne font que s'aggraver avec le temps et TikTok est devenu l'outil numérique le plus dangereux pour cerveau humain.« Lorsque vous défilez et que vous tombez sur contenu qui vous fait rire, votre cerveau reçoit une décharge de dopamine. Lorsque vous voyez quelque chose que vous n'aimez pas, vous pouvez rapidement passer à quelque chose qui produit plus de dopamine. En répétant ce cycle, vous pourriez finir par entraîner votre cerveau à désirer les récompenses que vous obtenez avec des contenus plus courts », a expliqué le Dr Sanam Hafeez, neuropsychologue, à Bustle, à New York. Les recherches sur l'influence de TikTok sur le cerveau n'en sont qu'à leurs débuts, mais les scientifiques s'intéressent de plus en plus à ce domaine.Un critique de TikTok a écrit : « les sceptiques peuvent prétendre que tout cela est tout à fait normal. Mais la grande majorité des adultes sont profondément troublés par ce que les plateformes dominantes font subir à la société, en particulier aux enfants vulnérables. Ils savent qu'une crise terrible est en cours et accusent les leaders de la technologie et leurs apologistes, qui détruisent la prochaine génération à la recherche de profits. Nous avons déjà vu cela auparavant. Il fut un temps où les fabricants de tabac niaient que le tabagisme provoquait le cancer ».Source : rapport de l'Ofcom Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'augmentation du nombre d'enfants âgés de 5 à 7 ans utilisant les réseaux sociaux comme TikTok ?Doit-on laisser les enfants d'un âge aussi précoce utiliser ces plateformes de médias sociaux à risque ?Pourquoi les parents permettent-ils aux enfants d'accéder à ces plateformes de médias sociaux ?Quels impacts l'utilisation de ces plateformes de médias sociaux pourrait avoir sur les enfants à long terme ?