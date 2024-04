Lesley Stahl (la journaliste menant l'interview) : C'était comme pour dire : "Regardez la puce que nous avons". Et c'était une très bonne puce de haut niveau, n'est-ce pas ?Gina Raimondo : Eh bien, j'ai leur attention, c'est clair. Et...Lesley Stahl : Et ils ont obtenu la vôtre.Gina Raimondo : Hmm. Eh bien, ce que cela me dit, c'est que les contrôles à l'exportation fonctionnent parce que cette puce n'est pas aussi bonne...Lesley Stahl : Elle ne l'est pas ?Gina Raimondo : - elle a des années de retard sur ce que nous avons aux États-Unis. Nous avons les semi-conducteurs les plus sophistiqués au monde. La Chine n'en a pas. Nous avons surpassé la Chine en termes d'innovation.Lesley Stahl : Eh bien, par "nous", vous voulez dire Taïwan ?Gina Raimondo : Tout à fait.Si les entreprises technologiques américaines conçoivent les puces les plus avancées au monde, aucune n'est réellement fabriquée aux États-Unis. 90 % d'entre elles proviennent de Taïwan et sont essentielles à l'avenir de l'armement militaire américain.