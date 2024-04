Envoyé par Covenant Eyes Envoyé par

Covenant Eyes, une entreprise créée il y a une vingtaine d'années, se présente comme un outil permettant aux utilisateurs de cesser de s'adonner à la pornographie en ligne . Basée à Owosso, dans le Michigan, elle a été fondée par Ron DeHaas, qui a étudié à l'université d'État de l'Ohio et à l'université du Michigan. « La honte est le sentiment que nous sommes imparfaits et indignes d'être aimés. L'utilisation de la pornographie engendre la honte, ce qui nous isole, et nous retournons à la pornographie afin d'y faire face. C'est ce que nous appelons le cycle de la honte », indique le site de l'application Convenant Eyes.Mike Johnson, président républicain de la Chambre des représentants des États-Unis, est un fan de Convenant Eyes et croit aux promesses de l'application. Il a notamment confié que son fils Jack et lui surveillaient l'activité en ligne de l'un et de l'autre au moyen du "logiciel de responsabilisation". « Je suis fier de vous dire que mon fils a fait table rase du passé », a déclaré Johnson dans une conversation sur la guerre contre la technologie à l'église baptiste Cypress de Benton, en Louisiane, publiée sur X. Convenant Eyes revendique plus de 1,5 million d'utilisateurs sur son site Web. L'abonnement coûte 17 dollars par mois.Selon le site, le fonctionnement de l'application est simple : l'utilisateur désigne un ami ou un partenaire de confiance qui possède l'application Victory de l'entreprise, ce qui lui permet de voir un "flux défilant et filtrable de l'activité de l'appareil", qui est brouillé pour protéger la vie privée de l'utilisateur et l'intégrité du partenaire. Cette application fournit également des alertes d'activité en cas d'accès à un contenu explicite sur un appareil surveillé. L'application surveille l'ensemble de l'écran sur Android et les ordinateurs de bureau, tandis que pour iOS, elle est limitée à Safari. Voici ce qu'explique l'entreprise :Bien que l'application de surveillance Covenant Eyes soit plébiscitée par le représentant américain Johnson et d'autres, elle ne suscite pas le même enthousiasme chez tout le monde. Selon Ana Sierra, psychologue et sexologue clinicienne, Johnson ne comprend pas ce qu'est la sexualité. Elle affirme : « il déteste l'éducation sexuelle parce qu'il ne s'agit pas d'éduquer, mais de contrôler. Ce que le contrôle favorise en fin de compte, c'est une plus grande anxiété face à la situation que l'on veut éviter, ce qui augmente les risques de dépendance, la recherche de sensations fortes et la rébellion contre ceux qui nous contrôlent ».Le fondateur de Covenant Eyes est un évangéliste qui établit un lien entre le trafic sexuel et la consommation de pornographie. DeHaas a fondé sa société en 2000 afin de protéger ses deux fils, alors adolescents, de ce qu'il croit être une apocalypse de la pornographie. Aujourd'hui, Covenant Eyes emploie 200 personnes et réalise un bénéfice annuel de 26 millions de dollars. Comme le souligne Josep Maria Ganyet, ingénieur informaticien spécialisé de l'IA, "tout cela est puritain". De nombreux critiques de Covenant Eyes affirment qu'elle constitue une "escroquerie" et pose de nombreux risques en matière de confidentialité.« Tout cela est très puritain. DeHaas est appelé le PDG chrétien. Rien de mal jusque-là, mais tout d'abord, je doute que cette application fonctionne ; je pense qu'elle sert davantage de gadget publicitaire. D'autre part, pour que ce soit vraiment efficace, il faut que la plateforme ait accès à absolument tout ce qui vous est privé. Pour être efficace, doit-elle voir toutes mes photos sur mon disque externe pour savoir si je regarde du porno ou non ? Ou doit-elle détecter par des clics de souris si je regarde des paysages ou des corps nus ? Cela ressemble à une invasion totale de la vie privée », explique le spécialiste Ganyet.Covenant Eyes vante sa sécurité, affirmant que les informations envoyées aux "partenaires de responsabilisation" bénéficient d'un chiffrement AES (Advanced Encryption Standard) de 256 bits. Son contrat d'utilisation stipule que les données relatives sont stockées dans sa base de données pendant 30 jours avant d'être définitivement et irrémédiablement supprimées. Mais l'entreprise conserve indéfiniment certaines données, comme : les noms, les noms d'utilisateur, les mots de passe, les informations de facturation, les données démographiques (y compris les adresses IP) et d'autres informations relatives au compte.Bien que la société brouille les activités d'écran pour les partenaires de responsabilisation, certains peuvent se sentir mal à l'aise à l'idée que leurs mots de passe ou leurs identifiants de compte bancaire soient surveillés. En outre, Covenant Eyes pourrait devenir une cible de choix pour les pirates. « Si vous faites confiance à la personne que vous avez désignée pour vous seconder, vous devez vous assurer qu'elle n'est pas en danger. Si vous confiez à votre partenaire vos habitudes en matière de pornographie, pourquoi ne lui confieriez-vous pas les détails de votre compte bancaire ? », peut-on lire dans les commentaires.Marijus Briedis, directeur technique chez NordVPN, a déclaré à Newsweek : « personnellement, je n'aimerais pas qu'une application fasse des captures d'écran de mes activités chaque minute, qu'elle permette à l'IA de les analyser et de rechercher du contenu explicite, parce qu'en tant qu'utilisateur, je ne pourrais jamais être totalement sûr de la façon dont l'application elle-même ou les algorithmes d'IA fonctionnent ». Les mesures de sécurité mises en place par Covenant Eyes sont fortement controversées dans la communauté et certains pensent qu'il peut être facile de contourner l'application pour regarder du porno.En ce qui concerne la norme de chiffrement utilisée par Covenant Eyes, Briedis affirme : « si tout est configuré en conséquence, même si les pirates interceptent les données, avec les capacités technologiques actuelles, il serait presque impossible de les déchiffrer et de voir des captures d'écran des appareils des utilisateurs ». Selon Briedis, la seule vulnérabilité potentielle concerne les utilisateurs individuels d'Apple, pour lesquels au lieu de faire des captures d'écran de vos applications, ils surveillent tous vos domaines (trafic Web) à l'aide d'un processus d'arrière-plan de type VPN. Ce qui comporte des risques de sécurité.« Cela empêche les gens d'utiliser d'autres services VPN pendant qu'ils utilisent Covenant Eyes et peut donc augmenter les risques de cybersécurité », a déclaré Briedis. Certains contestent les affirmations des fournisseurs de VPN en matière de sécurité, car les navigateurs modernes et les sites Web dont l'URL est accompagnée d'un logo en forme de cadenas utilisent désormais des tunnels chiffrés pour l'accès, ce qui signifie qu'un fournisseur de services Internet ne peut généralement voir que les domaines visités par les utilisateurs.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la mission que s'est donnée l'application Covenant Eyes ?Quels sont les risques liés à l'utilisation de cette application ? Ses mesures de sécurité sont-elles suffisantes ?Cette application peut-elle être la solution pour empêcher les mineurs et les adolescents d'accéder aux contenus pour adultes ?