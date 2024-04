", a déclaré le vendredi 19 avril un porte-parole d'Apple. "Ces applications, qui appartiennent toutes deux à Meta, étaient déjà bloquées en Chine et peu utilisées. Elles n'étaient accessibles dans le pays qu'en utilisant des réseaux privés virtuels (VPN) qui peuvent chiffrer le trafic internet et déguiser l'identité en ligne de l'utilisateur.Le retrait des applications par Apple représente une "" dans le pays et au-delà, a déclaré Duncan Clark, président du cabinet de conseil en investissement BDA China, basé à Pékin.", a-t-il déclaré.D'autres applications de médias sociaux occidentaux populaires, telles que X (anciennement Twitter), Facebook, Instagram et Messenger, sont toujours disponibles sur le magasin d'applications chinois d'Apple.L'annonce du géant de la technologie intervient dans un contexte de chute des ventes d'iPhone dans la deuxième économie mondiale. Selon le cabinet d'études de marché IDC, les ventes de smartphones ont chuté de 10 % au cours du premier trimestre de cette année.L'entreprise a perdu de son élan en Chine, car le nationalisme, une économie en difficulté et une concurrence accrue ont nui à Apple au cours des derniers mois.Selon IDC, la résurgence de Huawei et d'autres marques chinoises, notamment Xiaomi et OPPO/OnePlus, devrait se poursuivre. Les consommateurs chinois qui auraient autrefois envisagé Apple se tournent désormais vers les marques nationales du pays.En plus d'être un centre de production clé, la Chine reste un marché important pour Apple, car c'est le plus grand marché après les États-Unis. L'entreprise continue de proposer des remises dans le pays pour stimuler les ventes.Son PDG, Tim Cook, s'est rendu à Shanghai le mois dernier pour inaugurer le deuxième plus grand magasin Apple du monde.Apple, IDCQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous la décision de l'administration chinoise du cyberespace crédible ou pertinente ?